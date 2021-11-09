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Понад 400 невакцинованих працівників поліції відсторонено від роботи, - Клименко
В лавах Національної поліції України відсторонено від роботи 405 невакцинованих працівників.
Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції (НПУ) Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників", - поінформував він.
Клименко також повідомив, що у Нацполіції на COVID-19 хворіє 2 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу практично 95% працівників Національної поліції.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
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Я вирішив плюнути на той факт, що вже хворів два рази і піти "штрихнутись". Прийшов, а там мені підсовують для підпису бомажку про те що ніби я це роблю "добровільно". Послав я всю цю "вакцинацію" лісом і пішов додому.