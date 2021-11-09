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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 400 невакцинованих працівників поліції відсторонено від роботи, - Клименко

Понад 400 невакцинованих працівників поліції відсторонено від роботи, - Клименко

В лавах Національної поліції України відсторонено від роботи 405 невакцинованих працівників.

Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції (НПУ) Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників", - поінформував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

Клименко також повідомив, що у Нацполіції на COVID-19 хворіє 2 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу практично 95% працівників Національної поліції.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

вакцина (4419) Нацполіція (15138) звільнення (2667) Клименко Ігор (481) коронавірус (19923)


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Головне щоб було документальне підтвердження такого відсторонення. В майбутньому це дасть змогу відстояти свої права у суді.
Я вирішив плюнути на той факт, що вже хворів два рази і піти "штрихнутись". Прийшов, а там мені підсовують для підпису бомажку про те що ніби я це роблю "добровільно". Послав я всю цю "вакцинацію" лісом і пішов додому.
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09.11.2021 14:53 Відповісти
95% мусорів вже з лікарями (порішали)
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09.11.2021 14:57 Відповісти
Наличие отрицательного теста и документального подтверждение отказа в допуске на работу здорового человека, с этим можно уже идти в суд и выбивать компенсацию за все время проведенное дома.
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09.11.2021 15:00 Відповісти
вру? судді?
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09.11.2021 15:03 Відповісти
Сперва прочитал неквалифицированных, прям подумалось, да ладно? не ужели. А тут опять про вирусню.
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09.11.2021 15:17 Відповісти
 
 