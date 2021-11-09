Понад 400 невакцинованих працівників поліції відсторонено від роботи, - Клименко

В лавах Національної поліції України відсторонено від роботи 405 невакцинованих працівників.

Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції (НПУ) Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників", - поінформував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

Клименко також повідомив, що у Нацполіції на COVID-19 хворіє 2 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу практично 95% працівників Національної поліції.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.