Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

Поліція має право перевіряти ковід-сертифікати в громадських місцях, дані про вакцинацію не є інформацією, захищеною медичною таємницею.

Про це в бліцінтерв’ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Насправді ще від початку запровадження карантину ми чуємо закиди про нібито брак легітимності повноважень поліції перевіряти й контролювати дотримання карантинних обмежень. Нагадаю, що наразі їх встановлено постановою Кабінету Міністрів №1236. А в статті 117 Конституції України постанови й розпорядження Кабінету Міністрів є обов’язковими для виконання, - пояснив він. - Цією ж постановою поліцейських уповноважено проводити вибіркові перевірки документів, які підтверджують COVID-безпечність. Зокрема й сертифікати про вакцинацію. Важливо, що документи про вакцинацію не відображають стан здоров'я людини. Йдеться лише про факт отримання чи не отримання щеплення.

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Ще раз наголошую: під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо. Є лише підтвердження факту того, що людина вакцинувалася. І, відповідно, може не зважати на заборони, які передбачено для невакцинованих.

Усі заяви про порушення прав людини під час цих перевірок вважаю відвертою маніпуляцією. Але ці фейки, на жаль, швидше ширяться, ніж роз’яснення компетентних осіб і органів".

Клименко також нагадав, що Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постановою Кабміну №1236 та іншими нормативними актами, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. "Для тих, хто не знає, але дуже цікавиться думками кишенькових експертів в інтернеті, розповідаю: відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" визначено, що працівники поліції попереджають, виявляють і припиняють кримінальні й адміністративні правопорушення. Сподіваюся, на цьому тему щодо повноважень поліції під час перевірок дотримання правил карантину буде закрито. Підсумую: перевірки дотримання правил карантину та COVID-документації здійснюються у законний спосіб", - зазначив голова Нацполу.

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Відповідаючи на питання, чи посилить поліція кількість перевірок, враховуючи, що з 8 листопада повинні відсторонюватися від роботи нещеплені працівники певних сфер, він розповів, що щодня на перевірках працює в середньому близько 1 400 рейдових груп. До їхнього складу залучаються майже 2 800 поліцейських.

"Звісно, де є потреба, будемо посилювати. Але давайте пам’ятати, що поліцейські – теж люди. Їм потрібен час на відпочинок, близько 2 500 осіб наразі лікуються від коронавірусної хвороби. Тим паче, контроль за карантинними обмеженнями – це ж не основне завдання поліції. Ми боремося зі злочинністю, охороняємо публічну безпеку і порядок, забезпечуємо безпеку дорожнього руху і так далі. Фізично нереально сподіватися лише на поліцію в цих перевірках. У нас банально забракне людей. Тому в таких закладах відповідальність покладено саме на керівників. Вони мають стежити за цим", - підкреслив Клименко.