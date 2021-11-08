Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко
Поліція має право перевіряти ковід-сертифікати в громадських місцях, дані про вакцинацію не є інформацією, захищеною медичною таємницею.
Про це в бліцінтерв’ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Насправді ще від початку запровадження карантину ми чуємо закиди про нібито брак легітимності повноважень поліції перевіряти й контролювати дотримання карантинних обмежень. Нагадаю, що наразі їх встановлено постановою Кабінету Міністрів №1236. А в статті 117 Конституції України постанови й розпорядження Кабінету Міністрів є обов’язковими для виконання, - пояснив він. - Цією ж постановою поліцейських уповноважено проводити вибіркові перевірки документів, які підтверджують COVID-безпечність. Зокрема й сертифікати про вакцинацію. Важливо, що документи про вакцинацію не відображають стан здоров'я людини. Йдеться лише про факт отримання чи не отримання щеплення.
Ще раз наголошую: під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо. Є лише підтвердження факту того, що людина вакцинувалася. І, відповідно, може не зважати на заборони, які передбачено для невакцинованих.
Усі заяви про порушення прав людини під час цих перевірок вважаю відвертою маніпуляцією. Але ці фейки, на жаль, швидше ширяться, ніж роз’яснення компетентних осіб і органів".
Клименко також нагадав, що Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постановою Кабміну №1236 та іншими нормативними актами, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. "Для тих, хто не знає, але дуже цікавиться думками кишенькових експертів в інтернеті, розповідаю: відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" визначено, що працівники поліції попереджають, виявляють і припиняють кримінальні й адміністративні правопорушення. Сподіваюся, на цьому тему щодо повноважень поліції під час перевірок дотримання правил карантину буде закрито. Підсумую: перевірки дотримання правил карантину та COVID-документації здійснюються у законний спосіб", - зазначив голова Нацполу.
Відповідаючи на питання, чи посилить поліція кількість перевірок, враховуючи, що з 8 листопада повинні відсторонюватися від роботи нещеплені працівники певних сфер, він розповів, що щодня на перевірках працює в середньому близько 1 400 рейдових груп. До їхнього складу залучаються майже 2 800 поліцейських.
"Звісно, де є потреба, будемо посилювати. Але давайте пам’ятати, що поліцейські – теж люди. Їм потрібен час на відпочинок, близько 2 500 осіб наразі лікуються від коронавірусної хвороби. Тим паче, контроль за карантинними обмеженнями – це ж не основне завдання поліції. Ми боремося зі злочинністю, охороняємо публічну безпеку і порядок, забезпечуємо безпеку дорожнього руху і так далі. Фізично нереально сподіватися лише на поліцію в цих перевірках. У нас банально забракне людей. Тому в таких закладах відповідальність покладено саме на керівників. Вони мають стежити за цим", - підкреслив Клименко.
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Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою
чи ти досі заручник кріпосного права?
коли грошeнят за хворобу трeба то срали вони в цeй момeнт на тi права.
"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
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Отже, згідно з логікою, невакцинований, - це те саме, що хворий.
Яснєнько.
"тобто цi поняття в тому планi однаковi що нe нeсуть iнфу про стан здоров"я.
нe однаковi вони бо вакцинований можe мати дiагноз
i нe всi здоровi - вакцинованi."
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а якщо у вакцинованого виявлять сказ, наприклад, - він все одно буде вважатися здоровим?
звичайний алгоритм. в школi на азах iнформатики вчать.
«Тільки вакцініровані больні - самі здорові больні в мірє!" Ура,
таваріщігаспада! )))
тобто якщо тiтка Валька з бухгалтeрi отримавши вiд тeбe лист нeпрацeздатностi з дiагнозом рознeсe той дiагноз по всiй iванвськй то повинна бути судима
тeкст можe бути дeсь такий: Така-то контора має право обробляти моi пeрсоанльнi данi i зобов"язується iх надiйно збeрiгати вiд пeрeдачi трeтiм особам. розкриттям пeрeд 3ми особами. знищeння ...
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Клименко, ****, антіваксєр!
Бачите, він визнав, що вакцинація не має відношення до здоров'я людини.
Діагноз - це стислий письмовий висновок про наявну хворобу, виражений із застосуванням медичних термінів, що позначають назву хвороби.
"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
1. ви нeсeтe листок нeпрацeздатностi якiйсь бухгалтeршi зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!
2. ви нeсeтe вчитeлю фiзри справку про спeцгрупу зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!
ЧОГО ВИ ТУТ НE ВОНЯЄТ ПРО СВОI ТАЄМНИЦI ПРАВОВI!
Ви нeсeтe справку вiд лiкаря в школу в басeйн дe стоiть "здоров"!!! а зараз до цього додалося "вакцинований"цe однаковi поняття!
1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.
4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.
2. ви нeсeтe вчитeлю фiзри справку про спeцгрупу зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!
ЧОГО ВИ ТУТ НE ВОНЯЄТ ПРО СВОI ТАЄМНИЦI ПРАВОВI!
нe нeсiть справки i нe отрмуйтe привiлгiй.
і смердиш (а не "воняєш", ольгінський бот) тут лише ти
та немає такого ЯКЩО, ти вигадуєш
я тобі надав статтю з цивільного кодексу, що є законом
ти щось можеш притомне навести як контраргумент?
я особисто маю право не розкривати цю інформацію ВСЕ
тому сам вирішуй свої проблеми
успіхів
нe однаковi вони бо вакцинований можe мати дiагноз
i нe всi здоровi - вакцинованi.
Апарат Верховної Ради не повідомляє кількість вакцинованих народних депутатів, оскільки вважає це персональною інформацією кожного з них.
Про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький розповів під час брифінгу в кулуарах Ради, передає кореспондент Укрінформу.
«На жаль, інформацію Апарат https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховної Ради нам не надає, бо вважає це персональною інформацією народного депутата», - сказав парламентарій.
бо кiлькiсть нe пeрсоналiзована!!!
можеш подати на апарат ВР в суд, успіхів
1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.
4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.
Йдіть у дупу.
Апарат Верховної Ради не повідомляє кількість вакцинованих народних депутатів, оскільки вважає це персональною інформацією кожного з них.
Про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький розповів під час брифінгу в кулуарах Ради, передає кореспондент Укрінформу.
«На жаль, інформацію Апарат https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховної Ради нам не надає, бо вважає це персональною інформацією народного депутата», - сказав парламентарій.
прям всираєшся аби щось довести, причому не наводиш жодних аргументів
прям всираєшся аби щось довести, причому не наводиш жодних аргументів
ти висрав копiпасть i вжe думаєш що вумний
як гарно співає дуетом кремлєботсько-антиваксерська шобла...
"Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби":
власник COVID-сертифіката (далі - власник сертифіката) - фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті
Шах і мат. Одоробло.
тeкст можe бути дeсь такий: Така-то контора має право обробляти моi пeрсоанльнi данi i зобов"язується iх надiйно збeрiгати вiд пeрeдачi трeтiм особам. розкриттям пeрeд 3ми особами. знищeння ...
США відкрили кордони для туристів, що пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу після чинної майже два роки заборони, введеної екс-президентом Дональдом Трампом через пандемію коронавірусу. Як повідомляє «Інтерфакс», перед польотом іноземні туристи мають надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, зроблений протягом трьох днів, і надати свою контактну інформацію. Після приїзду до США туристам не потрібно буде йти на карантин.
Щоправда, ця можливість надається лише тим, хто вакцинувався препаратами, затвердженими Управлінням з питань якості продовольства та медикаментів (FDA) при Міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб США або Світовою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), які отримали схвалення. Це вакцини американських компаній Moderna, Pfizer та її німецького партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британсько-шведської компанії AstraZeneca, індійський препарат Covishield, а також китайські Sinovac Biotech та Sinopharm.
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2021-%D0%BF#n21)
"Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби":
власник COVID-сертифіката (далі - власник сертифіката) - фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті;