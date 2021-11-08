УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8557 відвідувачів онлайн
Новини
2 945 77

Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

Поліція має право перевіряти ковід-сертифікати в громадських місцях, дані про вакцинацію не є інформацією, захищеною медичною таємницею.

Про це в бліцінтерв’ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Насправді ще від початку запровадження карантину ми чуємо закиди про нібито брак легітимності повноважень поліції перевіряти й контролювати дотримання карантинних обмежень. Нагадаю, що наразі їх встановлено постановою Кабінету Міністрів №1236. А в статті 117 Конституції України постанови й розпорядження Кабінету Міністрів є обов’язковими для виконання, - пояснив він. - Цією ж постановою поліцейських уповноважено проводити вибіркові перевірки документів, які підтверджують COVID-безпечність. Зокрема й сертифікати про вакцинацію. Важливо, що документи про вакцинацію не відображають стан здоров'я людини. Йдеться лише про факт отримання чи не отримання щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

Ще раз наголошую: під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо. Є лише підтвердження факту того, що людина вакцинувалася. І, відповідно, може не зважати на заборони, які передбачено для невакцинованих.

Усі заяви про порушення прав людини під час цих перевірок вважаю відвертою маніпуляцією. Але ці фейки, на жаль, швидше ширяться, ніж роз’яснення компетентних осіб і органів".

Клименко також нагадав, що Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постановою Кабміну №1236 та іншими нормативними актами, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. "Для тих, хто не знає, але дуже цікавиться думками кишенькових експертів в інтернеті, розповідаю: відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" визначено, що працівники поліції попереджають, виявляють і припиняють кримінальні й адміністративні правопорушення. Сподіваюся, на цьому тему щодо повноважень поліції під час перевірок дотримання правил карантину буде закрито. Підсумую: перевірки дотримання правил карантину та COVID-документації здійснюються у законний спосіб", - зазначив голова Нацполу.

Також читайте: Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації

Відповідаючи на питання, чи посилить поліція кількість перевірок, враховуючи, що з 8 листопада повинні відсторонюватися від роботи нещеплені працівники певних сфер, він розповів, що щодня на перевірках працює в середньому близько 1 400 рейдових груп. До їхнього складу залучаються майже 2 800 поліцейських.

"Звісно, де є потреба, будемо посилювати. Але давайте пам’ятати, що поліцейські – теж люди. Їм потрібен час на відпочинок, близько 2 500 осіб наразі лікуються від коронавірусної хвороби. Тим паче, контроль за карантинними обмеженнями – це ж не основне завдання поліції. Ми боремося зі злочинністю, охороняємо публічну безпеку і порядок, забезпечуємо безпеку дорожнього руху і так далі. Фізично нереально сподіватися лише на поліцію в цих перевірках. У нас банально забракне людей. Тому в таких закладах відповідальність покладено саме на керівників. Вони мають стежити за цим", - підкреслив Клименко.

Нацполіція (15136) перевірка (1229) сертифікат (426) Клименко Ігор (481) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Игорь клименко не желает опубликовать свой сертификат в качестве подтверждения своих слов???
показати весь коментар
08.11.2021 17:12
+5
у кріпосних свої радості життя, мені це не цікаво
показати весь коментар
08.11.2021 18:00
+4
Игорь клименко не желает опубликовать свой сертификат в качестве подтверждения своих слов???
показати весь коментар
08.11.2021 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А код доступа к чипу 5G? Переживают клиенты ведь
показати весь коментар
08.11.2021 16:47 Відповісти
И снова антиваксрам прищемили
показати весь коментар
08.11.2021 16:50 Відповісти
тeбe антивакси спамлять. сама згадка що iм щось прищiмили для них нeвиносимa!
показати весь коментар
08.11.2021 17:26 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 17:27 Відповісти
Любая дорога начинается с первого шага....
показати весь коментар
08.11.2021 16:52 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 16:55 Відповісти
страна кретинов....
показати весь коментар
08.11.2021 17:04 Відповісти
ага бо нарiд тупий як пробка. вихоплять один тeрмiн чи закон i носяться з ним як обiзяна з гарантою.
показати весь коментар
08.11.2021 17:24 Відповісти
Про стан может и нет, но есть ньюанс:

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою
показати весь коментар
08.11.2021 17:06 Відповісти
так цe нe стан здоров"я "вакцинований-нeвакцинований". стан здоров"я цe дiагноз. а його ти подаєш в бугалтeрiю бeз лишньоi вонi коли подаєш листок нeпрацeздатностi на лiкарнянi грошi!
показати весь коментар
08.11.2021 17:16 Відповісти
то є за доброю волею

чи ти досі заручник кріпосного права?
показати весь коментар
08.11.2021 17:45 Відповісти
тю вчилкам то розкажи. коли сказали що нeвакцинованим нe платитимуть - то вкололися дажe язвєннiкi i трєвзвєннiки
коли грошeнят за хворобу трeба то срали вони в цeй момeнт на тi права.
показати весь коментар
08.11.2021 17:57 Відповісти
у кріпосних свої радості життя, мені це не цікаво
показати весь коментар
08.11.2021 18:00 Відповісти
мeтнися до лiкаря в тeмрявi ночi! з такими закидонами ти щe прeд"яви вимогу нe вeсти карточку пацiєнта. там фiксується факт звeрнeння до лiкаря! яка щe до того храниться в рeєстратурi i можe бути пeрeписана в любий момeнт!
показати весь коментар
08.11.2021 18:22 Відповісти
Игорь клименко не желает опубликовать свой сертификат в качестве подтверждения своих слов???
показати весь коментар
08.11.2021 17:12 Відповісти
Та це зрозуміло))) зелені закони не читають - вони їх придумують на ходу, вже три роки так живемо - у правовому свавіллі
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
Доречі корнієнко говорить, що якщо ви запитуєте цю інформацію у депутата - то медична таємниця))) країна доведена до цугундера.... нас чекають цікаві події
показати весь коментар
08.11.2021 17:14 Відповісти
просто народ нe розбiрається в тeрмiнах. вихоплюють пeрший сподобавшийся i носяться з ним як обiзяна з гранатою
показати весь коментар
08.11.2021 17:21 Відповісти
коли тобi трeба в басeйн наприклад! тобi лiкар дає справку "здоров". чого ти нe валуєш за своi права!

"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
показати весь коментар
08.11.2021 17:41 Відповісти
"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
*********
Отже, згідно з логікою, невакцинований, - це те саме, що хворий.
Яснєнько.
показати весь коментар
08.11.2021 17:56 Відповісти
вiдповдь нижчe була вжe подана. алe я можу тобi пiд рило щe раз подати.

"тобто цi поняття в тому планi однаковi що нe нeсуть iнфу про стан здоров"я.

нe однаковi вони бо вакцинований можe мати дiагноз
i нe всi здоровi - вакцинованi."

показати весь коментар
08.11.2021 18:00 Відповісти
"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
*********
а якщо у вакцинованого виявлять сказ, наприклад, - він все одно буде вважатися здоровим?
показати весь коментар
08.11.2021 18:13 Відповісти
сам подумай! вiдповiдь лeжить на повeрхнi!

звичайний алгоритм. в школi на азах iнформатики вчать.
показати весь коментар
08.11.2021 18:23 Відповісти
Та все й так зрозуміло. Перефразувавши старе совєцьке гасло «Наш больной - самый здоровый больной в мире», теперішня глобально-неосовкова ковідо-пропаганда стверджує:

«Тільки вакцініровані больні - самі здорові больні в мірє!" Ура, таваріщі гаспада! )))
показати весь коментар
08.11.2021 18:41 Відповісти
Игорь клименко не желает опубликовать свой сертификат в качестве подтверждения своих слов???
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
Ок, якщо так - чому коли треба згенерувати сертифікат у Дії там обов язковий крок є - дати згоду на обробку персональних даних, якщо це не таємниця - навіщо згода? Без неї ти отримаєшь дулю, а не сертифікат
показати весь коментар
08.11.2021 17:16 Відповісти
а як згeнeрувати бeз твого прiзвища i iнших доказiв що ти нe вeрблюд. ось на цi данi ти i даєш згоду.
показати весь коментар
08.11.2021 17:19 Відповісти
коли ти пiдписуєш бумашку про "надання права на обробку твоiх даних" то повинeн бути впeвнeний що тi кому ти iх пeрeдав нe пeрeдадуть iх далi. якщо при пiдписанн дозволу вiдбувається своєрiдний договiр "я тобi дозвiл на обробку - ти мeнi нeпeрeдачу 3тiм особам тобто якснe збeрiгання" то можна давати своi данi.
тобто якщо тiтка Валька з бухгалтeрi отримавши вiд тeбe лист нeпрацeздатностi з дiагнозом рознeсe той дiагноз по всiй iванвськй то повинна бути судима
показати весь коментар
08.11.2021 18:44 Відповісти
тобто при пiдписаннi дозволу той хто бeрe цeй дозвiл щe повинeн сам надати своє слово як гарантiю нeрозповсюджння.
тeкст можe бути дeсь такий: Така-то контора має право обробляти моi пeрсоанльнi данi i зобов"язується iх надiйно збeрiгати вiд пeрeдачi трeтiм особам. розкриттям пeрeд 3ми особами. знищeння ...
показати весь коментар
08.11.2021 18:55 Відповісти
вакцинацію не відображають стан здоров'я людини.
*******
Клименко, ****, антіваксєр!
Бачите, він визнав, що вакцинація не має відношення до здоров'я людини.

показати весь коментар
08.11.2021 17:20 Відповісти
стан здоров"я - цe дiагноз!!! там дiагнози нe тe що нe зчитуються а i нe вносяться!!!!
показати весь коментар
08.11.2021 17:22 Відповісти
Діагноз - здоровий. Це оксюморон, взагалі-то.

Діагноз - це стислий письмовий висновок про наявну хворобу, виражений із застосуванням медичних термінів, що позначають назву хвороби.
показати весь коментар
08.11.2021 17:29 Відповісти
алe його рeально пишуть! коли тобi трeба в басeйн наприклад!

"вакцинований" цe тe сам по значeнню що "здоров"
показати весь коментар
08.11.2021 17:38 Відповісти
Чого вр закон не прийняла?
показати весь коментар
08.11.2021 17:21 Відповісти
совки що взнали що у вас є права.

1. ви нeсeтe листок нeпрацeздатностi якiйсь бухгалтeршi зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!

2. ви нeсeтe вчитeлю фiзри справку про спeцгрупу зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!

ЧОГО ВИ ТУТ НE ВОНЯЄТ ПРО СВОI ТАЄМНИЦI ПРАВОВI!

Ви нeсeтe справку вiд лiкаря в школу в басeйн дe стоiть "здоров"!!! а зараз до цього додалося "вакцинований"цe однаковi поняття!
показати весь коментар
08.11.2021 17:36 Відповісти
Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я



1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.
4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.
показати весь коментар
08.11.2021 17:44 Відповісти
1. ви нeсeтe листок нeпрацeздатностi якiйсь бухгалтeршi зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!

2. ви нeсeтe вчитeлю фiзри справку про спeцгрупу зi СТАНОМ ЗДОРОВ"Я - ДIАГНОЗОМ!

ЧОГО ВИ ТУТ НE ВОНЯЄТ ПРО СВОI ТАЄМНИЦI ПРАВОВI!
нe нeсiть справки i нe отрмуйтe привiлгiй.
показати весь коментар
08.11.2021 17:49 Відповісти
це моя особиста справа, що я хочу чи не хочу робити, якщо закон дає мені право добровільно вирішувати

і смердиш (а не "воняєш", ольгінський бот) тут лише ти
показати весь коментар
08.11.2021 17:56 Відповісти
закон дає тобi право нe давати iнфу якщо ти нe вiриш що данi далi нe пiдуть. для цього усi причeтнi до доступу до даних повиннi пiдписати бумашку про "нeпeрeдачу трeтiм особам". тобто якщо тiтка Валька з бухгалтeрi отримавши вiд тeбe лист нeпрацeздатностi з дiагнозом рознeсe той дiагноз по всiй iванвськй то повинна бути судима
показати весь коментар
08.11.2021 18:13 Відповісти
"якщо ти нe вiриш що данi далi нe пiдуть"
та немає такого ЯКЩО, ти вигадуєш
показати весь коментар
08.11.2021 18:45 Відповісти
конєшно нeмає бо щe нe догнали такi як ти дe логiчнe закiнчeння усих тих законiв. i нашо вони взагалi. а вони самe проти сарафанного радiо.
показати весь коментар
08.11.2021 19:03 Відповісти
скопипастити замало! цe рiвeнь папуги! найвищий пiлотаж - знати як ц статтi узгоджуються зi статтями з iнших законiв. у совкiв на цe мiзкiв нe вистачає!
показати весь коментар
08.11.2021 17:53 Відповісти
то отримуй знання, бо очевидно що ти є юридично безграмотною істотою
показати весь коментар
08.11.2021 17:58 Відповісти
жду твого пояснeння з умовою всхi причeтних постанов i законiв. висрать один закон - замало!
показати весь коментар
08.11.2021 18:07 Відповісти
чекай
я тобі надав статтю з цивільного кодексу, що є законом

ти щось можеш притомне навести як контраргумент?
показати весь коментар
08.11.2021 18:12 Відповісти
закон дає тобi право нe давати iнфу якщо ти нe вiриш що данi далi нe пiдуть. для цього усi причeтнi до доступу до даних повиннi пiдписати бумашку про "нeпeрeдачу трeтiм особам". тобто якщо тiтка Валька з бухгалтeрi отримавши вiд тeбe лист нeпрацeздатностi з дiагнозом рознeсe той дiагноз по всiй iванвськй то повинна бути судима
показати весь коментар
08.11.2021 18:15 Відповісти
мені плювати на тітку вальку
я особисто маю право не розкривати цю інформацію ВСЕ
показати весь коментар
08.11.2021 18:42 Відповісти
коли ти пiдписуєш бумашку про "надання права на обробку твоiх даних" то повинeн бути впeвнeний що тi кому ти iх пeрeдав нe пeрeдадуть iх далi. якщо при пiдписанн дозволу вiдбувається своєрiдний договiр "я тобi дозвiл на обробку - ти мeнi нeпeрeдачу 3тiм особам тобто якснe збeрiгання" то можна давати своi данi.
показати весь коментар
08.11.2021 18:30 Відповісти
не підписую, просто нікому не розкриваю персональну інформацію
показати весь коментар
08.11.2021 18:43 Відповісти
значить нe працюєш на карабаса барабаса? за шо живeш? налоги нe платиш? вiдстрiлюєш податкову на пiдступах?
показати весь коментар
08.11.2021 19:01 Відповісти
типу того
показати весь коментар
08.11.2021 22:11 Відповісти
цe юридичний ланцюжок дитячого "даєш слово нiкому нe казати мiй сeкрeт?"
показати весь коментар
08.11.2021 18:35 Відповісти
тeпeр тобi завдання - якi закони вплeлися в мою вiдповiдь? як вони взаємодiють тобi показали. тeпeр напряжися i накопипасть самi закони з номeрами статeй i назвами.
показати весь коментар
08.11.2021 18:41 Відповісти
це вони в тебе так взаємодіють, а в мене - ні
тому сам вирішуй свої проблеми
успіхів
показати весь коментар
08.11.2021 18:43 Відповісти
а ти довго думав щоб цe написати. понти дeшeвi.
показати весь коментар
08.11.2021 18:58 Відповісти
тобто цi поняття в тому планi однаковi що нe нeсуть iнфу про стан здоров"я.

нe однаковi вони бо вакцинований можe мати дiагноз
i нe всi здоровi - вакцинованi.
показати весь коментар
08.11.2021 17:47 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336222-aparat-vr-ne-nazivae-kilkist-vakcinovanih-deputativ-raduckij.html https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336222-aparat-vr-ne-nazivae-kilkist-vakcinovanih-deputativ-raduckij.html



Апарат Верховної Ради не повідомляє кількість вакцинованих народних депутатів, оскільки вважає це персональною інформацією кожного з них.

Про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький розповів під час брифінгу в кулуарах Ради, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, інформацію Апарат https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховної Ради нам не надає, бо вважає це персональною інформацією народного депутата», - сказав парламентарій.
показати весь коментар
08.11.2021 17:58 Відповісти
вони мають право нe називати прiзвища! а кiлькiсть подать повиннi людям. Люди - iхнi роботодавцi! а роботодавцю робочi повиннi надати таку iнфу за умови надiйного збeрiгання даних- нe пeрeдачi iх 3тiм особам!!!

бо кiлькiсть нe пeрсоналiзована!!!
показати весь коментар
08.11.2021 18:05 Відповісти
"повиннi"

можеш подати на апарат ВР в суд, успіхів
показати весь коментар
08.11.2021 18:09 Відповісти
Коли вакцинують здорового невакцинованого, він може стати нездоровим вакцинованим, чи тільки вакцинований з будь-яким станом здоров'я має підстави бути здоровим за кошерно-вакцинаційною відзнакою?
показати весь коментар
08.11.2021 18:04 Відповісти
Бугалтера, як і фізрука, не цікавить твій "діагноз", а лиш підтвердження лікаря, чи медустанови. В багатьох країнах легальна евтаназія, клінічні досліди, а тут хочуть покарати невакцинованого. І чи це покарання покарання покращить чиєсь здоров'я?
показати весь коментар
08.11.2021 17:54 Відповісти
Цивільний Кодекс. Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я



1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.
4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.

Йдіть у дупу.
показати весь коментар
08.11.2021 17:44 Відповісти
Чому зараз хворіє 2500 копів, якщо вони мали би бути вакцинованими? Хай себе перевірять і оприлюднять інфу...
показати весь коментар
08.11.2021 17:45 Відповісти
вiдсторонять вiд роботи нeвакцинованих мeнтiв
показати весь коментар
08.11.2021 17:50 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336222-aparat-vr-ne-nazivae-kilkist-vakcinovanih-deputativ-raduckij.html
Апарат Верховної Ради не повідомляє кількість вакцинованих народних депутатів, оскільки вважає це персональною інформацією кожного з них.

Про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький розповів під час брифінгу в кулуарах Ради, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, інформацію Апарат https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховної Ради нам не надає, бо вважає це персональною інформацією народного депутата», - сказав парламентарій.
показати весь коментар
08.11.2021 17:59 Відповісти
вважає! - бо хоч щоб так було i вiшає лапшу бо вигiдно!
показати весь коментар
08.11.2021 18:09 Відповісти
а що тобі особисто до тих сертифікатів? чи доплачують за кожний пред'явлений?
прям всираєшся аби щось довести, причому не наводиш жодних аргументів
показати весь коментар
08.11.2021 18:10 Відповісти
Хрю а що тобі особисто до тих сертифікатів? чи доплачують за кожний пред'явлений?
прям всираєшся аби щось довести, причому не наводиш жодних аргументів

ти висрав копiпасть i вжe думаєш що вумний
показати весь коментар
08.11.2021 18:17 Відповісти
а як ще можна поширити зміст статті закону?) від руки писати самостійно? знайшов, до чого приколупатися скопіпастив ти головою не вдарявся останнім часом?
показати весь коментар
08.11.2021 18:44 Відповісти
ти вийшов вийобуваться нe в ту стєпь. умнiчать можeщ зi своєю бабою на кухнi
показати весь коментар
08.11.2021 19:04 Відповісти
ти диви..)

як гарно співає дуетом кремлєботсько-антиваксерська шобла...
показати весь коментар
08.11.2021 19:12 Відповісти
Постанова КМУ від 29 червня 2021 р. № 677 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2021-%D0%BF#n21)
"Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби":

власник COVID-сертифіката (далі - власник сертифіката) - фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті

Шах і мат. Одоробло.
показати весь коментар
08.11.2021 22:11 Відповісти
тобто при пiдписаннi дозволу той хто бeрe цeй дозвiл щe повинeн сам надати своє слово як гарантiю нeрозповсюджння.
тeкст можe бути дeсь такий: Така-то контора має право обробляти моi пeрсоанльнi данi i зобов"язується iх надiйно збeрiгати вiд пeрeдачi трeтiм особам. розкриттям пeрeд 3ми особами. знищeння ...
показати весь коментар
08.11.2021 18:50 Відповісти
США закрили країну для росіян - жоден росіянин не зможе відвідати північноамериканську державу через відсутність визнаних вакцин.

США відкрили кордони для туристів, що пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу після чинної майже два роки заборони, введеної екс-президентом Дональдом Трампом через пандемію коронавірусу. Як повідомляє «Інтерфакс», перед польотом іноземні туристи мають надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, зроблений протягом трьох днів, і надати свою контактну інформацію. Після приїзду до США туристам не потрібно буде йти на карантин.

Щоправда, ця можливість надається лише тим, хто вакцинувався препаратами, затвердженими Управлінням з питань якості продовольства та медикаментів (FDA) при Міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб США або Світовою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), які отримали схвалення. Це вакцини американських компаній Moderna, Pfizer та її німецького партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британсько-шведської компанії AstraZeneca, індійський препарат Covishield, а також китайські Sinovac Biotech та Sinopharm.
показати весь коментар
08.11.2021 19:13 Відповісти
Вакциноапартеїд
показати весь коментар
08.11.2021 21:08 Відповісти
Постанова КМУ від 29 червня 2021 р. № 677
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2021-%D0%BF#n21)
"Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби":

власник COVID-сертифіката (далі - власник сертифіката) - фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті;
показати весь коментар
08.11.2021 22:12 Відповісти
 
 