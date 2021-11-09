Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно вакцинироваться обязательно, - Амосова

Мощные волны коронавирусной инфекции, одну из которых мы наблюдаем сегодня, угаснут через несколько лет. После чего COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Фактам.ICTV" рассказала кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Отвечая на вопрос о том, как скоро следует ожидать окончания пандемии коронавируса, Екатерина Амосова сослалась на данные авторитетных научных исследований. Согласно их результатам, мощные волны коронавирусной инфекции, одну из которых мы наблюдаем сегодня, угаснут через несколько лет. После чего Covid-19 станет обычным сезонным заболеванием.

Вакцины против коронавирусной инфекции по-прежнему будут актуальны. В первую очередь для групп риска, в которые входят и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно вакцинироваться в обязательном порядке. Чтобы в случае возможного заражения, болезнь не приобрела тяжелую форму течения.

Сама Екатерина Амосова – привита. Для прививки она выбрала вакцину Moderna.

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По поводу серьезных опасений касательно того, что коронавирус поражает сердце и сосуды, имевшие место в начале пандемии, кардиолог сообщила, что эти страхи оказались тщетными. Поскольку, как свидетельствует медицинская практика, риск миокардита при заболевании составляет 1%, риск инфаркта – 0,5%.

На вопрос, почему некоторые люди боятся прививаться, Екатерина Амосова ответила, что это можно объяснить тем, что от создания вакцины до ее применения прошло слишком мало времени.

"Но вакцины прекрасно себя зарекомендовали как эффективное средство борьбы с коронавирусом", - отметила доктор медицинских наук.

По ее словам, это очень важно понимать сегодня, когда в мире бушует крайне заразный дельта-вариант, провоцирующий, в отличие от других известных COVID-штаммов, более тяжелое течение болезни и осложнения после нее.