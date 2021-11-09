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Новости Борьба с коронавирусом
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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно вакцинироваться обязательно, - Амосова

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно вакцинироваться обязательно, - Амосова

Мощные волны коронавирусной инфекции, одну из которых мы наблюдаем сегодня, угаснут через несколько лет. После чего COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Фактам.ICTV" рассказала кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Отвечая на вопрос о том, как скоро следует ожидать окончания пандемии коронавируса, Екатерина Амосова сослалась на данные авторитетных научных исследований. Согласно их результатам, мощные волны коронавирусной инфекции, одну из которых мы наблюдаем сегодня, угаснут через несколько лет. После чего Covid-19 станет обычным сезонным заболеванием.

Вакцины против коронавирусной инфекции по-прежнему будут актуальны. В первую очередь для групп риска, в которые входят и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно вакцинироваться в обязательном порядке. Чтобы в случае возможного заражения, болезнь не приобрела тяжелую форму течения.

Сама Екатерина Амосова – привита. Для прививки она выбрала вакцину Moderna.

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По поводу серьезных опасений касательно того, что коронавирус поражает сердце и сосуды, имевшие место в начале пандемии, кардиолог сообщила, что эти страхи оказались тщетными. Поскольку, как свидетельствует медицинская практика, риск миокардита при заболевании составляет 1%, риск инфаркта – 0,5%.

На вопрос, почему некоторые люди боятся прививаться, Екатерина Амосова ответила, что это можно объяснить тем, что от создания вакцины до ее применения прошло слишком мало времени.

"Но вакцины прекрасно себя зарекомендовали как эффективное средство борьбы с коронавирусом", - отметила доктор медицинских наук.

По ее словам, это очень важно понимать сегодня, когда в мире бушует крайне заразный дельта-вариант, провоцирующий, в отличие от других известных COVID-штаммов, более тяжелое течение болезни и осложнения после нее.

Автор: 

вакцина (3815) прививка (191) Амосова Екатерина (45) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
а в каком исследовании достоверно проверена безопасность вакцин для людей с сердечно-сосудистыми проблемами?
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09.11.2021 14:47
+6
Как известно - гениальность половым путем не передается.
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09.11.2021 14:32
+4
Про цю аферистку навіть я знаю.
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09.11.2021 14:54
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Как известно - гениальность половым путем не передается.
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09.11.2021 14:32 Ответить
Как известно - природа отдыхает на детях гениальных людей.
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09.11.2021 14:37 Ответить
с+ка
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09.11.2021 14:37 Ответить
Щас у антиваксеров сгорела как минимум одна методичка, что мол сами врачи не вакцинируются и другим не советуют.
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09.11.2021 14:40 Ответить
Просто для твоєї обізнаності за цей рік в Україні від серцево-судинних захворювань померло майже пів мільйону людей. І для цікавості почитай що радять імунологи, а не всі врачі підряд. За..ла ця вонь. Здоровий йди вакцинуйся! Є серйозні хронічні захворювання подумай 20 раз.
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09.11.2021 18:34 Ответить
а в каком исследовании достоверно проверена безопасность вакцин для людей с сердечно-сосудистыми проблемами?
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09.11.2021 14:47 Ответить
А болеющих алкоголизмом можно вакцинировать.?
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09.11.2021 19:56 Ответить
Якщо ви антиваксер і у вас є серцево-судинні захворювання пропустіть цю статтю і не розводьте тут свій срач. Почитаєте цю статтю під апаратом ШВЛ. ЗІ Звісно цього вам не бажаю
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09.11.2021 14:53 Ответить
Проблема не в змісті, а в джерелі. Це так само,як у нас вірити Фауджі-теж аферист від науки.
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09.11.2021 14:55 Ответить
На ЦН майже всі експерти по ковіду, а в уряді - всі майстри спорту з боротьби проти нього. Тому рекорди по смертям за добу - наші.
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09.11.2021 15:21 Ответить
https://vimeo.com/643687875
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09.11.2021 15:40 Ответить
Про цю аферистку навіть я знаю.
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09.11.2021 14:54 Ответить
Маразм крепчает. Спид и онкология одинаково полезны. На эту тему Кива защитит докторскую. Ржем дальше.
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09.11.2021 14:55 Ответить
Дурик, так ты не ответил на вопрос- какие самолеты что то там распыляют над городами, военные или гражданские?
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09.11.2021 15:38 Ответить
Дураку объяснять только портить. Лучше вот расскажи о химсоставе вакцин от ковида. Я поинтересовался. Там есть в составе вот такая гадость, как липид SM-102. Погугли и ты поймешь что тебя ждет. Это конечно не мышьяк внутривенно, но тоже хорошее средство для усыпления.
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09.11.2021 16:12 Ответить
Не надо мне нечего объяснять, просто опиши самолет который ты видел.
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09.11.2021 16:26 Ответить
ФЕЙК: В вакцинах от COVID-19 содержится ядовитое вещество SM-102
https://voxukraine.org/ru/fejk-v-vaktsynah-ot-covid-19-soderzhytsya-yadovytoe-veshhestvo-sm-102/
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10.11.2021 02:12 Ответить
А московська церква в Україні, яка тут зветься УПЦ каже, що достатньо московському попу поцілувати руку і чобіт і все пройде, бо тільки від них виливається благодать.
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09.11.2021 15:18 Ответить
І що цікаво - самі попи вакциновані. Вони ж не дурні.
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09.11.2021 15:22 Ответить
Кому ж це знати, як не тобі.
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09.11.2021 15:36 Ответить
Какой сезон предполагается назначить для КОВИДа ?
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09.11.2021 15:36 Ответить
Но вакцины прекрасно себя зарекомендовали как эффективное средство борьбы с коронавирусом

Это плевок в лицо всем людям
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09.11.2021 15:42 Ответить
Комаровский уже признал свою тупость,когда топил за ЗЕ...наследница советского врача Амосова когда признает в том же?
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09.11.2021 15:43 Ответить
Золотые советы от гениального врача Николая Амосова
1. Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым...
..............................................................................................................
6. И ещё: в мире много, очень много плохих врачей.
Если ты молод - до 60! - и симптомов от органов нет, то не следует при малейшем недомогании бежать в поликлинику. Как уже говорил, наши врачи не доверяют природе, нацелены на лекарства и покой. Бойтесь попасть к ним в плен! Найдут болезни и убедят: «Отдыхать и лечиться!»
https://matveychev-oleg.livejournal.com/1569140.html

В отличие от традиционной медицины, рассматривающей медикаментозное лечение как фундаментальное, Н. М. Амосов выдвигал идею об ограниченном использовании лекарственных средств, разумном и направленно - действенном и лишь в крайних, самых тяжелых случаях.
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09.11.2021 15:59 Ответить
Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организмах ослабленных никотином,алкоголем и прочими нехорошими.... . (х,ф .Кавк. плен.),
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09.11.2021 16:00 Ответить
То все зрозуміло.....
Не зрозуміло - навіщо вакцинуватись людям які двічі хворіли цією болячкою?
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09.11.2021 16:35 Ответить
верно.
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09.11.2021 17:21 Ответить
 
 