УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10820 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 882 29

Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися обов’язково, - Амосова

Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися обов’язково, - Амосова

Потужні хвилі коронавірусної інфекції, одну з яких ми спостерігаємо сьогодні, згаснуть через кілька років. Після чого COVID-19 стане звичайним сезонним захворюванням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Фактам.ICTV" розповыла кардіолог, доктор медичних наук Катерина Амосова.

Відповідаючи на питання з приводу того, як скоро слід чекати закінчення пандемії коронавірусу, Катерина Амосова послалася на дані авторитетних наукових досліджень. Згідно з їхніми результатами, потужні хвилі коронавірусної інфекції, одну з яких ми спостерігаємо сьогодні, згаснуть через кілька років. Після чого Covid-19 стане звичайним сезонним захворюванням.

Вакцини проти коронавірусної інфекції, як і раніше, будуть актуальні. Насамперед для груп ризику, до яких входять і люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Їм потрібно вакцинуватися в обов’язковому порядку. Щоб в разі можливого зараження, хвороба не набула важкої форми перебігу.

Сама Катерина Амосова – щеплена. Для щеплення вона вибрала вакцину Moderna.

З приводу серйозних побоювань щодо того, що коронавірус вражає серце і судини, які мали місце на початку пандемії, кардіолог повідомила, що ці страхи виявилися марними. Оскільки, як свідчить медична практика, ризик міокардиту в разі захворювання становить 1%, ризик інфаркту – 0,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках стартує 10 листопада, - МОЗ

На питання, чому деякі люди бояться робити щеплення, Катерина Амосова відповіла, що це можна пояснити тим, що від створення вакцини до її застосування пройшло занадто мало часу.

"Але вакцини прекрасно себе зарекомендували, як ефективний засіб боротьби з коронавірусом", – зазначила доктор медичних наук.

За її словами, це дуже важливо розуміти сьогодні, коли в світі вирує вкрай заразний Дельта-варіант, що провокує, на відміну від інших відомих COVID-штамів, більш важкий перебіг хвороби і ускладнення після неї.

вакцина (4419) щеплення (174) Амосова Катерина (39) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
а в каком исследовании достоверно проверена безопасность вакцин для людей с сердечно-сосудистыми проблемами?
показати весь коментар
09.11.2021 14:47
+6
Как известно - гениальность половым путем не передается.
показати весь коментар
09.11.2021 14:32
+4
Про цю аферистку навіть я знаю.
показати весь коментар
09.11.2021 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как известно - гениальность половым путем не передается.
показати весь коментар
09.11.2021 14:32 Відповісти
Как известно - природа отдыхает на детях гениальных людей.
показати весь коментар
09.11.2021 14:37 Відповісти
с+ка
показати весь коментар
09.11.2021 14:37 Відповісти
Щас у антиваксеров сгорела как минимум одна методичка, что мол сами врачи не вакцинируются и другим не советуют.
показати весь коментар
09.11.2021 14:40 Відповісти
Просто для твоєї обізнаності за цей рік в Україні від серцево-судинних захворювань померло майже пів мільйону людей. І для цікавості почитай що радять імунологи, а не всі врачі підряд. За..ла ця вонь. Здоровий йди вакцинуйся! Є серйозні хронічні захворювання подумай 20 раз.
показати весь коментар
09.11.2021 18:34 Відповісти
а в каком исследовании достоверно проверена безопасность вакцин для людей с сердечно-сосудистыми проблемами?
показати весь коментар
09.11.2021 14:47 Відповісти
А болеющих алкоголизмом можно вакцинировать.?
показати весь коментар
09.11.2021 19:56 Відповісти
Якщо ви антиваксер і у вас є серцево-судинні захворювання пропустіть цю статтю і не розводьте тут свій срач. Почитаєте цю статтю під апаратом ШВЛ. ЗІ Звісно цього вам не бажаю
показати весь коментар
09.11.2021 14:53 Відповісти
Проблема не в змісті, а в джерелі. Це так само,як у нас вірити Фауджі-теж аферист від науки.
показати весь коментар
09.11.2021 14:55 Відповісти
На ЦН майже всі експерти по ковіду, а в уряді - всі майстри спорту з боротьби проти нього. Тому рекорди по смертям за добу - наші.
показати весь коментар
09.11.2021 15:21 Відповісти
https://vimeo.com/643687875
показати весь коментар
09.11.2021 15:40 Відповісти
Про цю аферистку навіть я знаю.
показати весь коментар
09.11.2021 14:54 Відповісти
Маразм крепчает. Спид и онкология одинаково полезны. На эту тему Кива защитит докторскую. Ржем дальше.
показати весь коментар
09.11.2021 14:55 Відповісти
Дурик, так ты не ответил на вопрос- какие самолеты что то там распыляют над городами, военные или гражданские?
показати весь коментар
09.11.2021 15:38 Відповісти
Дураку объяснять только портить. Лучше вот расскажи о химсоставе вакцин от ковида. Я поинтересовался. Там есть в составе вот такая гадость, как липид SM-102. Погугли и ты поймешь что тебя ждет. Это конечно не мышьяк внутривенно, но тоже хорошее средство для усыпления.
показати весь коментар
09.11.2021 16:12 Відповісти
Не надо мне нечего объяснять, просто опиши самолет который ты видел.
показати весь коментар
09.11.2021 16:26 Відповісти
ФЕЙК: В вакцинах от COVID-19 содержится ядовитое вещество SM-102
https://voxukraine.org/ru/fejk-v-vaktsynah-ot-covid-19-soderzhytsya-yadovytoe-veshhestvo-sm-102/
показати весь коментар
10.11.2021 02:12 Відповісти
А московська церква в Україні, яка тут зветься УПЦ каже, що достатньо московському попу поцілувати руку і чобіт і все пройде, бо тільки від них виливається благодать.
показати весь коментар
09.11.2021 15:18 Відповісти
І що цікаво - самі попи вакциновані. Вони ж не дурні.
показати весь коментар
09.11.2021 15:22 Відповісти
Кому ж це знати, як не тобі.
показати весь коментар
09.11.2021 15:36 Відповісти
Какой сезон предполагается назначить для КОВИДа ?
показати весь коментар
09.11.2021 15:36 Відповісти
Но вакцины прекрасно себя зарекомендовали как эффективное средство борьбы с коронавирусом

Это плевок в лицо всем людям
показати весь коментар
09.11.2021 15:42 Відповісти
Комаровский уже признал свою тупость,когда топил за ЗЕ...наследница советского врача Амосова когда признает в том же?
показати весь коментар
09.11.2021 15:43 Відповісти
Золотые советы от гениального врача Николая Амосова
1. Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым...
..............................................................................................................
6. И ещё: в мире много, очень много плохих врачей.
Если ты молод - до 60! - и симптомов от органов нет, то не следует при малейшем недомогании бежать в поликлинику. Как уже говорил, наши врачи не доверяют природе, нацелены на лекарства и покой. Бойтесь попасть к ним в плен! Найдут болезни и убедят: «Отдыхать и лечиться!»
https://matveychev-oleg.livejournal.com/1569140.html

В отличие от традиционной медицины, рассматривающей медикаментозное лечение как фундаментальное, Н. М. Амосов выдвигал идею об ограниченном использовании лекарственных средств, разумном и направленно - действенном и лишь в крайних, самых тяжелых случаях.
показати весь коментар
09.11.2021 15:59 Відповісти
Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организмах ослабленных никотином,алкоголем и прочими нехорошими.... . (х,ф .Кавк. плен.),
показати весь коментар
09.11.2021 16:00 Відповісти
То все зрозуміло.....
Не зрозуміло - навіщо вакцинуватись людям які двічі хворіли цією болячкою?
показати весь коментар
09.11.2021 16:35 Відповісти
верно.
показати весь коментар
09.11.2021 17:21 Відповісти
 
 