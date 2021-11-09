Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися обов’язково, - Амосова

Потужні хвилі коронавірусної інфекції, одну з яких ми спостерігаємо сьогодні, згаснуть через кілька років. Після чого COVID-19 стане звичайним сезонним захворюванням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Фактам.ICTV" розповыла кардіолог, доктор медичних наук Катерина Амосова.

Відповідаючи на питання з приводу того, як скоро слід чекати закінчення пандемії коронавірусу, Катерина Амосова послалася на дані авторитетних наукових досліджень. Згідно з їхніми результатами, потужні хвилі коронавірусної інфекції, одну з яких ми спостерігаємо сьогодні, згаснуть через кілька років. Після чого Covid-19 стане звичайним сезонним захворюванням.

Вакцини проти коронавірусної інфекції, як і раніше, будуть актуальні. Насамперед для груп ризику, до яких входять і люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Їм потрібно вакцинуватися в обов’язковому порядку. Щоб в разі можливого зараження, хвороба не набула важкої форми перебігу.

Сама Катерина Амосова – щеплена. Для щеплення вона вибрала вакцину Moderna.

З приводу серйозних побоювань щодо того, що коронавірус вражає серце і судини, які мали місце на початку пандемії, кардіолог повідомила, що ці страхи виявилися марними. Оскільки, як свідчить медична практика, ризик міокардиту в разі захворювання становить 1%, ризик інфаркту – 0,5%.

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На питання, чому деякі люди бояться робити щеплення, Катерина Амосова відповіла, що це можна пояснити тим, що від створення вакцини до її застосування пройшло занадто мало часу.

"Але вакцини прекрасно себе зарекомендували, як ефективний засіб боротьби з коронавірусом", – зазначила доктор медичних наук.

За її словами, це дуже важливо розуміти сьогодні, коли в світі вирує вкрай заразний Дельта-варіант, що провокує, на відміну від інших відомих COVID-штамів, більш важкий перебіг хвороби і ускладнення після неї.