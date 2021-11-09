Зеленский инициирует проведение заседания СНБО 10 ноября
Президент Владимир Зеленский поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
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+25 андрій нікі #453618
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+21 Привет
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+13 Игорь Васечкин #488879
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Дістали його, певно, затяті українці.
Плюнув і вирішив нас, нерозумних, більше не повчать.
Про це розповів заступник начальника головного управління Військової служби правопорядку полковник Юрій Бабич на конференції Підкомітету військової поліції Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету (БОКК) з питань військового співробітництва та оборонного реформування за участю представників військової поліції країн-партнерів, яка триває у Львові"
Зєля супер оперативно його підписав, на відміну від інших законів, і тут такий ОБЛОМ. )
Вони визнали, що були лохами, коли голосували за Зєлю. )
Ирина Верещук - связана с другом Медведчука Тарасом Козаком, подозревается в госизмене. Она сотрудничает с организацией "Аллатра", связанной со спецслужбами РФ, (пропаганда объединения славян под председательством президента РФ Путина).
https://www.youtube.com/watch?v=O6Bm1pFq_u4
19:12
наркоманы хреновы !
Але як мене дратує оце омоскалення: яке в біса ДанІлов, ДенІсова, РезнІков ?
Тьху на вас.