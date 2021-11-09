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Зеленский инициирует проведение заседания СНБО 10 ноября

Зеленский инициирует проведение заседания СНБО 10 ноября

Президент Владимир Зеленский поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+25
Тема як повернути Порошенку назад його канали щоб зробити його олігархом
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09.11.2021 17:46
+21
Песенка осла уже спета.....и сегодня комаровский с гордоном его даже отпели..
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09.11.2021 17:36
+13
епт, кутузов...
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09.11.2021 17:34
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епт, кутузов...
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09.11.2021 17:34 Ответить
так завтра не п'ятниця, лише середа!
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09.11.2021 17:35 Ответить
А какая разница??(с)😀
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09.11.2021 17:37 Ответить
Песенка осла уже спета.....и сегодня комаровский с гордоном его даже отпели..
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09.11.2021 17:36 Ответить
Якщо Комаровському треба 3 роки, щоб зрозуміти, що тупенький клоун не може зробити нічого путнього, то той Комаровський теж тупенький.
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09.11.2021 17:54 Ответить
Неважно ! Главное сейчас " враг моего врага мой друг " , зеИУДУ ************* С ЕГО СМОТРЯЩИМ ЕРМАКОМ демченко , татаровым , портновым под трибунал за сдачу всех национальных интересов Украины и издевательства над ВСУ , патриотами генерал Павловский , вагнергейт , Кузьменко и так далее преступлений не счесть ! Пусть жабы и гадюки ЖРУТ ДРУГ-ДРУГА !!! Украина станет чище , а ещё 5-я колонна рыгов на очеред
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09.11.2021 18:01 Ответить
а ни чё что Комаровский конченая вата с примесью Совка? - рыбачить с путиным оно хотело и договорится о капитуляции...этот мудак из лагеря "какая разница" и "адинарот"
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10.11.2021 01:18 Ответить
До речі, кудись пропав "світоч наш ненаглядний" Альйоша Арєстовічь.

Дістали його, певно, затяті українці.
Плюнув і вирішив нас, нерозумних, більше не повчать.
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09.11.2021 21:33 Ответить
Тема - "Что такое рейтинг и как с ним бороться"
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09.11.2021 17:38 Ответить
Та нє, напевне отримав підсрачника від Госдепа що ***** товчеться біля кордонів, а блазень і не почешеться.
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09.11.2021 17:48 Ответить
ЗСУ заявили, що канадська місія ЮНІФАЄР передала ВСП 63 нові автівки (хоча самі канадці кажуть про 65). Крім того, були закуплені комп'ютери та інша техніка.

Про це розповів заступник начальника головного управління Військової служби правопорядку полковник Юрій Бабич на конференції Підкомітету військової поліції Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету (БОКК) з питань військового співробітництва та оборонного реформування за участю представників військової поліції країн-партнерів, яка триває у Львові"
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09.11.2021 17:41 Ответить
Две украли ..это явно...потому как 63 цифра какая то не понятная...
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09.11.2021 17:49 Ответить
Трудности перевода, а где то 2 тела стали счастливыми обладателями авто.
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09.11.2021 17:51 Ответить
А де ж знамените дивіться нас по п"ятницях?
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09.11.2021 17:44 Ответить
и "36,6" )))
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09.11.2021 17:53 Ответить
**** проснулся - от кода не прет тода не прет...
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09.11.2021 17:45 Ответить
Тема як повернути Порошенку назад його канали щоб зробити його олігархом
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09.11.2021 17:46 Ответить
Или как закрыть все кондитерские фабрики ,кроме порошенсковских,чтоб Порох стал монополистом
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09.11.2021 17:48 Ответить
Так довго, в муках та надіях ОПа народжувала та пропихувала "закон про олігархів".
Зєля супер оперативно його підписав, на відміну від інших законів, і тут такий ОБЛОМ. )
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09.11.2021 17:53 Ответить
Один 🖕🏼 фак от Гео ,второй от Гетьмана !
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09.11.2021 18:04 Ответить
Хочет запретить показывать его антирейтинг?не удивлюсь
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09.11.2021 17:47 Ответить
Новый кабинет министров не слушается Зелемойских... Кучмистов...
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09.11.2021 17:47 Ответить
Поздравит с днем милиции?
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09.11.2021 17:49 Ответить
и грамоты повручает ))) он это любит )))
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09.11.2021 17:54 Ответить
Может и мурку слабает, если попросят авторитетные чиновники.
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09.11.2021 17:56 Ответить
Пиписькой ?
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09.11.2021 18:05 Ответить
Будуть вирішувати, як обійти крок Порошенка стосовно телеканалів? 😊
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09.11.2021 17:50 Ответить
Вже ніяк -зепацюк підписав свою муйню)
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09.11.2021 18:54 Ответить
Так тепер та муйня нічого не варта. 😁 Після сьогоднішнього відчуження каналів Порошенко вже не олігарх! 😀😀😀
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09.11.2021 19:01 Ответить
Це да,но ...зепацюк її вже підписав в турборежимі )))
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09.11.2021 19:07 Ответить
Молодец Президент Зеленский! Сейчас даже те кто не голосовал за Зеленского поняли что ошибались .
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09.11.2021 17:52 Ответить
Ви шо Го...на із Комаровським не чули?
Вони визнали, що були лохами, коли голосували за Зєлю. )
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09.11.2021 17:55 Ответить
не обращайте внимание какая то дурка недосчиталась своего пациента
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09.11.2021 19:49 Ответить
от ты ж и дякула феерический...!)
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09.11.2021 18:12 Ответить
Умишко, как мартышка, ускакало от тебя?
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09.11.2021 18:26 Ответить
Идиоты он прикалывается.
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09.11.2021 19:58 Ответить
Олеже Петровичу, так що там з рідною мовою ?
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09.11.2021 21:30 Ответить
С чьей?
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09.11.2021 22:23 Ответить
Газ поделили между Фирташем и Коломойским,нефть поделили Кучма и Ведмедчук,уголь поделили Ахметов и Коломойский...шо там осталось?Дрова....
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09.11.2021 17:54 Ответить
и кизяк )))) (но то шиш! селяне без боя не отдадут!!!)
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09.11.2021 17:55 Ответить
Всем сидеть !!! Я Гоцман!!!
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09.11.2021 17:57 Ответить
Не Олигарх Кучма командует этим парадом дураков что в лучшие свои годы... типа первая и вторая Каденции....
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09.11.2021 17:58 Ответить
Назначением Верещук готовятся к капитуляции в угоду России.
Ирина Верещук - связана с другом Медведчука Тарасом Козаком, подозревается в госизмене. Она сотрудничает с организацией "Аллатра", связанной со спецслужбами РФ, (пропаганда объединения славян под председательством президента РФ Путина).
https://www.youtube.com/watch?v=O6Bm1pFq_u4
19:12
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09.11.2021 18:00 Ответить
Как говорит классика 20 веков...у всякой шумихи очень тихие дирижеры Данилыч зна шо робе....
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09.11.2021 18:00 Ответить
будуть міркувати, що далі робити з Порошенком
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09.11.2021 18:01 Ответить
Про Верещук ВАТНИЦУ я на Цензоре писал еще 2 года назад...
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09.11.2021 18:02 Ответить
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09.11.2021 18:08 Ответить
Так Порошенко ничего не принадлежит,если бы это было не так,давно бы все слямзили....Барон Ротшильд не отдает...а адвокаты у Барона...круче чем РАБссиянский спецназ в Беслане и Норд Осте...
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09.11.2021 18:12 Ответить
Завтра на междуусобчике будет имитация бурной деятельности- будут решать кто АлиХарг и как воткнуть в этот список Порошенко
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09.11.2021 18:13 Ответить
Введуть санкції на продукцію "Рошен" яка "загрожує" безпеці держави.
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09.11.2021 19:10 Ответить
Розглянемо питання Поршенко,лероса та ін.
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09.11.2021 18:23 Ответить
Появился новый Медиа-холдинг "Вільні Медіа" приобрел 100% корпоративных прав телеканала Прямий и 5 канал....,так что Порошенко не при делах
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09.11.2021 18:27 Ответить
правильно.
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09.11.2021 18:42 Ответить
Ахахаха)))шо именно?
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09.11.2021 18:57 Ответить
Ну так у него в договоре с ОПЗЕ написано - в теме про ЗЕ всегда писать "правильно".
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09.11.2021 19:39 Ответить
головне питання як посадить Порошенка
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09.11.2021 18:54 Ответить
Але проблема в тому, що спершу треба посадити Медведчука, а це дуже стрьомно.
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09.11.2021 19:12 Ответить
опять коллективно зельоных чортиков ловить будут,
наркоманы хреновы !
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09.11.2021 20:31 Ответить
Про тлю мови нема: шо воно там збирає і гундоситиме казна-що ... Завтра повідомлять щось.

Але як мене дратує оце омоскалення: яке в біса ДанІлов, ДенІсова, РезнІков ?
Тьху на вас.
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09.11.2021 21:29 Ответить
Тема СНБО: - Где достать недостающий рубь и кому потом бежать за водкой
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09.11.2021 21:54 Ответить
Как 5 канал отдать Коломойскому.
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09.11.2021 22:38 Ответить
 
 