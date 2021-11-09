Зеленский инициирует проведение заседания СНБО 10 ноября

Президент Владимир Зеленский поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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