Зеленський ініціює проведення засідання РНБО 10 листопада
Президент Володимир Зеленський доручив організувати засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Топ коментарі
+25 андрій нікі #453618
показати весь коментар09.11.2021 17:46
+21 Привет
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+13 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар09.11.2021 17:34
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Дістали його, певно, затяті українці.
Плюнув і вирішив нас, нерозумних, більше не повчать.
Про це розповів заступник начальника головного управління Військової служби правопорядку полковник Юрій Бабич на конференції Підкомітету військової поліції Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету (БОКК) з питань військового співробітництва та оборонного реформування за участю представників військової поліції країн-партнерів, яка триває у Львові"
Зєля супер оперативно його підписав, на відміну від інших законів, і тут такий ОБЛОМ. )
Вони визнали, що були лохами, коли голосували за Зєлю. )
Ирина Верещук - связана с другом Медведчука Тарасом Козаком, подозревается в госизмене. Она сотрудничает с организацией "Аллатра", связанной со спецслужбами РФ, (пропаганда объединения славян под председательством президента РФ Путина).
https://www.youtube.com/watch?v=O6Bm1pFq_u4
19:12
наркоманы хреновы !
Але як мене дратує оце омоскалення: яке в біса ДанІлов, ДенІсова, РезнІков ?
Тьху на вас.