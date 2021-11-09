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Зеленський ініціює проведення засідання РНБО 10 листопада

Зеленський ініціює проведення засідання РНБО 10 листопада

Президент Володимир Зеленський доручив організувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+25
Тема як повернути Порошенку назад його канали щоб зробити його олігархом
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09.11.2021 17:46
+21
Песенка осла уже спета.....и сегодня комаровский с гордоном его даже отпели..
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09.11.2021 17:36
+13
епт, кутузов...
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09.11.2021 17:34
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епт, кутузов...
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09.11.2021 17:34 Відповісти
так завтра не п'ятниця, лише середа!
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09.11.2021 17:35 Відповісти
А какая разница??(с)😀
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09.11.2021 17:37 Відповісти
Песенка осла уже спета.....и сегодня комаровский с гордоном его даже отпели..
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09.11.2021 17:36 Відповісти
Якщо Комаровському треба 3 роки, щоб зрозуміти, що тупенький клоун не може зробити нічого путнього, то той Комаровський теж тупенький.
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09.11.2021 17:54 Відповісти
Неважно ! Главное сейчас " враг моего врага мой друг " , зеИУДУ ************* С ЕГО СМОТРЯЩИМ ЕРМАКОМ демченко , татаровым , портновым под трибунал за сдачу всех национальных интересов Украины и издевательства над ВСУ , патриотами генерал Павловский , вагнергейт , Кузьменко и так далее преступлений не счесть ! Пусть жабы и гадюки ЖРУТ ДРУГ-ДРУГА !!! Украина станет чище , а ещё 5-я колонна рыгов на очеред
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09.11.2021 18:01 Відповісти
а ни чё что Комаровский конченая вата с примесью Совка? - рыбачить с путиным оно хотело и договорится о капитуляции...этот мудак из лагеря "какая разница" и "адинарот"
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10.11.2021 01:18 Відповісти
До речі, кудись пропав "світоч наш ненаглядний" Альйоша Арєстовічь.

Дістали його, певно, затяті українці.
Плюнув і вирішив нас, нерозумних, більше не повчать.
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09.11.2021 21:33 Відповісти
Тема - "Что такое рейтинг и как с ним бороться"
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09.11.2021 17:38 Відповісти
Та нє, напевне отримав підсрачника від Госдепа що ***** товчеться біля кордонів, а блазень і не почешеться.
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09.11.2021 17:48 Відповісти
ЗСУ заявили, що канадська місія ЮНІФАЄР передала ВСП 63 нові автівки (хоча самі канадці кажуть про 65). Крім того, були закуплені комп'ютери та інша техніка.

Про це розповів заступник начальника головного управління Військової служби правопорядку полковник Юрій Бабич на конференції Підкомітету військової поліції Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету (БОКК) з питань військового співробітництва та оборонного реформування за участю представників військової поліції країн-партнерів, яка триває у Львові"
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09.11.2021 17:41 Відповісти
Две украли ..это явно...потому как 63 цифра какая то не понятная...
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09.11.2021 17:49 Відповісти
Трудности перевода, а где то 2 тела стали счастливыми обладателями авто.
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09.11.2021 17:51 Відповісти
А де ж знамените дивіться нас по п"ятницях?
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09.11.2021 17:44 Відповісти
и "36,6" )))
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09.11.2021 17:53 Відповісти
**** проснулся - от кода не прет тода не прет...
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09.11.2021 17:45 Відповісти
Тема як повернути Порошенку назад його канали щоб зробити його олігархом
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09.11.2021 17:46 Відповісти
Или как закрыть все кондитерские фабрики ,кроме порошенсковских,чтоб Порох стал монополистом
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09.11.2021 17:48 Відповісти
Так довго, в муках та надіях ОПа народжувала та пропихувала "закон про олігархів".
Зєля супер оперативно його підписав, на відміну від інших законів, і тут такий ОБЛОМ. )
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09.11.2021 17:53 Відповісти
Один 🖕🏼 фак от Гео ,второй от Гетьмана !
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09.11.2021 18:04 Відповісти
Хочет запретить показывать его антирейтинг?не удивлюсь
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09.11.2021 17:47 Відповісти
Новый кабинет министров не слушается Зелемойских... Кучмистов...
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09.11.2021 17:47 Відповісти
Поздравит с днем милиции?
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09.11.2021 17:49 Відповісти
и грамоты повручает ))) он это любит )))
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09.11.2021 17:54 Відповісти
Может и мурку слабает, если попросят авторитетные чиновники.
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09.11.2021 17:56 Відповісти
Пиписькой ?
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09.11.2021 18:05 Відповісти
Будуть вирішувати, як обійти крок Порошенка стосовно телеканалів? 😊
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09.11.2021 17:50 Відповісти
Вже ніяк -зепацюк підписав свою муйню)
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09.11.2021 18:54 Відповісти
Так тепер та муйня нічого не варта. 😁 Після сьогоднішнього відчуження каналів Порошенко вже не олігарх! 😀😀😀
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09.11.2021 19:01 Відповісти
Це да,но ...зепацюк її вже підписав в турборежимі )))
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09.11.2021 19:07 Відповісти
Молодец Президент Зеленский! Сейчас даже те кто не голосовал за Зеленского поняли что ошибались .
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09.11.2021 17:52 Відповісти
Ви шо Го...на із Комаровським не чули?
Вони визнали, що були лохами, коли голосували за Зєлю. )
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09.11.2021 17:55 Відповісти
не обращайте внимание какая то дурка недосчиталась своего пациента
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09.11.2021 19:49 Відповісти
от ты ж и дякула феерический...!)
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09.11.2021 18:12 Відповісти
Умишко, как мартышка, ускакало от тебя?
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09.11.2021 18:26 Відповісти
Идиоты он прикалывается.
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09.11.2021 19:58 Відповісти
Олеже Петровичу, так що там з рідною мовою ?
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09.11.2021 21:30 Відповісти
С чьей?
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09.11.2021 22:23 Відповісти
Газ поделили между Фирташем и Коломойским,нефть поделили Кучма и Ведмедчук,уголь поделили Ахметов и Коломойский...шо там осталось?Дрова....
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09.11.2021 17:54 Відповісти
и кизяк )))) (но то шиш! селяне без боя не отдадут!!!)
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09.11.2021 17:55 Відповісти
Всем сидеть !!! Я Гоцман!!!
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09.11.2021 17:57 Відповісти
Не Олигарх Кучма командует этим парадом дураков что в лучшие свои годы... типа первая и вторая Каденции....
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09.11.2021 17:58 Відповісти
Назначением Верещук готовятся к капитуляции в угоду России.
Ирина Верещук - связана с другом Медведчука Тарасом Козаком, подозревается в госизмене. Она сотрудничает с организацией "Аллатра", связанной со спецслужбами РФ, (пропаганда объединения славян под председательством президента РФ Путина).
https://www.youtube.com/watch?v=O6Bm1pFq_u4
19:12
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09.11.2021 18:00 Відповісти
Как говорит классика 20 веков...у всякой шумихи очень тихие дирижеры Данилыч зна шо робе....
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09.11.2021 18:00 Відповісти
будуть міркувати, що далі робити з Порошенком
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09.11.2021 18:01 Відповісти
Про Верещук ВАТНИЦУ я на Цензоре писал еще 2 года назад...
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09.11.2021 18:02 Відповісти
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09.11.2021 18:08 Відповісти
Так Порошенко ничего не принадлежит,если бы это было не так,давно бы все слямзили....Барон Ротшильд не отдает...а адвокаты у Барона...круче чем РАБссиянский спецназ в Беслане и Норд Осте...
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09.11.2021 18:12 Відповісти
Завтра на междуусобчике будет имитация бурной деятельности- будут решать кто АлиХарг и как воткнуть в этот список Порошенко
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09.11.2021 18:13 Відповісти
Введуть санкції на продукцію "Рошен" яка "загрожує" безпеці держави.
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09.11.2021 19:10 Відповісти
Розглянемо питання Поршенко,лероса та ін.
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09.11.2021 18:23 Відповісти
Появился новый Медиа-холдинг "Вільні Медіа" приобрел 100% корпоративных прав телеканала Прямий и 5 канал....,так что Порошенко не при делах
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09.11.2021 18:27 Відповісти
правильно.
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09.11.2021 18:42 Відповісти
Ахахаха)))шо именно?
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09.11.2021 18:57 Відповісти
Ну так у него в договоре с ОПЗЕ написано - в теме про ЗЕ всегда писать "правильно".
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09.11.2021 19:39 Відповісти
головне питання як посадить Порошенка
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09.11.2021 18:54 Відповісти
Але проблема в тому, що спершу треба посадити Медведчука, а це дуже стрьомно.
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09.11.2021 19:12 Відповісти
опять коллективно зельоных чортиков ловить будут,
наркоманы хреновы !
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09.11.2021 20:31 Відповісти
Про тлю мови нема: шо воно там збирає і гундоситиме казна-що ... Завтра повідомлять щось.

Але як мене дратує оце омоскалення: яке в біса ДанІлов, ДенІсова, РезнІков ?
Тьху на вас.
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09.11.2021 21:29 Відповісти
Тема СНБО: - Где достать недостающий рубь и кому потом бежать за водкой
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09.11.2021 21:54 Відповісти
Как 5 канал отдать Коломойскому.
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09.11.2021 22:38 Відповісти
 
 