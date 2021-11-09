Зеленський ініціює проведення засідання РНБО 10 листопада

Президент Володимир Зеленський доручив організувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

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