Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных граждан Украины

Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной причины" даже при имеющейся вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не упоминает Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, и тоже перевел Украину в красную зону

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировок, туризма и т.п. также иностранцам из стран, не входящих в общий "белый список", если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса разрешенными в ЕС вакцинами. Однако с недавнего времени и эту возможность убрали: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешествующих, кроме тех, кто находится в "белом списке" и не представляет эпидемической опасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", как для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

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