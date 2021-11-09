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Новости Коронавирус и карантин
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Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных граждан Украины

Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных граждан Украины

Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной причины" даже при имеющейся вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не упоминает Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, и тоже перевел Украину в красную зону

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировок, туризма и т.п. также иностранцам из стран, не входящих в общий "белый список", если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса разрешенными в ЕС вакцинами. Однако с недавнего времени и эту возможность убрали: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешествующих, кроме тех, кто находится в "белом списке" и не представляет эпидемической опасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", как для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

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Автор: 

Бельгия (397) карантин (16729) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А тобі з твоїм козлячим КОВІД папірцем можна в Бельгію?
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09.11.2021 20:37
+4
Пхи. Бельгію на хліб не намажеш.
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09.11.2021 18:05
+4
Як же уколоті бісяться. А винні, як завжди, невакциновані.
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09.11.2021 20:32
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эх, пивные туры накрылись..
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09.11.2021 17:58 Ответить
Да , пиво там знатное. Стелла Артуа в пабе Антверпена , это не то пойло которое продают у нас под этой маркой.
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09.11.2021 18:05 Ответить
От і вся толєрастість єврогеїв. Перспективи євроїнтеграції для України просто блискучі.
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09.11.2021 17:58 Ответить
Угу. Українці як навіжені носяться з ідеями ідіотизму, від легкого рівня "надабить астарожным вокцыны нипрашли ыспетания" до термінальної стадії "етавсьо білгец ставит нонас опиты!", а винні єврогеї...
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09.11.2021 18:03 Ответить
у меня есть такой знакомый..
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09.11.2021 18:08 Ответить
чем пережить еще раз ковид - месяц как овощ, хоть и дома, а потом месяц с осложнениями тоже дома - я готов ширяться хоть каждый день, если это поможет.
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09.11.2021 20:14 Ответить
На здоровье, каждый пусть выбор делает сам, без принуждений.
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09.11.2021 23:47 Ответить
Жириновский 8 раз широнулся и что, помогло?
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14.02.2022 14:14 Ответить
Хай щас и ъ з пидробленымы довидкамы.
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09.11.2021 18:02 Ответить
"Как котят ? "(с)
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09.11.2021 18:03 Ответить
Пхи. Бельгію на хліб не намажеш.
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09.11.2021 18:05 Ответить
Згоден, проте на Украине можна намащити зелени шмаркли на хлиб.
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09.11.2021 18:09 Ответить
на Украине
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09.11.2021 18:13 Ответить
відать бот... 🤔
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09.11.2021 22:25 Ответить
Більше підробних серитифікатів - менше довіри. Все норм.
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09.11.2021 18:19 Ответить
заголовок - клікбейт і повна туфта, навіть тексту статті не відповідає
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09.11.2021 18:41 Ответить
або в когось не вистачає клепки відрізнити країну відправлення з громадянством
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09.11.2021 18:48 Ответить
Абсолютно прогнозовано!Через довбнів з підробками страждають всі ,те саме з урядуванням Зеленського.
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09.11.2021 18:43 Ответить
На Польшу пустят. Там без нас никак
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09.11.2021 19:03 Ответить
Це найкраще за сьогодні!!!
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09.11.2021 19:36 Ответить
Кремлівські антивасеруни можуть лягати спати. Завдання ху#ла на Цензорі вони виконали.
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09.11.2021 19:43 Ответить
Одразу у спам. Навіть не читала.
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09.11.2021 23:52 Ответить
Сразу видно адекватного человека.
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10.11.2021 08:24 Ответить
все змішалося...але тролі від цього не перестають бути курвами...
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09.11.2021 19:47 Ответить
Мягко сказано, это не курвы, это пида...ры, в худшем смысле
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10.11.2021 00:51 Ответить
уважаемые противники вакцинации, надеюсь вы сможете доказать Бельгии что у вас есть права и все такое, начинайте прямо завтра
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09.11.2021 20:14 Ответить
троллям-антиваксерам в Бельгию нельзя. Товарищ майор выездную визу из Рашки им все равно не давал и не даст..
вот почему они такие злые.
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09.11.2021 20:15 Ответить
А тобі з твоїм козлячим КОВІД папірцем можна в Бельгію?
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09.11.2021 20:37 Ответить
Согласен, вакцинированым нельзя, вакцинированые болеют и умирают, не только от ковид но и от последствий, поэтому они так бесяться, нападают, оскорбляют , унижают людей которые хоть немного логически умеют думать
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10.11.2021 08:26 Ответить
полная ветка бельгийцев ахахах)
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09.11.2021 20:23 Ответить
Як же уколоті бісяться. А винні, як завжди, невакциновані.
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09.11.2021 20:32 Ответить
Якщо б ви сиділи-подихали по хатах техесенько - ніхто б вам слова б не казав.. а ви ж лізете до цівілізованого світу з підробленими сертіфікатами... це навіть гірше, ніж бути катсапом
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10.11.2021 06:46 Ответить
Я тобі гарантую, коли ти потрапиш у лікарню, твій сертифікат миттєво виявиться підробним.
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10.11.2021 09:12 Ответить
Ожидаемо, решили не рисковать, выясняя у кого фальшивый или настоящий.
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10.11.2021 09:20 Ответить
 
 