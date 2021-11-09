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Новини Коронавірус і карантин
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Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих громадян України

Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих громадян України

Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

Сайт бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах, що відповідальна також за прикордонні питання, більше не містить Україну у переліку держав, громадянам яких дозволений в’їзд у країну попри пандемічні обмеження. Федеральна служба не уточнює, коли та з якої причини Україна була видалена з цього переліку, але відомо, що у понеділок набрало чинності спільне рішення ЄС про переведення України у "червону зону".

Зазначається, що урядовий портал, присвячений пандемії, також прибрав Україну з переліку держав, щодо яких ЄС робить винятки з пандемічних обмежень, та теж перевів Україну до червоної зони

Раніше Бельгія дозволяла в’їзд з метою відрядження, туризму тощо також іноземців з країн, що не входять до спільного "білого списку", якщо ці подорожуючі завершили курс вакцинації від коронавірусу вакцинами, дозволеними в ЄС. Однак віднедавна і ця можливість прибрана: наприкінці жовтня Бельгія оголосила, про початок четвертої хвилі епідемії та закрила в’їзд для туристів та подібних категорій подорожуючих, окрім тих, хто є у "білому списку" та не становить епідемічної безпеки.

Таким чином, зараз в’їзд до Бельгії з України дозволений лише за наявності "поважної причини", як-от для тих, хто працює, навчається у Бельгії, їде на лікування, для об’єднання родини тощо.

Також читайте: ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн

Автор: 

Бельгія (409) карантин (18172) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А тобі з твоїм козлячим КОВІД папірцем можна в Бельгію?
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09.11.2021 20:37
+4
Пхи. Бельгію на хліб не намажеш.
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09.11.2021 18:05
+4
Як же уколоті бісяться. А винні, як завжди, невакциновані.
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09.11.2021 20:32
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эх, пивные туры накрылись..
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09.11.2021 17:58 Відповісти
Да , пиво там знатное. Стелла Артуа в пабе Антверпена , это не то пойло которое продают у нас под этой маркой.
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09.11.2021 18:05 Відповісти
От і вся толєрастість єврогеїв. Перспективи євроїнтеграції для України просто блискучі.
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09.11.2021 17:58 Відповісти
Угу. Українці як навіжені носяться з ідеями ідіотизму, від легкого рівня "надабить астарожным вокцыны нипрашли ыспетания" до термінальної стадії "етавсьо білгец ставит нонас опиты!", а винні єврогеї...
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09.11.2021 18:03 Відповісти
у меня есть такой знакомый..
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09.11.2021 18:08 Відповісти
чем пережить еще раз ковид - месяц как овощ, хоть и дома, а потом месяц с осложнениями тоже дома - я готов ширяться хоть каждый день, если это поможет.
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09.11.2021 20:14 Відповісти
На здоровье, каждый пусть выбор делает сам, без принуждений.
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09.11.2021 23:47 Відповісти
Жириновский 8 раз широнулся и что, помогло?
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14.02.2022 14:14 Відповісти
Хай щас и ъ з пидробленымы довидкамы.
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09.11.2021 18:02 Відповісти
"Как котят ? "(с)
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09.11.2021 18:03 Відповісти
Пхи. Бельгію на хліб не намажеш.
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09.11.2021 18:05 Відповісти
Згоден, проте на Украине можна намащити зелени шмаркли на хлиб.
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09.11.2021 18:09 Відповісти
на Украине
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09.11.2021 18:13 Відповісти
відать бот... 🤔
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09.11.2021 22:25 Відповісти
Більше підробних серитифікатів - менше довіри. Все норм.
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09.11.2021 18:19 Відповісти
заголовок - клікбейт і повна туфта, навіть тексту статті не відповідає
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09.11.2021 18:41 Відповісти
або в когось не вистачає клепки відрізнити країну відправлення з громадянством
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09.11.2021 18:48 Відповісти
Абсолютно прогнозовано!Через довбнів з підробками страждають всі ,те саме з урядуванням Зеленського.
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09.11.2021 18:43 Відповісти
На Польшу пустят. Там без нас никак
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09.11.2021 19:03 Відповісти
Це найкраще за сьогодні!!!
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09.11.2021 19:36 Відповісти
Кремлівські антивасеруни можуть лягати спати. Завдання ху#ла на Цензорі вони виконали.
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09.11.2021 19:43 Відповісти
Одразу у спам. Навіть не читала.
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09.11.2021 23:52 Відповісти
Сразу видно адекватного человека.
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10.11.2021 08:24 Відповісти
все змішалося...але тролі від цього не перестають бути курвами...
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09.11.2021 19:47 Відповісти
Мягко сказано, это не курвы, это пида...ры, в худшем смысле
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10.11.2021 00:51 Відповісти
уважаемые противники вакцинации, надеюсь вы сможете доказать Бельгии что у вас есть права и все такое, начинайте прямо завтра
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09.11.2021 20:14 Відповісти
троллям-антиваксерам в Бельгию нельзя. Товарищ майор выездную визу из Рашки им все равно не давал и не даст..
вот почему они такие злые.
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09.11.2021 20:15 Відповісти
А тобі з твоїм козлячим КОВІД папірцем можна в Бельгію?
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09.11.2021 20:37 Відповісти
Согласен, вакцинированым нельзя, вакцинированые болеют и умирают, не только от ковид но и от последствий, поэтому они так бесяться, нападают, оскорбляют , унижают людей которые хоть немного логически умеют думать
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10.11.2021 08:26 Відповісти
полная ветка бельгийцев ахахах)
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09.11.2021 20:23 Відповісти
Як же уколоті бісяться. А винні, як завжди, невакциновані.
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09.11.2021 20:32 Відповісти
Якщо б ви сиділи-подихали по хатах техесенько - ніхто б вам слова б не казав.. а ви ж лізете до цівілізованого світу з підробленими сертіфікатами... це навіть гірше, ніж бути катсапом
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10.11.2021 06:46 Відповісти
Я тобі гарантую, коли ти потрапиш у лікарню, твій сертифікат миттєво виявиться підробним.
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10.11.2021 09:12 Відповісти
Ожидаемо, решили не рисковать, выясняя у кого фальшивый или настоящий.
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10.11.2021 09:20 Відповісти
 
 