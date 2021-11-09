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Патрульная полиция запустила Telegram-бот для борьбы с "закладками"

Патрульная полиция запустила Telegram-бот для борьбы с

Через бот "Охотники за наркотиками" можно сообщить полицейским о закладчиках или месте, где они спрятали наркотические вещества.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД, передает Цензор.НЕТ.

Воспользоваться ботом можно по всем городам, где работает патрульная полиция. После начала диалога следует указать населенный пункт, адрес и описание места, где может находиться "закладка".

"После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию", - сообщили в МВД.

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Патрульная полиция запустила Telegram-бот для борьбы с закладками 01

Автор: 

МВД (9317) наркотики (2143) патрульная полиция (1811) Telegram (112)


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Топ комментарии
+12
Небольшой нюанс, большинство торговцев наркотой крышуется этими же сами ментами, пардон, полицейскими.
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09.11.2021 19:10
+6
Боюсь, что свидетелей будут преследовать. Я не довіряю Національній поліції України
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09.11.2021 19:44
+4
Вы, наверно, хотели сказать: мусорами?
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09.11.2021 19:44
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Небольшой нюанс, большинство торговцев наркотой крышуется этими же сами ментами, пардон, полицейскими.
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09.11.2021 19:10 Ответить
Вы, наверно, хотели сказать: мусорами?
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09.11.2021 19:44 Ответить
Так и убирают конкурентов с рынка.
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09.11.2021 19:46 Ответить
разом з мелкооптовими ділерами!
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09.11.2021 19:57 Ответить
не заспамят?
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09.11.2021 19:17 Ответить
Заспамят ложными закладками и очень быстро полицейским надоест кататься проверять, пока другие будут крышевать
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09.11.2021 19:43 Ответить
Наразі самі ж нарколиги, по-приколу, поліцаїв заганять своїми анонімними липовими сповіщеннями про, типу, закладки на верху кабіни баштового крану чи на дні жомової ями Киви. А коли хтось добросовісний сповістить про реальну закладку - поліцаї болт заб'ють, бо подумають, що знову наркєші приколюються.
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09.11.2021 19:19 Ответить
Приедут мусора, отп***дят конкурента, потом вас и продадут вам наркоты уже дороже.
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09.11.2021 19:24 Ответить
Лучшие работники МВД это чат-бот и собака Дакота, которая нашла девочку.
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09.11.2021 19:36 Ответить
Боюсь, что свидетелей будут преследовать. Я не довіряю Національній поліції України
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09.11.2021 19:44 Ответить
Здай трьох закладників і в подарунок отримай вміст трьох закладок !
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09.11.2021 19:49 Ответить
я вот не пойму, а почему в мвд не могут создать отдел для борьбы с этой херней? делать заказы, и вычислять/паковать закладчиков? переловить пару сотен, и этот бизнес загнется. потому что закладывать дерьмо будет не кому. то же самое с "наркоманскими" аптеками. сделать контрольную закупку и повязать провизора и закрыть аптеку?
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09.11.2021 20:02 Ответить
В поліції вже існують із 5 цілих 2 департаменти які повинні боротися саме із цим явищем. Так існують департамент по боротьбі із наркозлочинністю та департамент кіберполіції ..але схоже що вони в темі і в долі...тому департамент патрульної поліції вирішив боротися ..сам. Проте думаю, що їм буде складно боротися із своїми більш досвідченими колегами)))
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09.11.2021 21:35 Ответить
В сериале Narcos много правды про Эскобара и его картель но не говорится главного, как буквально за пару месяцев, обычные гопники из Медельина смогли тоннами продавать кокс в Маями. Довезли, а дальше? Как в насквозь полицейской стране збагрить тонны тяжелого наркотика? В документальном романе о Медельинском картеле, который вышел в 90-е, было признание или Пабло или Очоа не помню, что в США он не могли договориться с обычными полицейскими, но всегда и везде в США они находили генерлов, прокуроров и даже сенторов, которых быстро покупали с потрохами. Наркоторговля во всем мире идет под прикрытием высших правоохранительных чиновниуов, они всегда в доле.
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10.11.2021 07:11 Ответить
Мусора будуть ловити мусорів)))
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09.11.2021 20:53 Ответить
правильно.
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09.11.2021 21:10 Ответить
Сделать бота, вычисляющего крышевателей наркоты - слабо?
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10.11.2021 10:07 Ответить
 
 