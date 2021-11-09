Патрульная полиция запустила Telegram-бот для борьбы с "закладками"

Через бот "Охотники за наркотиками" можно сообщить полицейским о закладчиках или месте, где они спрятали наркотические вещества.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД, передает Цензор.НЕТ.

Воспользоваться ботом можно по всем городам, где работает патрульная полиция. После начала диалога следует указать населенный пункт, адрес и описание места, где может находиться "закладка".

"После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию", - сообщили в МВД.

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