Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з "закладками"
Через бот "Мисливці за наркотиками" можна повідомити поліцейських про закладників або місце, де вони сховали наркотичні речовини.
Про це повідомляє департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Скористатися ботом можна в усії містах, де працює патрульна поліція. Після початку діалогу треба вказати населений пункт, адресу та опис місця, де може знаходитися "закладка".
"Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію", - повідомили в МВС.
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