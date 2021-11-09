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Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з "закладками"

Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з

Через бот "Мисливці за наркотиками" можна повідомити поліцейських про закладників або місце, де вони сховали наркотичні речовини.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Скористатися ботом можна в усії містах, де працює патрульна поліція. Після початку діалогу треба вказати населений пункт, адресу та опис місця, де може знаходитися "закладка".

"Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію", - повідомили в МВС.

Дивіться: Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з закладками 01

Автор: 

МВС (3500) наркотики (1446) патрульна поліція (1439) Telegram (279)


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Топ коментарі
+12
Небольшой нюанс, большинство торговцев наркотой крышуется этими же сами ментами, пардон, полицейскими.
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09.11.2021 19:10
+6
Боюсь, что свидетелей будут преследовать. Я не довіряю Національній поліції України
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09.11.2021 19:44
+4
Вы, наверно, хотели сказать: мусорами?
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09.11.2021 19:44
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Небольшой нюанс, большинство торговцев наркотой крышуется этими же сами ментами, пардон, полицейскими.
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09.11.2021 19:10 Відповісти
Вы, наверно, хотели сказать: мусорами?
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09.11.2021 19:44 Відповісти
Так и убирают конкурентов с рынка.
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09.11.2021 19:46 Відповісти
разом з мелкооптовими ділерами!
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09.11.2021 19:57 Відповісти
не заспамят?
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09.11.2021 19:17 Відповісти
Заспамят ложными закладками и очень быстро полицейским надоест кататься проверять, пока другие будут крышевать
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09.11.2021 19:43 Відповісти
Наразі самі ж нарколиги, по-приколу, поліцаїв заганять своїми анонімними липовими сповіщеннями про, типу, закладки на верху кабіни баштового крану чи на дні жомової ями Киви. А коли хтось добросовісний сповістить про реальну закладку - поліцаї болт заб'ють, бо подумають, що знову наркєші приколюються.
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09.11.2021 19:19 Відповісти
Приедут мусора, отп***дят конкурента, потом вас и продадут вам наркоты уже дороже.
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09.11.2021 19:24 Відповісти
Лучшие работники МВД это чат-бот и собака Дакота, которая нашла девочку.
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09.11.2021 19:36 Відповісти
Боюсь, что свидетелей будут преследовать. Я не довіряю Національній поліції України
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09.11.2021 19:44 Відповісти
Здай трьох закладників і в подарунок отримай вміст трьох закладок !
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09.11.2021 19:49 Відповісти
я вот не пойму, а почему в мвд не могут создать отдел для борьбы с этой херней? делать заказы, и вычислять/паковать закладчиков? переловить пару сотен, и этот бизнес загнется. потому что закладывать дерьмо будет не кому. то же самое с "наркоманскими" аптеками. сделать контрольную закупку и повязать провизора и закрыть аптеку?
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09.11.2021 20:02 Відповісти
В поліції вже існують із 5 цілих 2 департаменти які повинні боротися саме із цим явищем. Так існують департамент по боротьбі із наркозлочинністю та департамент кіберполіції ..але схоже що вони в темі і в долі...тому департамент патрульної поліції вирішив боротися ..сам. Проте думаю, що їм буде складно боротися із своїми більш досвідченими колегами)))
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09.11.2021 21:35 Відповісти
В сериале Narcos много правды про Эскобара и его картель но не говорится главного, как буквально за пару месяцев, обычные гопники из Медельина смогли тоннами продавать кокс в Маями. Довезли, а дальше? Как в насквозь полицейской стране збагрить тонны тяжелого наркотика? В документальном романе о Медельинском картеле, который вышел в 90-е, было признание или Пабло или Очоа не помню, что в США он не могли договориться с обычными полицейскими, но всегда и везде в США они находили генерлов, прокуроров и даже сенторов, которых быстро покупали с потрохами. Наркоторговля во всем мире идет под прикрытием высших правоохранительных чиновниуов, они всегда в доле.
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10.11.2021 07:11 Відповісти
Мусора будуть ловити мусорів)))
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09.11.2021 20:53 Відповісти
правильно.
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09.11.2021 21:10 Відповісти
Сделать бота, вычисляющего крышевателей наркоты - слабо?
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10.11.2021 10:07 Відповісти
 
 