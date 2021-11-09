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Новости Коронавирус и карантин
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91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав

91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав

На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 1 – 7 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве отметили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь. Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:

  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
  • Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней
  • Moderna — 28 дней
  • AstraZeneca - 4-12 недель

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз меньший риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые.

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"Если вы пропустили дату второй прививки, сделайте это при первой возможности. Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации. Вы сможете получить зеленый COVID-сертификат и избежать тяжелой болезни", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Получить вторую дозу вакцины можно в любом пункте или в центре вакцинации в любом уголке Украины, независимо от того, где вы получили первую. Единственным условием будет наличие в этом пункте или в центре нужной вам вакцины.

Украина имеет 10,32 млн доз различных вакцин, в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac, 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.

Список и контакты центров и пунктов вакцинации можно найти по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) госпитализация (236) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
kelman muksat, в прошлом году я переболел ковидом в двухкомнатной квартире,жена и дочь не заразились. Понятно: не обнимались,не целовались,раздельная посуда. Но я болел две недели,о масках и речи не было,естественно. В этом году переболела жена, мы с дочкой и не прихворнули. Вся семья категорические противники вакцинации после перенесённого заболевания! Мне вакцинироваться пришлось,потому как работа связана с командировками - в транспорт могут не пустить... Больше вреда от ковид- психоза,чем от самого заболевания!!! Да,умирают люди от ковида,святая правда! У нас на коллектив из 400 человек один летальный случай,двое в реанимации побывали,но выжили. Зато туберкулёз,рак,и сердечно-сосудистые заболевания под мудрым руководством Зе-партии мы уже победили!!!
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09.11.2021 19:51
+15
Вакцинирование не даёт 100% .... но когда недавно батя болел две недели (он не вакцинирован) то я не подхватил , при том что находимся в одной квартире (я вакцинирован летом КоронаВак)...так что моя вакцинация работает.
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09.11.2021 19:17
+14
Верните невакцинированным все деньги потраченные на ковидобесие, верните связанные с этим затраты, компенсируйте вызванное коронашабашем повышение цен, верните полтора года угробленной жизни и пожалуйста как в сингапуре...
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09.11.2021 19:49
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Получается, у Вас проблемы с логикой и математикой.
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09.11.2021 22:06 Ответить
купившие сертификат, услышав о наказании, решили терпеть дома. Потерпели с недельку и приходится уже в больничку.
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09.11.2021 21:27 Ответить
Сейчас работает естественный отбор, когда тупорылых косит ковид. Ведь 100% трупов - невакцинированные.
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09.11.2021 20:13 Ответить
Тішетесь? Не поспішайте, вам же потрібно буде працювати до 80років, щоб прокормити дальших Ляшків...
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09.11.2021 20:26 Ответить
Не витрачайте на баранів нерви . Нехай погеройствують . Всеодно рано чи пізно вони вимушені будуть вакцинуватися . Ну або померти від ковіда .. Більше варіантів немає . Він вже не щезне ніколи , як і інші смертоносні віруси , які існують на планеті , і які вдалося приборкати лише за допомогою вакцин . Єдиний порятунок від нього , за відсутності природнього імунітету , це -вакцина . Пропетляти не вдасться . Зараження відбудеться обов'язково , не сьогодні так завтра, через місяць , рік і т.д. Поки вся планета не захворіє . Вакцинування не дає гарантії , але воно значно знижує ризик смерті від вірусу . Хто цього не розуміє , нехай і далі грає з вірусом в рузьку рулєтку . Діло - хазяйське .
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09.11.2021 21:59 Ответить
Поки вся планета не захворіє
***********

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09.11.2021 22:57 Ответить
А если ковид прошел проще обычной простуды?Тоже колоться?У меня желания нет колоть вакцину,нету надобности,как показало время
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09.11.2021 23:46 Ответить
Ну один раз пройшов , ну другий , а на третій раз може викликати ускладнення . Чи ти гадаєш що один раз перехворів і вже безсмертний . ? . Ще раз - ковід вже не зникне ,, ніколи . ! Стійкого природнього імунітету від нього , в людини не ісує , лише тимчасовий . Один раз спрацював ,іншим може не спрацювати ,, це рулетка . Тому що вірус постійно мутує . Наука говорить - вакцина не вберігає від зараження , але суттєво послаблює руйнуючу дію різних штамів ковіда . Хоча б через це , вакцинуватись треба .
Як хочеш , можеш колоти , можеш ні . То твої проблеми . Я ж звик довіряти світовій науці , якщо вона закликає негайно вакцинуватись , в мене питань не виникає .
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10.11.2021 00:14 Ответить
Це так, нажаль. Ковід тепер з нами назавжди. Доки не винайдуть дієві ліки, періодична вакцинація, скоріш за все, буде обов'язковою.
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10.11.2021 01:23 Ответить
"Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для: Pfizer - 21-28 днів"

А в США цей інтервал для Pfizer становить 42 дні, а в Канаді до 4 місяців
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
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10.11.2021 06:40 Ответить
Остальные 9 с левыми довидками 😁
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09.11.2021 20:17 Ответить
э, альо, шо за дела? 98-99 % на прошлой неделе было, исправьте!
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09.11.2021 20:55 Ответить
нуда.. а на следующей будет 82-85%
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09.11.2021 22:29 Ответить
94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини

З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini
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09.11.2021 22:55 Ответить
Біда, стільки людей пішло на той світ. Я не розумію, чому ота зелень на Банковій так бездарно чи діє, чи імітує, чи тормозить. Якщо все перевірено та безпечно так запускайте негайно програму компенсації. Якщо у когось в продовж 5 років виникнуть побічні ефекти, або смерть, то держава буде компенсувати. Це ж значно дешевше, ніж теперішні репресивні заходи. А головне буде довіра.
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09.11.2021 22:55 Ответить
Уряди країн світу дали гарантії виробникам вакцин, що вони не будуть відповідати за можливі негативні наслідки.
Тому перед щепленням ви маєтє поставити підпис (так звана "поінформована згода"), засвідчуючи цим, що ви усвідомлюєте всі ризики застосування експериментальної вакцини і погоджуєтеся з усим, що може з вами відбутися.
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09.11.2021 23:04 Ответить
Виробники цигарок ні за що не відповідають, виробники горілчаних виробів, також, виробники хімії яку ми їмо з магазинів тим паче, побутова хімія, шкідливий одяг, і ще багато чого, а тепер ще й виробники вакцин... Але ж це все завозиться до нас. Деякі кричать антиваксів не лікувати за державний кошт, о.к., можливо. Але тоді тих хто смалить, вживає алкоголь, харчується з супермаркетів, та ще багато чтого неправильно робить, чи не займається спортом також давайте по цій схемі - за власний рахунок. Це повний абсурд буде. Я все ж таки вважаю, що держава повинна активно діяти по цьому напряму. Ні, не відстороненням від роботи та маркуванням громадян, обмежуючи їх права. Вибрано найлегший шлях-"ви йдіть, вакцинуйтесь десь біля туалету і цей рік якось протягните, а наступного ми вам вже ліки продамо".
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09.11.2021 23:38 Ответить
Уже побочки видно,непривитых скоро на кострах палить будут,как ведьм)))
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09.11.2021 23:53 Ответить
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