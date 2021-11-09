91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав
На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 1 – 7 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Минздраве отметили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь. Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
- Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней
- Moderna — 28 дней
- AstraZeneca - 4-12 недель
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз меньший риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые.
"Если вы пропустили дату второй прививки, сделайте это при первой возможности. Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации. Вы сможете получить зеленый COVID-сертификат и избежать тяжелой болезни", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Получить вторую дозу вакцины можно в любом пункте или в центре вакцинации в любом уголке Украины, независимо от того, где вы получили первую. Единственным условием будет наличие в этом пункте или в центре нужной вам вакцины.
Украина имеет 10,32 млн доз различных вакцин, в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac, 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.
Список и контакты центров и пунктов вакцинации можно найти по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.
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Як хочеш , можеш колоти , можеш ні . То твої проблеми . Я ж звик довіряти світовій науці , якщо вона закликає негайно вакцинуватись , в мене питань не виникає .
А в США цей інтервал для Pfizer становить 42 дні, а в Канаді до 4 місяців
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.
https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini
Тому перед щепленням ви маєтє поставити підпис (так звана "поінформована згода"), засвідчуючи цим, що ви усвідомлюєте всі ризики застосування експериментальної вакцини і погоджуєтеся з усим, що може з вами відбутися.