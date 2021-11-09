91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав

На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 1 – 7 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве отметили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь. Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:

CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней

Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней

Moderna — 28 дней

AstraZeneca - 4-12 недель

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз меньший риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые.

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"Если вы пропустили дату второй прививки, сделайте это при первой возможности. Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации. Вы сможете получить зеленый COVID-сертификат и избежать тяжелой болезни", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Получить вторую дозу вакцины можно в любом пункте или в центре вакцинации в любом уголке Украины, независимо от того, где вы получили первую. Единственным условием будет наличие в этом пункте или в центре нужной вам вакцины.

Украина имеет 10,32 млн доз различных вакцин, в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac, 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.

Список и контакты центров и пунктов вакцинации можно найти по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.