Сингапур не будет оплачивать лечение антивакцинаторов, заболевших COVID-19
Сингапур прекратит оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не привились по собственному желанию.
Об этом объявило в понедельник Министерство здравоохранения страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Это означает, что теперь больницы будут самостоятельно оплачивать счета за невакцинированных пациентов, составляющих основную часть новых случаев заражения и госпитализаций. В Минздраве добавили, что невакцинированные люди "непропорционально увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения".
Решение вступило в силу с 8 декабря. Правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета пациентов, имеющих противопоказания к вакцинации.
Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в Сингапуре, фиксируемого в последнюю неделю. В стране вакцинировано более 82% населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстате не антиваксам, а вообще всем.
Обновляется
Хватит нянчиться с дебилами, сознательно и самостоятельно подвергающих себя риску заражения и смерти.
Можешь петицию зарегать. Можешь выйти вместе с имбицилами побродить с православными иконами. Но все равно будет так, как есть.
И знаешь почему?
Потому что :
1. У вас мозга не хватит организовать что-то серьезнее кучи безграмотных петиций с количеством подписей от 3 до 10.
2. У вас мозга не хватит выдвинуть вменяемые требования, которые поддержали бы не только полностью отбитые.
3. Потому, что налоги - это государство, а не взятка врачу за поддельный сертификат.
зато у нас гуманизм: за счет общества лечат
алкоголиков от цироза печени,а
курильщиков от рака легких