Сингапур не будет оплачивать лечение антивакцинаторов, заболевших COVID-19

Сингапур прекратит оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не привились по собственному желанию.

Об этом объявило в понедельник Министерство здравоохранения страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Это означает, что теперь больницы будут самостоятельно оплачивать счета за невакцинированных пациентов, составляющих основную часть новых случаев заражения и госпитализаций. В Минздраве добавили, что невакцинированные люди "непропорционально увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения".

Решение вступило в силу с 8 декабря. Правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета пациентов, имеющих противопоказания к вакцинации.

Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в Сингапуре, фиксируемого в последнюю неделю. В стране вакцинировано более 82% населения.

Также читайте: В Австрии без COVID-сертификата уже даже нельзя передвигаться на автомобиле, - Ляшко