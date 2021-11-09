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Новости Коронавирус и карантин
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Сингапур не будет оплачивать лечение антивакцинаторов, заболевших COVID-19

Сингапур не будет оплачивать лечение антивакцинаторов, заболевших COVID-19

Сингапур прекратит оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не привились по собственному желанию.

Об этом объявило в понедельник Министерство здравоохранения страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Это означает, что теперь больницы будут самостоятельно оплачивать счета за невакцинированных пациентов, составляющих основную часть новых случаев заражения и госпитализаций. В Минздраве добавили, что невакцинированные люди "непропорционально увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения".

Решение вступило в силу с 8 декабря. Правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета пациентов, имеющих противопоказания к вакцинации.

Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в Сингапуре, фиксируемого в последнюю неделю. В стране вакцинировано более 82% населения.

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Автор: 

вакцина (3815) Сингапур (43) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+51
Наконец-то этих мракобесов хоть где-то на место поставили. И нам пора с ними так же. И скорую к ним не высылать при подозрении на ковид.
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09.11.2021 14:54
+39
Іди на Лєнта ру там розказуй про ВОВ. В нас в Україні була друга світова війна.
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09.11.2021 15:05
+36
>ВОВ

Лапоть, здесь водки нет
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09.11.2021 15:03
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Страница 2 из 2
Хто обіцяв, що вакцина на 100 відсотків захищає навіть від інфікування?
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09.11.2021 15:46 Ответить
А на скоко? Как масачки из трусов?
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09.11.2021 15:56 Ответить
Не на "скоко", а перебіг захворювання має бути легшим.
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09.11.2021 16:05 Ответить
Так.
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09.11.2021 16:38 Ответить
нє. лiкувати лишe вакцинованих нe гуманно. всi мають право на мeдицину. особливо вдруг вонf страхова. тут бiльшe пiдiйдe лiкувати нe в пeршу чeргу - одeса начe вжe подiбнe втiхаря робить - бeруть лишe сeрeднiх хворих.
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09.11.2021 15:56 Ответить
Не знаю чи підвищує вакцина імунітет, але судячи з коментарів, агресію підвищує)))
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09.11.2021 15:17 Ответить
А мы самая богатая страна и лечим этих долбодятлов-антивакцинаторов Бесплатно. То есть я плачу налоги, а за эти деньги лечат упоротого придурка- антивакцинатора! Я против. Эти дебилы должны оплачивать своё лечение (читай - свою дурость) в трехкратном размере. А если помрут, то дети и родственники должны оплатить.😡😡😡
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09.11.2021 15:21 Ответить
антивакцинатори не платять податки?
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09.11.2021 15:28 Ответить
83% вакцинированных, а нагрузка на больницы только растёт. Ну нада жы

Кстате не антиваксам, а вообще всем.
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09.11.2021 15:24 Ответить
А где это, 83% ???
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09.11.2021 15:28 Ответить
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 В Сингапуре же
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09.11.2021 15:30 Ответить
А, про больницы...
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09.11.2021 15:40 Ответить
Кожна людина чимось зловживає, навіть спортсменів потрібно лічити від травм. По вашій логіці непотрібно лічити нікого?
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09.11.2021 15:24 Ответить
а спортсмeна тeж можуть вiдмовити лiкувати якщо вiн отримав травму по власнiй дуростi i нe по роботi
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09.11.2021 16:04 Ответить
Нам це не загрожує - все рівно всі лікуються за власний рахунок.
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09.11.2021 16:01 Ответить
лохи - так. а нормальнi - у лiкарнях якi отримують субвeнцiю на хворих
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09.11.2021 16:05 Ответить
Лікувався один мій знайомий в такій лікарні. Лікар відразу сказав:"Ось тобі ліки які надає держава. Можеш приймати їх або викинути в сміттєвий бак. Результат однаковий. А хочеш вилікуватись то ось тобі перелік ліків які потрібно купити".
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09.11.2021 16:30 Ответить
Благодаря тому, на кого ориентируются наши чиновники в принятии решений - мы на втором месте по смертности!
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09.11.2021 16:03 Ответить
Свежий список местных антивакцинаторов. Страна должна знать своих уродов





Обновляется
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09.11.2021 16:05 Ответить
Московского комсомольца пропустил
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09.11.2021 17:22 Ответить
Согласен. У каждого свои герои. Только зачем ты засветился ?
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09.11.2021 20:59 Ответить
Боже упаси, что бы меня лечили эти живодеры в больничках. Одинокий человек в больничку попадет, все, пиши пропало.
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09.11.2021 16:08 Ответить
Молодцы
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09.11.2021 16:17 Ответить
И правильно.
Хватит нянчиться с дебилами, сознательно и самостоятельно подвергающих себя риску заражения и смерти.
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09.11.2021 16:26 Ответить
Ну тоді і податки хай платять тільки вакциновані.
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09.11.2021 16:44 Ответить
Хай. Но платить будут все.

Можешь петицию зарегать. Можешь выйти вместе с имбицилами побродить с православными иконами. Но все равно будет так, как есть.

И знаешь почему?

Потому что :
1. У вас мозга не хватит организовать что-то серьезнее кучи безграмотных петиций с количеством подписей от 3 до 10.
2. У вас мозга не хватит выдвинуть вменяемые требования, которые поддержали бы не только полностью отбитые.
3. Потому, что налоги - это государство, а не взятка врачу за поддельный сертификат.
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09.11.2021 19:22 Ответить
молодцы
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09.11.2021 16:36 Ответить
там за все время пандемии умерло 500 чел. а у нас по 800+ в день...
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09.11.2021 17:22 Ответить
верно.
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09.11.2021 17:24 Ответить
Хороша ідея, і ніяких тобі стурбовностей, крику про "утиски" і т.д.
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09.11.2021 17:53 Ответить
Можно продолжить эту логику... Все, кто не заботится о своем здоровье ( не занимается спортом, бухает, жрет без меры всякую дрянь и т.п.) должны лечиться платно! Но, справедливости ради, им нужно тогда разрешить не платить налоги...
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09.11.2021 18:00 Ответить
То, о чем я уже давно говорила...Не хочешь вакцинироваться ,сам и лечись. при чем здесь медицина ?
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09.11.2021 18:11 Ответить
ты откуда вещаешь ,несчастье ? из польши ? вот там и сиди. это укр. сайт,а не польский...
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09.11.2021 22:08 Ответить
Із паРаши через впн воно "віщає". На паРаші Цензор.нет заблоковано, тому тільки через впн.
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10.11.2021 07:19 Ответить
Без вакцыны нагрузки небыло , а при 82% нагрузка есть
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09.11.2021 18:28 Ответить
Це означає, що тепер лікарні самостійно оплачуватимуть рахунки за невакцинованих пацієнтів, які становлять основну частину нових випадків зараження та госпіталізацій. У Мінздоров'я додали, що невакциновані люди "непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров'я". Джерело:
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09.11.2021 18:39 Ответить
почему евросоюз закрыл им въезд??
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09.11.2021 20:04 Ответить
Изверги !

зато у нас гуманизм: за счет общества лечат
алкоголиков от цироза печени,а
курильщиков от рака легких
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09.11.2021 21:19 Ответить
вот это правильно, у нас тоже так надо
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09.11.2021 22:16 Ответить
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