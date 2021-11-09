Сингапур не оплачуватиме лікування антивакцинаторів, які захворіли на COVID-19

Сингапур припинить оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням.

Про це оголосило в понеділок Міністерство охорони здоров'я країни, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

Це означає, що тепер лікарні самостійно оплачуватимуть рахунки за невакцинованих пацієнтів, які становлять основну частину нових випадків зараження та госпіталізацій. У Мінздоров'я додали, що невакциновані люди "непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров’я".

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Рішення набуло чинності з 8 грудня. Уряд, як і раніше, повністю покриватиме медичні рахунки пацієнтів, які мають протипоказання до вакцинації.

Заява була зроблена на тлі рекордного рівня захворюваності та смертності у Сингапурі, який фіксується в останній тиждень. У країні вакциновано понад 82% населення.

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