Сингапур не оплачуватиме лікування антивакцинаторів, які захворіли на COVID-19
Сингапур припинить оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням.
Про це оголосило в понеділок Міністерство охорони здоров'я країни, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.
Це означає, що тепер лікарні самостійно оплачуватимуть рахунки за невакцинованих пацієнтів, які становлять основну частину нових випадків зараження та госпіталізацій. У Мінздоров'я додали, що невакциновані люди "непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров’я".
Рішення набуло чинності з 8 грудня. Уряд, як і раніше, повністю покриватиме медичні рахунки пацієнтів, які мають протипоказання до вакцинації.
Заява була зроблена на тлі рекордного рівня захворюваності та смертності у Сингапурі, який фіксується в останній тиждень. У країні вакциновано понад 82% населення.
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Кстате не антиваксам, а вообще всем.
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Хватит нянчиться с дебилами, сознательно и самостоятельно подвергающих себя риску заражения и смерти.
Можешь петицию зарегать. Можешь выйти вместе с имбицилами побродить с православными иконами. Но все равно будет так, как есть.
И знаешь почему?
Потому что :
1. У вас мозга не хватит организовать что-то серьезнее кучи безграмотных петиций с количеством подписей от 3 до 10.
2. У вас мозга не хватит выдвинуть вменяемые требования, которые поддержали бы не только полностью отбитые.
3. Потому, что налоги - это государство, а не взятка врачу за поддельный сертификат.
зато у нас гуманизм: за счет общества лечат
алкоголиков от цироза печени,а
курильщиков от рака легких