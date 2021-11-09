УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11690 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 760 124

91% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за тиждень - невакциновані, - МОЗ

91% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за тиждень - невакциновані, - МОЗ

Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1 - 7 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінздоров'я.

В МОЗ наголосили, що вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя. Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

  • CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів
  • Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів
  • Moderna — 28 днів
  • AstraZeneca — 4-12 тижнів

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, люди, які отримали дві дози антиковідної вакцини, у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж в 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19 та смерті від цієї хвороби, ніж нещеплені.

"Якщо ви пропустили дату другого щеплення, зробіть це за першої нагоди. Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується до повного курсу вакцинації. Ви зможете отримати зелений COVID-сертифікат та уникнути важкої хвороби", - йдеться у повідомденні пресслужби МОЗ.

Також читайте: Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися обов’язково, - Амосова

Отримати другу дозу вакцини можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації в будь-якому куточку України, незалежно від того, де ви отримали першу. Єдиною умовою буде наявність у цьому пункті чи центрі потрібної вам вакцини.

Україна наразі має 10,32 млн доз різних вакцин, зокрема 2,93 млн доз вакцини Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac від Sinovac, 2 млн доз Comirnaty від Pfizer.

Список та контакти центрів та пунктів вакцинації можна знайти за посиланням — vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

вакцина (4419) МОЗ (5391) госпіталізація (187) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
kelman muksat, в прошлом году я переболел ковидом в двухкомнатной квартире,жена и дочь не заразились. Понятно: не обнимались,не целовались,раздельная посуда. Но я болел две недели,о масках и речи не было,естественно. В этом году переболела жена, мы с дочкой и не прихворнули. Вся семья категорические противники вакцинации после перенесённого заболевания! Мне вакцинироваться пришлось,потому как работа связана с командировками - в транспорт могут не пустить... Больше вреда от ковид- психоза,чем от самого заболевания!!! Да,умирают люди от ковида,святая правда! У нас на коллектив из 400 человек один летальный случай,двое в реанимации побывали,но выжили. Зато туберкулёз,рак,и сердечно-сосудистые заболевания под мудрым руководством Зе-партии мы уже победили!!!
показати весь коментар
09.11.2021 19:51
+15
Вакцинирование не даёт 100% .... но когда недавно батя болел две недели (он не вакцинирован) то я не подхватил , при том что находимся в одной квартире (я вакцинирован летом КоронаВак)...так что моя вакцинация работает.
показати весь коментар
09.11.2021 19:17
+14
Верните невакцинированным все деньги потраченные на ковидобесие, верните связанные с этим затраты, компенсируйте вызванное коронашабашем повышение цен, верните полтора года угробленной жизни и пожалуйста как в сингапуре...
показати весь коментар
09.11.2021 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Получается, у Вас проблемы с логикой и математикой.
показати весь коментар
09.11.2021 22:06 Відповісти
купившие сертификат, услышав о наказании, решили терпеть дома. Потерпели с недельку и приходится уже в больничку.
показати весь коментар
09.11.2021 21:27 Відповісти
Сейчас работает естественный отбор, когда тупорылых косит ковид. Ведь 100% трупов - невакцинированные.
показати весь коментар
09.11.2021 20:13 Відповісти
Тішетесь? Не поспішайте, вам же потрібно буде працювати до 80років, щоб прокормити дальших Ляшків...
показати весь коментар
09.11.2021 20:26 Відповісти
Не витрачайте на баранів нерви . Нехай погеройствують . Всеодно рано чи пізно вони вимушені будуть вакцинуватися . Ну або померти від ковіда .. Більше варіантів немає . Він вже не щезне ніколи , як і інші смертоносні віруси , які існують на планеті , і які вдалося приборкати лише за допомогою вакцин . Єдиний порятунок від нього , за відсутності природнього імунітету , це -вакцина . Пропетляти не вдасться . Зараження відбудеться обов'язково , не сьогодні так завтра, через місяць , рік і т.д. Поки вся планета не захворіє . Вакцинування не дає гарантії , але воно значно знижує ризик смерті від вірусу . Хто цього не розуміє , нехай і далі грає з вірусом в рузьку рулєтку . Діло - хазяйське .
показати весь коментар
09.11.2021 21:59 Відповісти
Поки вся планета не захворіє
***********

показати весь коментар
09.11.2021 22:57 Відповісти
А если ковид прошел проще обычной простуды?Тоже колоться?У меня желания нет колоть вакцину,нету надобности,как показало время
показати весь коментар
09.11.2021 23:46 Відповісти
Ну один раз пройшов , ну другий , а на третій раз може викликати ускладнення . Чи ти гадаєш що один раз перехворів і вже безсмертний . ? . Ще раз - ковід вже не зникне ,, ніколи . ! Стійкого природнього імунітету від нього , в людини не ісує , лише тимчасовий . Один раз спрацював ,іншим може не спрацювати ,, це рулетка . Тому що вірус постійно мутує . Наука говорить - вакцина не вберігає від зараження , але суттєво послаблює руйнуючу дію різних штамів ковіда . Хоча б через це , вакцинуватись треба .
Як хочеш , можеш колоти , можеш ні . То твої проблеми . Я ж звик довіряти світовій науці , якщо вона закликає негайно вакцинуватись , в мене питань не виникає .
показати весь коментар
10.11.2021 00:14 Відповісти
Це так, нажаль. Ковід тепер з нами назавжди. Доки не винайдуть дієві ліки, періодична вакцинація, скоріш за все, буде обов'язковою.
показати весь коментар
10.11.2021 01:23 Відповісти
"Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для: Pfizer - 21-28 днів"

А в США цей інтервал для Pfizer становить 42 дні, а в Канаді до 4 місяців
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
показати весь коментар
10.11.2021 06:40 Відповісти
Остальные 9 с левыми довидками 😁
показати весь коментар
09.11.2021 20:17 Відповісти
э, альо, шо за дела? 98-99 % на прошлой неделе было, исправьте!
показати весь коментар
09.11.2021 20:55 Відповісти
нуда.. а на следующей будет 82-85%
показати весь коментар
09.11.2021 22:29 Відповісти
94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини

З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini
показати весь коментар
09.11.2021 22:55 Відповісти
Біда, стільки людей пішло на той світ. Я не розумію, чому ота зелень на Банковій так бездарно чи діє, чи імітує, чи тормозить. Якщо все перевірено та безпечно так запускайте негайно програму компенсації. Якщо у когось в продовж 5 років виникнуть побічні ефекти, або смерть, то держава буде компенсувати. Це ж значно дешевше, ніж теперішні репресивні заходи. А головне буде довіра.
показати весь коментар
09.11.2021 22:55 Відповісти
Уряди країн світу дали гарантії виробникам вакцин, що вони не будуть відповідати за можливі негативні наслідки.
Тому перед щепленням ви маєтє поставити підпис (так звана "поінформована згода"), засвідчуючи цим, що ви усвідомлюєте всі ризики застосування експериментальної вакцини і погоджуєтеся з усим, що може з вами відбутися.
показати весь коментар
09.11.2021 23:04 Відповісти
Виробники цигарок ні за що не відповідають, виробники горілчаних виробів, також, виробники хімії яку ми їмо з магазинів тим паче, побутова хімія, шкідливий одяг, і ще багато чого, а тепер ще й виробники вакцин... Але ж це все завозиться до нас. Деякі кричать антиваксів не лікувати за державний кошт, о.к., можливо. Але тоді тих хто смалить, вживає алкоголь, харчується з супермаркетів, та ще багато чтого неправильно робить, чи не займається спортом також давайте по цій схемі - за власний рахунок. Це повний абсурд буде. Я все ж таки вважаю, що держава повинна активно діяти по цьому напряму. Ні, не відстороненням від роботи та маркуванням громадян, обмежуючи їх права. Вибрано найлегший шлях-"ви йдіть, вакцинуйтесь десь біля туалету і цей рік якось протягните, а наступного ми вам вже ліки продамо".
показати весь коментар
09.11.2021 23:38 Відповісти
Уже побочки видно,непривитых скоро на кострах палить будут,как ведьм)))
показати весь коментар
09.11.2021 23:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 