91% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за тиждень - невакциновані, - МОЗ
Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.
Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1 - 7 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінздоров'я.
В МОЗ наголосили, що вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя. Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:
- CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів
- Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів
- Moderna — 28 днів
- AstraZeneca — 4-12 тижнів
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, люди, які отримали дві дози антиковідної вакцини, у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж в 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19 та смерті від цієї хвороби, ніж нещеплені.
"Якщо ви пропустили дату другого щеплення, зробіть це за першої нагоди. Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується до повного курсу вакцинації. Ви зможете отримати зелений COVID-сертифікат та уникнути важкої хвороби", - йдеться у повідомденні пресслужби МОЗ.
Отримати другу дозу вакцини можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації в будь-якому куточку України, незалежно від того, де ви отримали першу. Єдиною умовою буде наявність у цьому пункті чи центрі потрібної вам вакцини.
Україна наразі має 10,32 млн доз різних вакцин, зокрема 2,93 млн доз вакцини Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac від Sinovac, 2 млн доз Comirnaty від Pfizer.
Список та контакти центрів та пунктів вакцинації можна знайти за посиланням — vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.
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Як хочеш , можеш колоти , можеш ні . То твої проблеми . Я ж звик довіряти світовій науці , якщо вона закликає негайно вакцинуватись , в мене питань не виникає .
А в США цей інтервал для Pfizer становить 42 дні, а в Канаді до 4 місяців
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.
https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini
Тому перед щепленням ви маєтє поставити підпис (так звана "поінформована згода"), засвідчуючи цим, що ви усвідомлюєте всі ризики застосування експериментальної вакцини і погоджуєтеся з усим, що може з вами відбутися.