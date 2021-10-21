У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ

МОЗ офіційно дозволило виписувати залежних від кисню пацієнтів, якщо сатурація буде не нижче 94. Сімейний лікар зобов'язаний надати таким пацієнтам кисневий концентратор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Нині Україна закупила 15 тисяч кисневих концентраторів і витратила на це майже 700 мільйонів. гривень. Щоб отримати кисневу підтримку в домашні умовах, потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний кисневий концентратор і лише тоді хворого на "ковід" мають право виписати до дому.

Варто зазначити, що без декларації з лікарем кисневий концентратор отримати неможливо.

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Крім декларації, сімейний лікар з пацієнтом підписую договір. Медик вчить родичів користуватися концентратором. Для цього сімейні лікарі самі проходили інструктаж.

Кисневим концентратором хворий може користуватися, поки його сатурація не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата.

Зазвичай, потреба хворого у кисні зберігається від 10 днів до місяця.

Повернути концентратор пацієнт має сам. Однак, якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за цей майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 20 тисяч гривень. У МОЗ із такими пацієнтами амбулаторіям пропонують судитися.

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Через такі ризики Київ, Дніпропетровщина і Донеччина відмовилися закупити концентратори і повернули бюджетні гроші. Однак, що робити пацієнтам - не відомо. Бо, як тільки заповнюють стаціонари - не важких, однак киснезалежних пацієнтів починають виписувати. Нині до критичної межі по заповненості лікарень підходять Дніпропетровська , Донецька, Сумська, Одеська та Запорізька області.