У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ
МОЗ офіційно дозволило виписувати залежних від кисню пацієнтів, якщо сатурація буде не нижче 94. Сімейний лікар зобов'язаний надати таким пацієнтам кисневий концентратор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Нині Україна закупила 15 тисяч кисневих концентраторів і витратила на це майже 700 мільйонів. гривень. Щоб отримати кисневу підтримку в домашні умовах, потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний кисневий концентратор і лише тоді хворого на "ковід" мають право виписати до дому.
Варто зазначити, що без декларації з лікарем кисневий концентратор отримати неможливо.
Крім декларації, сімейний лікар з пацієнтом підписую договір. Медик вчить родичів користуватися концентратором. Для цього сімейні лікарі самі проходили інструктаж.
Кисневим концентратором хворий може користуватися, поки його сатурація не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата.
Зазвичай, потреба хворого у кисні зберігається від 10 днів до місяця.
Повернути концентратор пацієнт має сам. Однак, якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за цей майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 20 тисяч гривень. У МОЗ із такими пацієнтами амбулаторіям пропонують судитися.
Через такі ризики Київ, Дніпропетровщина і Донеччина відмовилися закупити концентратори і повернули бюджетні гроші. Однак, що робити пацієнтам - не відомо. Бо, як тільки заповнюють стаціонари - не важких, однак киснезалежних пацієнтів починають виписувати. Нині до критичної межі по заповненості лікарень підходять Дніпропетровська , Донецька, Сумська, Одеська та Запорізька області.
Будь ласка, зачекайте...
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Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
Информация о конкретных вакцинах
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Overview and Safety (also known as COMIRNATY)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
Moderna COVID-19 Vaccine Overview and Safety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Vaccine Overview and Safety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.htm
Different COVID-19 Vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
Но практика и статистика вакцинации показывают, что большинству ничего сложнее лопаты доверять нельзя.
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
Возможно, они уже были заражены вирусом ДО прививки.
Все эти варианты возможны.
Не КИЕВ отказлся, а какое-то падло приняло такое решение в Киеве. Имя этой иопанной падлы? И куда пойдут деньги, не потраченные на концентраторы? В карман падлы?
А так обычно 96.
Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.
"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.
Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.
Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
Какие то договора нужно подписывать,
стационарный доктор должен связаться з семейным доктором ,а за это время пациент Богу душу отдаст 😡
1. Вас отключают от кислорода, выписывают справку и выпихивают из больницы.
2. С этой справкой вы записывается на прием к своему СВ или сидите в очереди.
3. СВ осматривает вас, справку и выписывает рецепт на бесплатный концентратор.
4. С рецептом вы идете в аптеку и получаете концентратор.
5. Идете домой, подключает концентратор в розетку и, о чудо, вы СПАСЕНЫ, у вас снова есть чем ДЫШАТЬ!
наша медицина хороша на бумаге.