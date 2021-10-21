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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ

У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ

МОЗ офіційно дозволило виписувати залежних від кисню пацієнтів, якщо сатурація буде не нижче 94. Сімейний лікар зобов'язаний надати таким пацієнтам кисневий концентратор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Нині Україна закупила 15 тисяч кисневих концентраторів і витратила на це майже 700 мільйонів. гривень. Щоб отримати кисневу підтримку в домашні умовах, потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний кисневий концентратор і лише тоді хворого на "ковід" мають право виписати до дому.

Варто зазначити, що без декларації з лікарем кисневий концентратор отримати неможливо.

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Крім декларації, сімейний лікар з пацієнтом підписую договір. Медик вчить родичів користуватися концентратором. Для цього сімейні лікарі самі проходили інструктаж.

Кисневим концентратором хворий може користуватися, поки його сатурація не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата.

Зазвичай, потреба хворого у кисні зберігається від 10 днів до місяця.

Повернути концентратор пацієнт має сам. Однак, якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за цей майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 20 тисяч гривень. У МОЗ із такими пацієнтами амбулаторіям пропонують судитися.

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Через такі ризики Київ, Дніпропетровщина і Донеччина відмовилися закупити концентратори і повернули бюджетні гроші. Однак, що робити пацієнтам - не відомо. Бо, як тільки заповнюють стаціонари - не важких, однак киснезалежних пацієнтів починають виписувати. Нині до критичної межі по заповненості лікарень підходять Дніпропетровська , Донецька, Сумська, Одеська та Запорізька області.

Автор: 

карантин (18172) госпіталізація (188) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Почитай на ФБ посты Леси Литвиновой. Сколько людей они спасли этими самими концентраторами! А потом варнякай.
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21.10.2021 01:08
+4
Харьков. Туристическое агенство Best Travel и еще несколько туристических агенств организовали сбіт поддельніх сертификатов от ковида по 400 грн.

Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.

"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.

Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
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21.10.2021 02:05
+3
Класс!!!
Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
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21.10.2021 01:01
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Класс!!!
Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
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21.10.2021 01:01 Відповісти
Почитай на ФБ посты Леси Литвиновой. Сколько людей они спасли этими самими концентраторами! А потом варнякай.
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21.10.2021 01:08 Відповісти
А моему соседу в деревне такой концентратор спас жизнь. Правда домой его не дали. Пришлось за свои деньги покупать. И не за 20 тысяч, а гораздо дороже. Цена зависит от объема вырабатываемого кислорода.
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21.10.2021 06:09 Відповісти
А шо, Спутнік не допомагає?
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21.10.2021 08:55 Відповісти
Обеспечение безопасности вакцины против COVID-19 в США

Информация о конкретных вакцинах

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Overview and Safety (also known as COMIRNATY)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html

Moderna COVID-19 Vaccine Overview and Safety

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html

Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Vaccine Overview and Safety

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.htm

Different COVID-19 Vaccines

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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21.10.2021 09:04 Відповісти
В дєрєвнях окрім Спутніка є інші вакцини?
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21.10.2021 09:11 Відповісти
В моей, только те , что я перечислил. А у тебя?
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21.10.2021 09:14 Відповісти
Значит твой сосед не дегенерат с руками из жопы.

Но практика и статистика вакцинации показывают, что большинству ничего сложнее лопаты доверять нельзя.
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21.10.2021 09:28 Відповісти
Согласен. Ты знаешь, в наших селах, ну по крайней мере те, что на востоке Украины, есть еще одна такая нехорошая особенность. Это внезапное отключение света по многим причинам. И вот, когда отключается свет, электрические приборы перестают работать. В том числе и кислородные концентраторы. Я это к чему. Пришлось моему соседу вдобавок к концентратору и генератор еще покупать. Теперь слышу, у него генератор затарахтел. Знаю. Света нет.
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21.10.2021 09:39 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:02 Відповісти
Да будет тебе известно, что после прививки необходимо минимум 14 дней, чтобы она начала действовать. И прививка не защищает от заражение. На какой день после прививки эти несчастные умерлы?
Возможно, они уже были заражены вирусом ДО прививки.
Все эти варианты возможны.
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21.10.2021 01:07 Відповісти
Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить

Не КИЕВ отказлся, а какое-то падло приняло такое решение в Киеве. Имя этой иопанной падлы? И куда пойдут деньги, не потраченные на концентраторы? В карман падлы?
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21.10.2021 01:03 Відповісти
Правильное решение. Раздавать по 20 штук, и остаться без концентраторов....
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21.10.2021 08:47 Відповісти
Дык там же ясно написано :"Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги."
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21.10.2021 09:29 Відповісти
Досить дивно, тому що мене виписали навесні як видужалого з сатурацією 93%
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21.10.2021 01:18 Відповісти
Да 98 и у здоровых людей очень редко бывает. Кто-то чудит.
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21.10.2021 07:09 Відповісти
Меня выписали с 98. Доходило и до 99. Это несложно получить в палате, где содержание кислорода наверное за 30%.

А так обычно 96.
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21.10.2021 08:59 Відповісти
А семейники откуда концентраторы возьмут. То что их обязали одно, а где им их брать?
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21.10.2021 01:31 Відповісти
Харьков. Туристическое агенство Best Travel и еще несколько туристических агенств организовали сбіт поддельніх сертификатов от ковида по 400 грн.

Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.

"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.

Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
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21.10.2021 02:05 Відповісти
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/10/20/poddelka-ptsr-testov-i-covid-sertifikatov-v-harkove-podrobnosti-razoblacheniya-moshennikov/ Ссылка на материал и ведео задержания преступной группы
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21.10.2021 02:06 Відповісти
К чему такие сложности ?

Какие то договора нужно подписывать,
стационарный доктор должен связаться з семейным доктором ,а за это время пациент Богу душу отдаст 😡
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21.10.2021 03:40 Відповісти
Процедура:
1. Вас отключают от кислорода, выписывают справку и выпихивают из больницы.
2. С этой справкой вы записывается на прием к своему СВ или сидите в очереди.
3. СВ осматривает вас, справку и выписывает рецепт на бесплатный концентратор.
4. С рецептом вы идете в аптеку и получаете концентратор.
5. Идете домой, подключает концентратор в розетку и, о чудо, вы СПАСЕНЫ, у вас снова есть чем ДЫШАТЬ!
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21.10.2021 07:52 Відповісти
меня выписали из больнички с сатурацией 88. я дышал через концентратор,а меня выписали. через три недели мучений дома,опять больничка и реанимация.

наша медицина хороша на бумаге.
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21.10.2021 08:58 Відповісти
Скільки зелін квартал закупив концентраторів для лікарень?
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21.10.2021 08:58 Відповісти
Угу, скоро Квартал-95 буде видавати хворим концентратори в комплекті з домовинами. До того іде.
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21.10.2021 10:53 Відповісти
 
 