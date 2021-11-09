На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла

В Ивано-Франковской области 9 ноября произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворная, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.

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В течении 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировано 5 землетрясений с магнитудами от 2,1 до 2,6 баллов.