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На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала

На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала

У Івано-Франківській області 9 листопада стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне , на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,3 бала 01

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Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано 5 землетрусів з магнітудами від 2,1 до 2,6 балів.

Автор: 

землетрус (179) Івано-Франківська область (945)


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прикольно) взрывы на аэс, глобальные пандемии, землетрясения)
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09.11.2021 19:39 Відповісти
.. кацапы
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09.11.2021 22:26 Відповісти
А чего не9,,,??
Или 12,???
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09.11.2021 22:30 Відповісти
 
 