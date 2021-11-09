ЦИК признал Козыря и Войцеховского избранными народными депутатами

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОВО №184 и №197 и признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского избранными народными депутатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ОВО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО №197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении.

В соответствии с избирательным законодательством для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

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После получения и рассмотрения перечисленных документов ЦИК принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Напомним, что Сергей Козырь и Виталий Войцеховский баллотировались от партии "Слуга народа".