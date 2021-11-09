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ЦИК признал Козыря и Войцеховского избранными народными депутатами

ЦИК признал Козыря и Войцеховского избранными народными депутатами

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОВО №184 и №197 и признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского избранными народными депутатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ОВО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО №197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении.

В соответствии с избирательным законодательством для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду: после обработки 100% протоколов Козырь набирает 64% голосов, Войцеховский - 46,8% после обработки 92% протоколов. ИНФОГРАФИКА

После получения и рассмотрения перечисленных документов ЦИК принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Напомним, что Сергей Козырь и Виталий Войцеховский баллотировались от партии "Слуга народа".

Автор: 

выборы (24723) ЦИК (3644) Слуга народа (2629) Козырь Сергей (12) Войцеховский Виталий (7)


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а хто з них ввійде в групу Разумкова?
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09.11.2021 22:09 Ответить
От вам і рейтинги... ******* долі процентів, а тут прямо розгром слугами конкурентів.
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09.11.2021 22:28 Ответить
не прислугою, а адмінресурсом
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10.11.2021 00:49 Ответить
Пліснява ЦВК визнала перемогу пліснявих. Буває ж таке?
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09.11.2021 22:12 Ответить
Что ждет Украину на выборах Седьмого Президента Порошенко - страшно представить!!! ******* будет цепляться за власть всем, чем только возможно и даже своим тухесом.
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09.11.2021 22:55 Ответить
тому потрібні спершу дострокові парламентські вибори.
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10.11.2021 00:50 Ответить
Звичайно, потрібні! Але ж зегівно скоріше вдавиться, ніж погодиться на це.
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10.11.2021 13:29 Ответить
Виборці, які обирають "слуг" і опзжопників, - вівці.
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10.11.2021 01:55 Ответить
пусть возглавят Безуглая или Третьякова (скрестил пальцы)
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10.11.2021 08:27 Ответить
 
 