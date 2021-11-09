ЦВК визнала Козиря та Войцехівського обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України в ОВО №184 та №197 і визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського обраними народними депутатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"В ОВО №184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до виборчого законодавства для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

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Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Нагадаємо, що Сергій Козир та Віталій Войцехівський балотувались від партії "Слуга народу".