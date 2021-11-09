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ЦВК визнала Козиря та Войцехівського обраними народними депутатами

ЦВК визнала Козиря та Войцехівського обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України в ОВО №184 та №197 і визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського обраними народними депутатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"В ОВО №184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до виборчого законодавства для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

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Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Нагадаємо, що Сергій Козир та Віталій Войцехівський балотувались від партії "Слуга народу".

Автор: 

вибори (6684) ЦВК (1177) Слуга народу (2811) Козир Сергій (14) Войцехівський Віталій (9)


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а хто з них ввійде в групу Разумкова?
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09.11.2021 22:09 Відповісти
От вам і рейтинги... ******* долі процентів, а тут прямо розгром слугами конкурентів.
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09.11.2021 22:28 Відповісти
не прислугою, а адмінресурсом
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10.11.2021 00:49 Відповісти
Пліснява ЦВК визнала перемогу пліснявих. Буває ж таке?
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09.11.2021 22:12 Відповісти
Что ждет Украину на выборах Седьмого Президента Порошенко - страшно представить!!! ******* будет цепляться за власть всем, чем только возможно и даже своим тухесом.
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09.11.2021 22:55 Відповісти
тому потрібні спершу дострокові парламентські вибори.
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10.11.2021 00:50 Відповісти
Звичайно, потрібні! Але ж зегівно скоріше вдавиться, ніж погодиться на це.
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10.11.2021 13:29 Відповісти
Виборці, які обирають "слуг" і опзжопників, - вівці.
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10.11.2021 01:55 Відповісти
пусть возглавят Безуглая или Третьякова (скрестил пальцы)
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10.11.2021 08:27 Відповісти
 
 