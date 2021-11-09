ЦВК визнала Козиря та Войцехівського обраними народними депутатами
Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України в ОВО №184 та №197 і визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського обраними народними депутатами.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"В ОВО №184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до виборчого законодавства для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.
Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.
Нагадаємо, що Сергій Козир та Віталій Войцехівський балотувались від партії "Слуга народу".
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