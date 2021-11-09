Нападением Лукашенко на границу руководит Путин, - премьер Польши Моравецкий
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме заявил, что российские власти являются источником миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Польша обвинила Беларусь в организации "нападения" на польскую восточную границу, а в адрес президента России Владимира Путина прозвучала критика за "руководство растущим потоком мигрантов". Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина дестабилизировать Европейский союз.
"Это нападение, которое совершает Лукашенко, имеет своего организатора в Москве, им является президент Путин", – заявил Моравецкий на экстренном заседании польского парламента 9 ноября.
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ты о поляках ?
поляки еще в 17 веке вместе с нами Москву жгли !
поляки и литовцы этим чурекам быстро покажут где раки зимуют, причем каждый из граждан этих стран и за каждым углом
Нині це - по адміністративному праву. До криміналу - лише організація нелегальщини. Так що коли зустрінеш бульбофюрера і ***** - можеш шмалити, і лише по них.
Трымайте полные карманы, ненавистники "толерастии".
"Калі мой адзіны і дарагі сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
бо ЭТИ Политики пытаются навязать Украине мечты **** .
когда сирийцы через Венгрию и Сербию штурмовали ЕС , Меркель планировала расселить беженцев именно в Восточной Европе и СКОРЕЕ ВСЕГО МЫСЛЬ ЕЙ ЭТУ ПОДАЛ **** , чтобы нагадить молодым демократическим странам . Трюк у них не прошёл - беженцы сели на шею немцам , а политики Восточной Европы дали дружный отпор Меркель и ее воплям .
теперь **** штурмует молодую демократию с другой стороны
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других