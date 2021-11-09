Нападением Лукашенко на границу руководит Путин, - премьер Польши Моравецкий

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме заявил, что российские власти являются источником миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Польша обвинила Беларусь в организации "нападения" на польскую восточную границу, а в адрес президента России Владимира Путина прозвучала критика за "руководство растущим потоком мигрантов". Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина дестабилизировать Европейский союз.

"Это нападение, которое совершает Лукашенко, имеет своего организатора в Москве, им является президент Путин", – заявил Моравецкий на экстренном заседании польского парламента 9 ноября.

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