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Нападением Лукашенко на границу руководит Путин, - премьер Польши Моравецкий

Нападением Лукашенко на границу руководит Путин, - премьер Польши Моравецкий

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме заявил, что российские власти являются источником миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Польша обвинила Беларусь в организации "нападения" на польскую восточную границу, а в адрес президента России Владимира Путина прозвучала критика за "руководство растущим потоком мигрантов". Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина дестабилизировать Европейский союз.

"Это нападение, которое совершает Лукашенко, имеет своего организатора в Москве, им является президент Путин", – заявил Моравецкий на экстренном заседании польского парламента 9 ноября.

Читайте также: "Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на Польшу", - Лукашенко о миграционном кризисе

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8405) путин владимир (31218) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+19
наконец ?

ты о поляках ?

поляки еще в 17 веке вместе с нами Москву жгли !
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09.11.2021 23:59
+15
Добре, що поляки хочаб знають звідки роги ростуть та називають єдиного генератора ідеї. Поляки зараз кіпішу по Європі нагонять такого, шо ху#ло ще не раз пошкодує за цю провокацію. Йти війною на Україну та країну НАТО - це дві великі різниці.
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10.11.2021 00:12
+11
Це давно зрозуміло, "бацька" інструмент в руках пуйла з дестабілізації Евросоюзу. Поляки кордон закривають на замок, скоро азійські орди напарвляємі кремлем можуть полізти в Україну в надії прорватись в Евросоюз...
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10.11.2021 00:17
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Наконец прозрели.
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09.11.2021 23:12 Ответить
наконец ?

ты о поляках ?

поляки еще в 17 веке вместе с нами Москву жгли !
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09.11.2021 23:59 Ответить
Ну так пора Плешфюрера по старинке - табакеркой по голове, если затащить его в Гаагу кишка тонка.
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09.11.2021 23:13 Ответить
Меркель тоже в доле . Цель их заселить дикарями Польшу и Литву которые прежде отказались принимать сирийцев по евроквотам .
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09.11.2021 23:58 Ответить
шютка ?

поляки и литовцы этим чурекам быстро покажут где раки зимуют, причем каждый из граждан этих стран и за каждым углом
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10.11.2021 00:00 Ответить
Пока поляки занимаются толерастией, вместо того, чтобы стрелять мигрантов при попытке перечь гос.границу, так им и надо. Дотолерастились уже. Я когда в СА служил, имели полное право стрелять по тем, кто пытается нарушить границу. И никакой толерастии, и никаких бешенцев.
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10.11.2021 00:02 Ответить
коли ти і я служили - то тоді нелегальний перехід кордону був кримінальним злочином; і саме тому тоді дозволялося "на ураження" після попереджувальних (а у випадку загрози життю і здоров'ю - і без таких формальностей).
Нині це - по адміністративному праву. До криміналу - лише організація нелегальщини. Так що коли зустрінеш бульбофюрера і ***** - можеш шмалити, і лише по них.
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10.11.2021 00:11 Ответить
зато теперь чеченцы и чуркмены всех мастей оккупировали твою родную Москву.
Трымайте полные карманы, ненавистники "толерастии".
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10.11.2021 00:26 Ответить
***** ?! Плешивый куйлапутин такой же толераст, который кормит баблом кадырку и наполняет страну чуркабесми, которых надо стрелять.
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10.11.2021 00:58 Ответить
Ага, именно этого и добиваются плешфюрер с бульбафюрером. Польское правительство не глупее тебя. Ты лучше посоветуй правительству Германии свернуть программу по переселению "бешенцев" в Европу. Они этими левацкими законами сами себя подставили.
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10.11.2021 01:03 Ответить
Меркель обезьян муслимских в страну напустила миллион и других заствляла. Рано или поздно придет новый Адольф и засунет весь этот биомусор в печи.
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10.11.2021 01:06 Ответить
"Новый Адольф" УЖЕ пришел, если Вы еще не заметили. Только это руSSкий Адольф. И ему пофиг, кого засовывать в печи ради своего реванша. Пока что он проверяет на слабость границы ЕС. А там сплошная брешь. Если Европа хочет опять наступить на исторические грабли и попытаться замириться с мацквой, то до третьей мировой осталось недолго. Читайте цитаты британского премьера Уинстона Черчиля: ""Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Фрау Меркель, конечно же, про это не слышала)))
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10.11.2021 01:36 Ответить
Кто новый Адольф ?! Путин сраный ?! Ему до Адольфа, как раком до Альдебарана. Трухлявое чмо, цепляющееся за власть и очкующее кардинальных мер.
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10.11.2021 01:39 Ответить
Поживем увидим. Пока западные политики не брезгуют его нефтедолларами, он может ими вертеть, как цыган солнцем. Сегодня штурмует границы ЕС, а завтра ждите теракты на своей территории. А если дадите слабину и лицензируете ему СВ-2, то потом будут другие условия. Это как договариваться с шантажистом. Не так важно, насколько сильна раша, важнее то, насколько Европа сейчас слаба.
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10.11.2021 01:53 Ответить
У Качиньского ще запитати треба, знову його відкопав
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10.11.2021 00:00 Ответить
Добре, що поляки хочаб знають звідки роги ростуть та називають єдиного генератора ідеї. Поляки зараз кіпішу по Європі нагонять такого, шо ху#ло ще не раз пошкодує за цю провокацію. Йти війною на Україну та країну НАТО - це дві великі різниці.
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10.11.2021 00:12 Ответить
Вони зараз перевіряють НАТО на вошивість. Дай боже, щоб Польщу не залишили без допомоги. Інакше буде велике лихо для всіх
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10.11.2021 02:07 Ответить
так, поляки це нація, на відміну від більшості українців, яким "какая разніца"
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10.11.2021 09:59 Ответить
Це давно зрозуміло, "бацька" інструмент в руках пуйла з дестабілізації Евросоюзу. Поляки кордон закривають на замок, скоро азійські орди напарвляємі кремлем можуть полізти в Україну в надії прорватись в Евросоюз...
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10.11.2021 00:17 Ответить
Вау! Иногда и в ЕС что-то видят.
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10.11.2021 01:00 Ответить
"Властелин колец". Пророчество?

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10.11.2021 01:15 Ответить
брюсельська капуста зробила велику послугу пукіну і винесла ціну за газ на історичні вершини, щоб він зміг трохи бабла підзбирати, тому тепер пукін має вислужитись перед капустою і нагнати арабів в польщу. Відмова приймати арабів була однією з найголовніших розбіжностей між капустою і пшеками....
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10.11.2021 03:32 Ответить
Уже не тільки гугл-перекладачем користується? У ФСБ нова програма-перекладач? Но ви прокололісь, гаспадін кузнєцофф, в Украине поляков пшекамі нє називают.
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10.11.2021 05:58 Ответить
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
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10.11.2021 04:41 Ответить
Агент советского КГБ Ангеля Меркель сделала свое Черное дело... с хмырем Мавзолейным сообразили на двоих...хотя это "подвиг не новый...это же сделали МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП облизывая друг друга в далеком августе 1939 года в Москве...ничего нового...Пруссия и РАБссия срань,типа одно и тоже.... два депила это сила....а Гитлер не нападал на дохлый Ссср...,союзники вечные не воюют друг с другом...
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10.11.2021 05:49 Ответить
Бінго.Нарешті прийшло розуміння.Краще пізно ніж ніколи...
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10.11.2021 06:34 Ответить
Бабку Меркель и внучка Макрона надо носом тыкать в эту ситуацию .
бо ЭТИ Политики пытаются навязать Украине мечты **** .

когда сирийцы через Венгрию и Сербию штурмовали ЕС , Меркель планировала расселить беженцев именно в Восточной Европе и СКОРЕЕ ВСЕГО МЫСЛЬ ЕЙ ЭТУ ПОДАЛ **** , чтобы нагадить молодым демократическим странам . Трюк у них не прошёл - беженцы сели на шею немцам , а политики Восточной Европы дали дружный отпор Меркель и ее воплям .

теперь **** штурмует молодую демократию с другой стороны
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10.11.2021 06:47 Ответить
Моравецкий, несмотря на очевидного Капитана Очевидность) сделал важное заявление. Потому что с первых часов провокаций на границе всем адекватным людям в Европе понятно кто и зачем режиссирует этот спектакль. Но никто из них не выдавил из себя "это путин". Еше немного и пожилые брюссельцв станут рачком перед Кремлем вслед за Шредерами, Штаниайерами и комсоргом Меркель. Поляки не такие, и когда избавятся от пособника Москвы известного близнеца, то могут действовать по Эрдогановски, гонору у них хватит
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10.11.2021 06:57 Ответить
Лукашеску...скидовай сапоги...власть переменилася хватит 30 лет сидеть..геморрой наел бык позорный
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10.11.2021 07:04 Ответить
да предоставить этим муслимам транспорт и вывезти их в омрияну Германию - это будет похлеще "Фауста" Гёте
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10.11.2021 07:10 Ответить
Шатун!!!!............. Кругом шатун!!!!!
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10.11.2021 07:10 Ответить
Кажуть что к иракцам сирийцам и афганцам на гряныцю Бульбафюрера прибыло пополнение от Хезболлы и ХАМАСа...брешуть блогеры Ютьюба...не магеть быть что б такое "авторитетное" быдло прибыло в Кольхоз Лукашеску
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10.11.2021 07:15 Ответить
**** точно под видом беженцев пытается инфицировать Европу своими агентами
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10.11.2021 07:17 Ответить
А эти спецы там наверно руководят 😀😀😀
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10.11.2021 07:19 Ответить
Этих засвеченных уже нет в живых...Путлер зачистил их... Хрясь по башке тупой и нет Бошировых...банда следов не оставляеть...
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10.11.2021 07:22 Ответить
Короче Бульбафюрер раздаст коктейли Молотова...
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10.11.2021 07:20 Ответить
В Берлине выпал из окна Второй посол РАБссии в Германии по фамилии ЖАЛО...случайно послы из окон не выпадають...
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10.11.2021 07:24 Ответить
Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 08:01 Ответить
147%
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10.11.2021 14:03 Ответить
 
 