Нападом Лукашенка на кордон керує Путін, - прем’єр Польщі Моравецький

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час виступу у сеймі, заявив, що російська влада є джерелом міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилянням на Радіо Свобода.

Польща звинуватила Білорусь в організації "нападу" на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за "керівництво зростаючим потоком мігрантів". Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.

"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", – заявив Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада.

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