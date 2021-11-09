Нападом Лукашенка на кордон керує Путін, - прем’єр Польщі Моравецький
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час виступу у сеймі, заявив, що російська влада є джерелом міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посилянням на Радіо Свобода.
Польща звинуватила Білорусь в організації "нападу" на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за "керівництво зростаючим потоком мігрантів". Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.
"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", – заявив Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада.
Топ коментарі
+19 Dust
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ты о поляках ?
поляки еще в 17 веке вместе с нами Москву жгли !
поляки и литовцы этим чурекам быстро покажут где раки зимуют, причем каждый из граждан этих стран и за каждым углом
Нині це - по адміністративному праву. До криміналу - лише організація нелегальщини. Так що коли зустрінеш бульбофюрера і ***** - можеш шмалити, і лише по них.
Трымайте полные карманы, ненавистники "толерастии".
"Калі мой адзіны і дарагі сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
бо ЭТИ Политики пытаются навязать Украине мечты **** .
когда сирийцы через Венгрию и Сербию штурмовали ЕС , Меркель планировала расселить беженцев именно в Восточной Европе и СКОРЕЕ ВСЕГО МЫСЛЬ ЕЙ ЭТУ ПОДАЛ **** , чтобы нагадить молодым демократическим странам . Трюк у них не прошёл - беженцы сели на шею немцам , а политики Восточной Европы дали дружный отпор Меркель и ее воплям .
теперь **** штурмует молодую демократию с другой стороны
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других