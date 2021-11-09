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Благодаря Telegram-боту уже нашли "закладки" в Кропивницком, - Билошицкий

Благодаря Telegram-боту уже нашли

В первый день работы телеграмм-бота от граждан поступило 52 обращения. Большинство из них просто хотели проверить работу бота. Но в Кропивницком полицейские уже нашли "закладки".

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В Кропивницком патрульные уже обнаружили закладки там, где указали граждане. На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка", – рассказал он.

Билошицкий добавил, что ранее пилотные версии чат-бота уже тестировали во Львове и Одессе. Благодаря ему полицейские смогли обнаружить сотни мест с закладками и задержать распространяющих их лиц.

Читайте также: Патрульная полиция запустила Telegram-бот для борьбы с "закладками"

Автор: 

наркотики (2143) патрульная полиция (1811) Telegram (112) Билошицкий Алексей (112) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+7
Нужно будет наградить бота
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09.11.2021 23:42
+3
Зараз поліцію України наркобарони спрямують, на пошук фейкових закладок на стихійних смітниках.
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09.11.2021 23:46
+3
розглянути на посаду міністра МВС та члена РНБО.
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10.11.2021 00:01
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"Підозрілий згорток... цебула закладка" - справжній гостросюжетний триллер. Ще би не погано було б знайти тих хто кришує "закладників".
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09.11.2021 23:41 Ответить
Поліція, закладники, перевіряє бот? Там же відморозки працюють, що вони вигадують, нехай прища хоч у себе знайдуть
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09.11.2021 23:49 Ответить
Нужно будет наградить бота
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09.11.2021 23:42 Ответить
розглянути на посаду міністра МВС та члена РНБО.
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10.11.2021 00:01 Ответить
Свертком.
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10.11.2021 09:15 Ответить
И как оно?
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09.11.2021 23:42 Ответить
Зараз поліцію України наркобарони спрямують, на пошук фейкових закладок на стихійних смітниках.
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09.11.2021 23:46 Ответить
скіль коштував українцям цей бот та його модератори ?
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09.11.2021 23:54 Ответить
це мається на увазі закладки наркоти? Тільки в інфі треба ж уточняти...
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09.11.2021 23:56 Ответить
51 раз полицаи впустую потратили время, деньги... И это только за 1 день! Офигенно эффективный бот! Прикиньте, в какую сумму обошлась эта единственная закладка - наших денег, налогоплательщиков. А пока они катались, где-то в это время кого-то ограбили, изнасиловали.
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10.11.2021 00:25 Ответить
Как всегда - один дебилизм. Из 52-х обращений 1-о правдивое. И то, по ошибке. Раньше дети развлекались, школы "минировали" , а теперь будут закладки "закладывать". Здобуття
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10.11.2021 01:18 Ответить
Менти конопель зібрали в серпні-вересні, наразі на закладки перейшли.
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10.11.2021 06:04 Ответить
Шутки шутками, а теперь вместо закладки могут поставить и взрывное устройство.
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10.11.2021 06:39 Ответить
Было ваше стал наше. Не кислые чаевые от найденного их ждут) у копов видать с за кисло, а, тут программа для наводки от неравнодушных граждан. Будет мужик грыбы искать, скажут закладку копает. Я так вообще без основательно по шапке получил, ориентировочка от граждан с'ка у них была. Стоит лишь уткнуться носом в экран и поискать нужный адрес, как тебя сразу примут за закладчика. При чем эту херню порят всякие старые дуры и придурки
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10.11.2021 08:08 Ответить
Как они успеют найти, если предполагаю что от момента закладки до выемки клиентом проходит короткий промежуток времени, может стоит в чат бот добавит функцию информирования точек распространения наркотиков в квартирах?
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10.11.2021 09:13 Ответить
поліцаї купили собі через Телеграм пакетик "щастя"
і виписали собі почесну грамоту
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10.11.2021 09:23 Ответить
 
 