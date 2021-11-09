Благодаря Telegram-боту уже нашли "закладки" в Кропивницком, - Билошицкий

В первый день работы телеграмм-бота от граждан поступило 52 обращения. Большинство из них просто хотели проверить работу бота. Но в Кропивницком полицейские уже нашли "закладки".

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В Кропивницком патрульные уже обнаружили закладки там, где указали граждане. На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка", – рассказал он.

Билошицкий добавил, что ранее пилотные версии чат-бота уже тестировали во Львове и Одессе. Благодаря ему полицейские смогли обнаружить сотни мест с закладками и задержать распространяющих их лиц.

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