Завдяки Telegram-боту вже знайшли "закладки" у Кропивницькому, - Білошицький

В перший день роботи телеграм-боту від громадян надійшло 52 звернення. Більшість із них просто хотіли перевірити роботу боту. Але у Кропивницькому поліцейські вже знайшли "закладки".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"у Кропивницькому патрульні вже виявили закладки там, де вказали громадяни. На чат-бот надійшло звернення про підозрілий згорток, захований у трубі огорожі. Це була закладка", – розказав він.

Білошицький додав, що раніше пілотні версії чат-боту вже тестували у Львові й в Одесі. Завдяки йому поліцейськи змогли виявити сотні місць із закладками та затримати осіб, які їх розповсюджують.

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