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Завдяки Telegram-боту вже знайшли "закладки" у Кропивницькому, - Білошицький

Завдяки Telegram-боту вже знайшли

В перший день роботи телеграм-боту від громадян надійшло 52 звернення. Більшість із них просто хотіли перевірити роботу боту. Але у Кропивницькому поліцейські вже знайшли "закладки".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"у Кропивницькому патрульні вже виявили закладки там, де вказали громадяни. На чат-бот надійшло звернення про підозрілий згорток, захований у трубі огорожі. Це була закладка", – розказав він.

Білошицький додав, що раніше пілотні версії чат-боту вже тестували у Львові й в Одесі. Завдяки йому поліцейськи змогли виявити сотні місць із закладками та затримати осіб, які їх розповсюджують.

Читайте: Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з "закладками"

Автор: 

наркотики (1446) патрульна поліція (1439) Telegram (279) Білошицький Олексій (116) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+7
Нужно будет наградить бота
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09.11.2021 23:42
+3
Зараз поліцію України наркобарони спрямують, на пошук фейкових закладок на стихійних смітниках.
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09.11.2021 23:46
+3
розглянути на посаду міністра МВС та члена РНБО.
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10.11.2021 00:01
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"Підозрілий згорток... цебула закладка" - справжній гостросюжетний триллер. Ще би не погано було б знайти тих хто кришує "закладників".
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09.11.2021 23:41 Відповісти
Поліція, закладники, перевіряє бот? Там же відморозки працюють, що вони вигадують, нехай прища хоч у себе знайдуть
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09.11.2021 23:49 Відповісти
Нужно будет наградить бота
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09.11.2021 23:42 Відповісти
розглянути на посаду міністра МВС та члена РНБО.
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10.11.2021 00:01 Відповісти
Свертком.
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10.11.2021 09:15 Відповісти
И как оно?
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09.11.2021 23:42 Відповісти
Зараз поліцію України наркобарони спрямують, на пошук фейкових закладок на стихійних смітниках.
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09.11.2021 23:46 Відповісти
скіль коштував українцям цей бот та його модератори ?
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09.11.2021 23:54 Відповісти
це мається на увазі закладки наркоти? Тільки в інфі треба ж уточняти...
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09.11.2021 23:56 Відповісти
51 раз полицаи впустую потратили время, деньги... И это только за 1 день! Офигенно эффективный бот! Прикиньте, в какую сумму обошлась эта единственная закладка - наших денег, налогоплательщиков. А пока они катались, где-то в это время кого-то ограбили, изнасиловали.
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10.11.2021 00:25 Відповісти
Как всегда - один дебилизм. Из 52-х обращений 1-о правдивое. И то, по ошибке. Раньше дети развлекались, школы "минировали" , а теперь будут закладки "закладывать". Здобуття
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10.11.2021 01:18 Відповісти
Менти конопель зібрали в серпні-вересні, наразі на закладки перейшли.
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10.11.2021 06:04 Відповісти
Шутки шутками, а теперь вместо закладки могут поставить и взрывное устройство.
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10.11.2021 06:39 Відповісти
Было ваше стал наше. Не кислые чаевые от найденного их ждут) у копов видать с за кисло, а, тут программа для наводки от неравнодушных граждан. Будет мужик грыбы искать, скажут закладку копает. Я так вообще без основательно по шапке получил, ориентировочка от граждан с'ка у них была. Стоит лишь уткнуться носом в экран и поискать нужный адрес, как тебя сразу примут за закладчика. При чем эту херню порят всякие старые дуры и придурки
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10.11.2021 08:08 Відповісти
Как они успеют найти, если предполагаю что от момента закладки до выемки клиентом проходит короткий промежуток времени, может стоит в чат бот добавит функцию информирования точек распространения наркотиков в квартирах?
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10.11.2021 09:13 Відповісти
поліцаї купили собі через Телеграм пакетик "щастя"
і виписали собі почесну грамоту
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10.11.2021 09:23 Відповісти
 
 