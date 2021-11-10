Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, пройден, - НАН
В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. Об этом свидетельствует снижение количества новых заражений.
Об этом сообщили в Национальной академии наук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Ученые предположили, что за последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. На это указывает динамика количества положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.
"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений, но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.
При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и загруженность больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может длиться еще около недели.
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