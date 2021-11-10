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Новости Коронавирус и карантин
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Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, пройден, - НАН

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, пройден, - НАН

В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. Об этом свидетельствует снижение количества новых заражений.

Об этом сообщили в Национальной академии наук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Ученые предположили, что за последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. На это указывает динамика количества положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, пройден, - НАН 01

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"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений, но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и загруженность больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может длиться еще около недели.

Автор: 

НАН Украины (198) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
если дохторам за каждого коронавирусного будут вычитать с зарплаты, а не доплачивать, то эпидемия закончится в три дня и будут нормальные болезни бронхит, пневмония, всякие гриппы с осложнениями, тонзилиты и пр.
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10.11.2021 06:01
+1
Так оно волнами и идет. Пик-спад, новый пик- новый спад. Вопрос только в тренде. Восходящий или нисходящий.
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10.11.2021 09:15
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Хоч одна добра новина.
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10.11.2021 01:42 Ответить
Шо? Опять?
Нам "тупо парят" нужные им цифры , которые выдают за статистику...
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10.11.2021 02:12 Ответить
это замеры после выходных сделали? Просто 3 недели назад мы уже проходили "пик"... Или это уже новый пик?
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10.11.2021 02:39 Ответить
Так оно волнами и идет. Пик-спад, новый пик- новый спад. Вопрос только в тренде. Восходящий или нисходящий.
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10.11.2021 09:15 Ответить
Если верить его картинке еще будет 2 пика, а потом спад.
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10.11.2021 13:02 Ответить
если дохторам за каждого коронавирусного будут вычитать с зарплаты, а не доплачивать, то эпидемия закончится в три дня и будут нормальные болезни бронхит, пневмония, всякие гриппы с осложнениями, тонзилиты и пр.
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10.11.2021 06:01 Ответить
ну как у вас на рахе .
читайте бестселлер кучмы."Украина не россия"
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10.11.2021 08:35 Ответить
Декілька десятків тисяч антиваксерів під тиском обмежень вакцинувалися , декілька тисяч антиваксерів ми втратили - от ситуація і стабілізувалася . Зараз вся надія на ковід - амністію , яка дозволить виявити всі липові сертифікати , продавців і покупців які не звернуться добровільно.
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10.11.2021 06:29 Ответить
Ковид победили?
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10.11.2021 06:59 Ответить
А ты не знал? Бубочка лично, на белом коне с шашкой наголо. А за ним весь его припи... не так, прибацанный квартал. С копьями.
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10.11.2021 07:48 Ответить
Я смотрю, что не сильно вакцинация по другим странам заболеваемость снизила. Разве что смертность. Да и то вопрос. Ибо вон тут постили статистику по Великобритании, то оказалось что сейчас болеют больше люди до 50 лет. Вот и смертность ниже.
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10.11.2021 09:18 Ответить
Та звістно, після того як активісти пішли по лікарнях, показавши пусті ліжкомісця, - пік зразу майнув 😆
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10.11.2021 07:01 Ответить
Звичайно, що пройдено. Ще декілька таких піків населення буде таким, що ні хворіти, ні помирати не буде кому?)
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10.11.2021 07:01 Ответить
Якщо статистика останнього тижня вірна (хоча, як казав М.Твен: "Є брехня, є нагла брехня, а є і статистика"), то пік захворюваності якраз пройдено неймовірно...
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10.11.2021 07:06 Ответить
так пик или плато?)
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10.11.2021 07:42 Ответить
Пік трансформувався в плато, вище мабуть вже нікуди.
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10.11.2021 09:21 Ответить
У нас есть НАН? Кто эти аналитики? Скорей всего пройден.Очень точный прогноз. Прямо по зедебильным обещалкам.
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10.11.2021 09:39 Ответить
Как только школы переходят на онлайн обучение заболевания снижаются. Пусть там почаще сидят и всём будет лучше.
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10.11.2021 10:38 Ответить
это не надолго.... ждем очередных ужастиков.
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10.11.2021 15:18 Ответить
 
 