Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН
В Україні пік захворюваності на коронавірус, швидше за все, пройдено. Про це свідчить зниження кількості нових заражень.
Про це повідомли в Національній академіі наук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Вчені припустили, що останні два тижні в Україні пройдено пік за кількістю нових захворювань на коронавірус. На це вказує динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.
"Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.
При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу та завантаженість лікарень ще не пройдено. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня.
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