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Новини Коронавірус і карантин
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Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН

Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН

В Україні пік захворюваності на коронавірус, швидше за все, пройдено. Про це свідчить зниження кількості нових заражень.

Про це повідомли в Національній академіі наук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Вчені припустили, що останні два тижні в Україні пройдено пік за кількістю нових захворювань на коронавірус. На це вказує динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН 01

"Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу та завантаженість лікарень ще не пройдено. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня.

Також читайте: За тиждень в Україні буде до 30 тис. нових випадків COVID-19, - прогноз НАН

Автор: 

НАН України (157) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
если дохторам за каждого коронавирусного будут вычитать с зарплаты, а не доплачивать, то эпидемия закончится в три дня и будут нормальные болезни бронхит, пневмония, всякие гриппы с осложнениями, тонзилиты и пр.
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10.11.2021 06:01
+1
Так оно волнами и идет. Пик-спад, новый пик- новый спад. Вопрос только в тренде. Восходящий или нисходящий.
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10.11.2021 09:15
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Хоч одна добра новина.
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10.11.2021 01:42 Відповісти
Шо? Опять?
Нам "тупо парят" нужные им цифры , которые выдают за статистику...
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10.11.2021 02:12 Відповісти
это замеры после выходных сделали? Просто 3 недели назад мы уже проходили "пик"... Или это уже новый пик?
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10.11.2021 02:39 Відповісти
Так оно волнами и идет. Пик-спад, новый пик- новый спад. Вопрос только в тренде. Восходящий или нисходящий.
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10.11.2021 09:15 Відповісти
Если верить его картинке еще будет 2 пика, а потом спад.
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10.11.2021 13:02 Відповісти
если дохторам за каждого коронавирусного будут вычитать с зарплаты, а не доплачивать, то эпидемия закончится в три дня и будут нормальные болезни бронхит, пневмония, всякие гриппы с осложнениями, тонзилиты и пр.
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10.11.2021 06:01 Відповісти
ну как у вас на рахе .
читайте бестселлер кучмы."Украина не россия"
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10.11.2021 08:35 Відповісти
Декілька десятків тисяч антиваксерів під тиском обмежень вакцинувалися , декілька тисяч антиваксерів ми втратили - от ситуація і стабілізувалася . Зараз вся надія на ковід - амністію , яка дозволить виявити всі липові сертифікати , продавців і покупців які не звернуться добровільно.
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10.11.2021 06:29 Відповісти
Ковид победили?
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10.11.2021 06:59 Відповісти
А ты не знал? Бубочка лично, на белом коне с шашкой наголо. А за ним весь его припи... не так, прибацанный квартал. С копьями.
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10.11.2021 07:48 Відповісти
Я смотрю, что не сильно вакцинация по другим странам заболеваемость снизила. Разве что смертность. Да и то вопрос. Ибо вон тут постили статистику по Великобритании, то оказалось что сейчас болеют больше люди до 50 лет. Вот и смертность ниже.
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10.11.2021 09:18 Відповісти
Та звістно, після того як активісти пішли по лікарнях, показавши пусті ліжкомісця, - пік зразу майнув 😆
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10.11.2021 07:01 Відповісти
Звичайно, що пройдено. Ще декілька таких піків населення буде таким, що ні хворіти, ні помирати не буде кому?)
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10.11.2021 07:01 Відповісти
Якщо статистика останнього тижня вірна (хоча, як казав М.Твен: "Є брехня, є нагла брехня, а є і статистика"), то пік захворюваності якраз пройдено неймовірно...
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10.11.2021 07:06 Відповісти
так пик или плато?)
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10.11.2021 07:42 Відповісти
Пік трансформувався в плато, вище мабуть вже нікуди.
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10.11.2021 09:21 Відповісти
У нас есть НАН? Кто эти аналитики? Скорей всего пройден.Очень точный прогноз. Прямо по зедебильным обещалкам.
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10.11.2021 09:39 Відповісти
Как только школы переходят на онлайн обучение заболевания снижаются. Пусть там почаще сидят и всём будет лучше.
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10.11.2021 10:38 Відповісти
это не надолго.... ждем очередных ужастиков.
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10.11.2021 15:18 Відповісти
 
 