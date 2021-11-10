Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН

В Україні пік захворюваності на коронавірус, швидше за все, пройдено. Про це свідчить зниження кількості нових заражень.

Про це повідомли в Національній академіі наук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Вчені припустили, що останні два тижні в Україні пройдено пік за кількістю нових захворювань на коронавірус. На це вказує динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

"Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу та завантаженість лікарень ще не пройдено. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня.

Також читайте: За тиждень в Україні буде до 30 тис. нових випадків COVID-19, - прогноз НАН