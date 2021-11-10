РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8138 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 099 46

Минобороны России заявляет о "подготовке Киевом силового сценария на юго-востоке"

Минобороны России заявляет о

Министерство обороны России изучает ситуацию в Черном море на случай эскалации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на прессслужбу Минобороны РФ.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", — заявили в Минобороны.

В Минобороны РФ также сообщили, что "черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США".

В российском ведомстве также отметили, что вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

Читайте также: США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп

Автор: 

НАТО (9964) Черное море (1475) Донбасс (26955) Минобороны рф (925)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Ты почемуто нетактично пропустил добробаты, и волонтеров, которые обували и снаржали армию года 4.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:14
+12
Заберемо Крим. Трусіться і гавкайте.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:03
+12
Без ЗСУ, шановний був би суцільний Іловайск.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это что! Порох реализовал силовой сценарий на Донбассе и освободил 2/3 оккупированных территорий, пока буряткие танковые колонны не вощли в Украину.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:03 Ответить
Ты почемуто нетактично пропустил добробаты, и волонтеров, которые обували и снаржали армию года 4.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:14 Ответить
и которых потом власть задавила.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:14 Ответить
Деякі добробати виконували команди Каломийського, який реалізовував свої замисл, тому от так було.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:24 Ответить
"и которых потом власть задавила" - надеюсь Зе выпустил их из тюрем?
показать весь комментарий
10.11.2021 11:58 Ответить
Без ЗСУ, шановний був би суцільний Іловайск.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:20 Ответить
Вот потому и нельзя одних от других отделять. Заслуги всех учитывать надо а не задвигать кого-то на задний план.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:39 Ответить
Ніхто нікого не задвигає, але відділяти треба. Ніякий добровольчий підрозділ не вистоїть перед батальйонно тактичною групою. І за БТГ на ******** війні перспектива років на десять, а добровольці і партизани це вже вчорашній день. Навіть робота в тилу противника практично неможлива бо в умовах, наприклад Донбасу, швидко виявляється і знешкоджується неофіційними підрозділами, як ополченці і казачки, а насправді ми маємо справу з розвідкою і контррозвідкою збройних сил противника та ФСБ.
показать весь комментарий
10.11.2021 17:14 Ответить
Дядя, я и сам отгрузил пацанам на фронт немало. Меньше, конечно, чем хотелось и было нужно, но уж сколько смог.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:08 Ответить
Аналогично. Включая транспорт.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:40 Ответить
Респект, брат!
показать весь комментарий
10.11.2021 16:25 Ответить
Не меліть дурниць. У добробатів і волонтерів не було ні ресурсів, ні повноважень для спорядження ЗСУ.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:37 Ответить
Запятые в тексте видете? Где я сказал что добробаты снаряжают армию? Абы ляпнуть.? Волонтёры!
показать весь комментарий
10.11.2021 15:41 Ответить
А що це за слово "видЕте"? Йолопе, вчи російську мову.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:59 Ответить
Зачем?)
показать весь комментарий
11.11.2021 14:12 Ответить
Заберемо Крим. Трусіться і гавкайте.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:03 Ответить
как ты себе это представляешь?) только в методичку не подсматривай)
показать весь комментарий
10.11.2021 11:17 Ответить
...вивчаэ... Обісрались?
показать весь комментарий
10.11.2021 10:05 Ответить
Их слова да Богу в уши, но не при "видосике" это будет к сожалению.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:11 Ответить
Эта повторение старой русской пословицы " На воре и шапка горит".
показать весь комментарий
10.11.2021 10:11 Ответить
Новий анекдот: "наразі Чорноморський флот РФ контролює дії кораблів ВМС США"
показать весь комментарий
10.11.2021 10:11 Ответить
"Враховуючи, що в навчаннях окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, очевидним є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - заявили в Міноборони РФ. Джерело: / Хі ! Цинізму московитів вже час припинити дивуватись. Самі напали, загарбали, поробили якісь дурненькі рухи (що ніби мали інформувати світову спільноту про легитимність їхніх дій?!) і нині ще більш завзято заходились когось звинувачувати, у подібних замірах (хоча із здорового глузду всяка людина має розуміти, що українці таки мають повернути СВОЇ ТЕРИТОРІЇ! Це ж щонайменше!).
показать весь комментарий
10.11.2021 10:14 Ответить
Вставьте кто-нибуль, плз, гифку из Маски-Шоу там где "*****!"
показать весь комментарий
10.11.2021 10:14 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 10:41 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 10:43 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 10:44 Ответить
на кацапии настойку боярышника хлебанули и им привиделся сон - москва палає... а как по мне, то щастя більшого нема...
показать весь комментарий
10.11.2021 10:24 Ответить
источник информации для кацапов - дерьмак
показать весь комментарий
10.11.2021 10:25 Ответить
******** (сорі май френч), лаптєногий кацапстан з назавжди кріпосним поголів'ям - толку з цього народцю не буде НІКОЛИ !
показать весь комментарий
10.11.2021 10:27 Ответить
значит будект силовой сценарий от "ополчения" и "новый виток гражданской войны на Украине"...даром шоли технику и личный состав кацапы гонят к границам
показать весь комментарий
10.11.2021 10:35 Ответить
Гляйвицкий инцидент?
показать весь комментарий
10.11.2021 10:37 Ответить
Еге ж, наш "доблесний" главком вже відвів для цього війська від лінії фронту, а Меркель і Макрон висловили "ню,ню" застосуванню "Байракторів". Ну а дії Чорноморського флоту РФ на морі "змусять" причорноморські держави проводити військові навчання в Середземному морі, а не в Чорному. Так що зі сторони цього моря "напасті" не буде.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:40 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 10:54 Ответить
Казлячій скот пхає свої ***** у внутрішні справи України. А все чому? Тому що в Україні нема серйозної зброї.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:51 Ответить
А вор всегда кричит когда хозяин покупает ружье
показать весь комментарий
10.11.2021 10:52 Ответить
Не с нашим еврейским счастьем...
показать весь комментарий
10.11.2021 10:57 Ответить
Ну и ... Украина собирается захватывать територии мокшандии?А на своих териториях захваченых врагом мы вполне можем действовать на свое усмотрение и по своим ресурсам.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:59 Ответить
P.S.А ублюдкам которые будут вмешиваться во внутренние дела страны Украина уже вполне способна дать и по зубам.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:01 Ответить
Таки да!!
показать весь комментарий
10.11.2021 11:01 Ответить
Хорек плешивый из норы своей пищит , падла, не в тему )
показать весь комментарий
10.11.2021 11:00 Ответить
Гнать мокшанское быдло с Украинской Земли это святое!
показать весь комментарий
10.11.2021 11:15 Ответить
Україна має мати план силового звільнення своїх територій від путлеровської раші . Підготовитися , вибрати момент та реалізувати план.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 11:29 Ответить
Как показывает многолетняя практика, коль мо рф заявляет о "подготовке Киевом силового сценария на юго-востоке", то следует ждать провокаций от рф в указанном районе.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:54 Ответить
Так і бачу, як Румуни і Болгари чи Турки поскакали звільняти замість нас схід і войувати с рашою. Але ватани схавають
показать весь комментарий
10.11.2021 14:25 Ответить
 
 