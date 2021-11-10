Минобороны России заявляет о "подготовке Киевом силового сценария на юго-востоке"

Министерство обороны России изучает ситуацию в Черном море на случай эскалации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на прессслужбу Минобороны РФ.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", — заявили в Минобороны.

В Минобороны РФ также сообщили, что "черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США".

В российском ведомстве также отметили, что вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

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