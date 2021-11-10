Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета для досрочного прекращения полномочий секретаря

В четверг, 11 ноября, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета, распоряжение подписал секретарь Игорь Терехов.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте повестки дня один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва" и "Разное", - отмечается в сообщении.

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