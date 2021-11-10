РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3786 посетителей онлайн
Новости
3 900 11

Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета для досрочного прекращения полномочий секретаря

Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета для досрочного прекращения полномочий секретаря

В четверг, 11 ноября, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета, распоряжение подписал секретарь Игорь Терехов.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте повестки дня один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва" и "Разное", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Харьковский админсуд отказал ОПОРЕ в перерасчете госолов на выборах мэра города

Автор: 

горсовет (667) Харьков (7459) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Я живу в Харькове с 1994 гогда,когда закончил институт в Киеве...ВАС РЮССКИХ баранов мочил бы в сортире..жаль подписку дал..не мочить рюсскае быдло...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:06
+3
я согласен что центр вылизан, только я там бываю очень редко, а в основном хожу и подворачиваю ноги на своей улице.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:59
+2
Рюссишэ Швайны...2014 год помните?Харьков Аваков..спецназ Украины..давайте повторим...РЮССКИЙ СРАНЫЙ МИР...падаль тупая... вас по морде наадо ездить...лет 10...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
летом на нашу улицу приезжал Терехов со своей молодой командой агитировать, перед визитом накидали плит и стремных вазонов, как раз на площадку, где дети играли в футбол, видимо, что бы они там лбы расшибали об эти плиты, при этом в 20 метрах от этого места в шлам разбитый тротуар, по которому реально не пройти не проехать, сразу стало понятно, какие нас ждут перспективы "развития".
показать весь комментарий
10.11.2021 11:41 Ответить
Был я в Харькове не так давно(город я знаю хорошо, учился В ХПИ в далёкой молодости, да и так часто бываю по работе), могу сравнить с Днепром.
Так вот, Днепр отдыхает! Харьков становится всё краше, там действительно(по сравнению) есть хозяин!
показать весь комментарий
10.11.2021 11:56 Ответить
я согласен что центр вылизан, только я там бываю очень редко, а в основном хожу и подворачиваю ноги на своей улице.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:59 Ответить
И не только центр. Хотя понятно, чтобы сделать всё надо сто лет. Но делают! А в других городах делают вид, что делают....
показать весь комментарий
10.11.2021 12:03 Ответить
был месяц назад и там и там и не увидел в Харькове НИЧЕГО красивого. От слова СОВСЕМ. В Днепре хоть набережная есть неплохая с нормальными новыми постройками....Зато вокзалы-близнецы.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:03 Ответить
не, центр относительно того, как было причесали, но в основном все разбито и уныло.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:07 Ответить
Рюссишэ Швайны...2014 год помните?Харьков Аваков..спецназ Украины..давайте повторим...РЮССКИЙ СРАНЫЙ МИР...падаль тупая... вас по морде наадо ездить...лет 10...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:03 Ответить
А вас?
показать весь комментарий
10.11.2021 12:04 Ответить
Я живу в Харькове с 1994 гогда,когда закончил институт в Киеве...ВАС РЮССКИХ баранов мочил бы в сортире..жаль подписку дал..не мочить рюсскае быдло...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:06 Ответить
Арсен Аваков вернется...ждите Сцуки МАВЗОЛЕЙНЫЕ...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:10 Ответить
 
 