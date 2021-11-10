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Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради для дострокового припинення повноважень секретаря

Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради для дострокового припинення повноважень секретаря

У четвер, 11 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав секретар Ігор Терехов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У проекті порядку денного - одне питання: "Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання" та "Різне", - зазначається в повідомленні. 

Читайте також: Вибори мера Харкова: За даними двох екзитполів, Терехов набирає понад 50% голосів

Автор: 

міськрада (478) Харків (5572) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+4
Я живу в Харькове с 1994 гогда,когда закончил институт в Киеве...ВАС РЮССКИХ баранов мочил бы в сортире..жаль подписку дал..не мочить рюсскае быдло...
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10.11.2021 12:06
+3
я согласен что центр вылизан, только я там бываю очень редко, а в основном хожу и подворачиваю ноги на своей улице.
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10.11.2021 11:59
+2
Рюссишэ Швайны...2014 год помните?Харьков Аваков..спецназ Украины..давайте повторим...РЮССКИЙ СРАНЫЙ МИР...падаль тупая... вас по морде наадо ездить...лет 10...
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10.11.2021 12:03
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летом на нашу улицу приезжал Терехов со своей молодой командой агитировать, перед визитом накидали плит и стремных вазонов, как раз на площадку, где дети играли в футбол, видимо, что бы они там лбы расшибали об эти плиты, при этом в 20 метрах от этого места в шлам разбитый тротуар, по которому реально не пройти не проехать, сразу стало понятно, какие нас ждут перспективы "развития".
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10.11.2021 11:41 Відповісти
Был я в Харькове не так давно(город я знаю хорошо, учился В ХПИ в далёкой молодости, да и так часто бываю по работе), могу сравнить с Днепром.
Так вот, Днепр отдыхает! Харьков становится всё краше, там действительно(по сравнению) есть хозяин!
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10.11.2021 11:56 Відповісти
я согласен что центр вылизан, только я там бываю очень редко, а в основном хожу и подворачиваю ноги на своей улице.
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10.11.2021 11:59 Відповісти
И не только центр. Хотя понятно, чтобы сделать всё надо сто лет. Но делают! А в других городах делают вид, что делают....
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10.11.2021 12:03 Відповісти
был месяц назад и там и там и не увидел в Харькове НИЧЕГО красивого. От слова СОВСЕМ. В Днепре хоть набережная есть неплохая с нормальными новыми постройками....Зато вокзалы-близнецы.
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10.11.2021 12:03 Відповісти
не, центр относительно того, как было причесали, но в основном все разбито и уныло.
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10.11.2021 12:07 Відповісти
Рюссишэ Швайны...2014 год помните?Харьков Аваков..спецназ Украины..давайте повторим...РЮССКИЙ СРАНЫЙ МИР...падаль тупая... вас по морде наадо ездить...лет 10...
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10.11.2021 12:03 Відповісти
А вас?
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10.11.2021 12:04 Відповісти
Я живу в Харькове с 1994 гогда,когда закончил институт в Киеве...ВАС РЮССКИХ баранов мочил бы в сортире..жаль подписку дал..не мочить рюсскае быдло...
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10.11.2021 12:06 Відповісти
Арсен Аваков вернется...ждите Сцуки МАВЗОЛЕЙНЫЕ...
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10.11.2021 12:10 Відповісти
 
 