Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради для дострокового припинення повноважень секретаря
У четвер, 11 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав секретар Ігор Терехов.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
У проекті порядку денного - одне питання: "Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання" та "Різне", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Senator S #201477
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+3 KharkovCity
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+2 Senator S #201477
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Так вот, Днепр отдыхает! Харьков становится всё краше, там действительно(по сравнению) есть хозяин!