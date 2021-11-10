Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради для дострокового припинення повноважень секретаря

У четвер, 11 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав секретар Ігор Терехов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У проекті порядку денного - одне питання: "Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання" та "Різне", - зазначається в повідомленні.

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