Режим Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка в республике

Режим так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка им. Ф. Скорины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларуская асацыяцыя журналістаў".

Отмечается, что Общество белорусского языка было одной из самых авторитетных общественных организаций в Беларуси, пропагандирующих белорусский язык и культуру.

"Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации ОО Общество белорусского языка имени Ф. Скорины", — сообщила руководитель организации Елена Анисим на своей странице в фейсбуке.

Вероятно, ликвидация организации связана с блокировкой и обысками в газете "Новы Час", которые прошли в конце октября. Организация была учредителем издания.

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С 2016 по 2019 год председатель организации Анис был членом Палаты представителей, но это не помогло Обществу белорусского языка и газете "Новы Час" избежать закрытия.

Напомним, 28 октября "Новага Часу" перестал открываться для пользователей в Беларуси и за рубежом, несмотря на то, что редакция не получала предупреждений или другой информации о каких-либо нарушениях или неточностях в публикациях на страницах СМИ и электронной версии издания.