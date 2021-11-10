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Режим Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка в республике

Режим Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка в республике

Режим так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка им. Ф. Скорины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларуская асацыяцыя журналістаў".

Отмечается, что Общество белорусского языка было одной из самых авторитетных общественных организаций в Беларуси, пропагандирующих белорусский язык и культуру.

"Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации ОО Общество белорусского языка имени Ф. Скорины", — сообщила руководитель организации Елена Анисим на своей странице в фейсбуке.

Вероятно, ликвидация организации связана с блокировкой и обысками в газете "Новы Час", которые прошли в конце октября. Организация была учредителем издания.

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С 2016 по 2019 год председатель организации Анис был членом Палаты представителей, но это не помогло Обществу белорусского языка и газете "Новы Час" избежать закрытия.

Напомним, 28 октября "Новага Часу" перестал открываться для пользователей в Беларуси и за рубежом, несмотря на то, что редакция не получала предупреждений или другой информации о каких-либо нарушениях или неточностях в публикациях на страницах СМИ и электронной версии издания.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) язык (3779)


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Топ комментарии
+24
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10.11.2021 13:44
+23
Ну что, сябры, доходились к ментам с цветочками и шариками?
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10.11.2021 13:42
+12
нету уже Белоруси.. есть ЛукашГУЛАГ..
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10.11.2021 13:36
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нету уже Белоруси.. есть ЛукашГУЛАГ..
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10.11.2021 13:36 Ответить
Вместо Беларуси создается Западный федеральный округ РФ, патаму, чё ето исконна руськая земля.
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10.11.2021 14:27 Ответить
Лукашеску.
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10.11.2021 13:37 Ответить
хавайте мирные вы наши
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10.11.2021 13:40 Ответить
борьба с белорусизацией Белоруси
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10.11.2021 13:40 Ответить
Ну что, сябры, доходились к ментам с цветочками и шариками?
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10.11.2021 13:42 Ответить
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10.11.2021 13:44 Ответить
Забрали у белорусов ридну мову, и кто они теперь? Электорат, население, или целевая аудитория?
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10.11.2021 13:49 Ответить
Ну в тебе твою рідну руську мову ніхто не забере
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10.11.2021 14:00 Ответить
Белы бусел ляціць,
На Палессі цярпіла сядзіць.
Усё сядзіць і сядзіць,
Проста ён так абвык.
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10.11.2021 14:34 Ответить
Cядзіць в автозаке,
Черенок в его сраке ))
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10.11.2021 15:02 Ответить
московити майбутні
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10.11.2021 14:46 Ответить
і переверні сьогоденні...
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10.11.2021 16:03 Ответить
Хєрасє як Лука перед Х…лом прогинається.
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10.11.2021 13:50 Ответить
Варто сприяти відкриттю в Україні
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10.11.2021 13:50 Ответить
Окупація.
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10.11.2021 13:54 Ответить
В них і так мало хто розмовляв на рідній мові.Вся опозиція російськомовна.А це надважливо.
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10.11.2021 13:58 Ответить
Справу проти Скорини за екстремізм порушили?
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10.11.2021 14:04 Ответить
Хоть узнал, что было такое общество.Я бы вступил.
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10.11.2021 14:32 Ответить
поки з Янкою Купала розбираються... розіп,яти хочуть.
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10.11.2021 16:05 Ответить
"Чаушеску с женой расстреляли через несколько часов, по приговору трибунала, а Мусолини с любовницей после расстрела подвесили за ноги к перекрытиям бензоколонки на площади Лорето. Лицо бывшего диктатора было обезображено до неузнаваемости" Как то плохо кончают рано или поздно почти все диктаторы, кто не очень слушает свой народ!!!
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10.11.2021 14:18 Ответить
Это не про белорусов.
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10.11.2021 15:01 Ответить
Цензор.нет, у білоруській мові "час" означає те саме, що і в нас. Тому газета не "Нова година", а "Новий час".
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10.11.2021 14:20 Ответить
Лукашеску как загнанная в угол крыса в результате своих злодеяний всё больше становится гауляйтером нынешней фашистско-гэбэшной хунты с её ставленником на троне - ботоксным русским фюрером Путлером. Соответственно, по их указанию он и проводит насильственную русификацию.
Как известно, нынешние кремлёвские гопники используют такую уловку: вместо 7 ноября выходной - 4 ноября. Но если обратиться к тем событиям, получается, что они дискредитируют себя. Ведь Смута в России произошла после правления придурковатого, злобного, блудливого царька-деспота И. Грозного, похожего по этому поведению на нынешнего обитателя Кремля. И ещё мало кто знает, потому что это скрывается отечественной "историографией", что в то время Московское царство напало на соседние западные княжества, чтобы обложить их данью и с целью пробить выход к Балтийскому морю для получения большей маржи в торговле с европейскими странами. Это была Ливонская война - позорная и самая продолжительная в истории России, длившаяся 25 лет, закончившаяся поражением русских войск. В итоге этой хищнической войны, зачинщиком которой были тогдашние обитатели Кремля, западные районы Московского царства обнищали ещё больше, что и вылилось в повсеместные бунты и в желание более "доброго" царя. Но, как известно, эти мечты оказались тщетны, в Кремле обитание различных подлецов, садистов, извращенцев - это норма, что мы видим до сих пор сквозь века
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10.11.2021 14:27 Ответить
У нас как был выходной, так и остался. Мы на эти уловки не клюем.
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10.11.2021 14:33 Ответить
7 nojabrja ?
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10.11.2021 14:41 Ответить
Ну да. Мы его отмечаем как свержение ига царизма.
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10.11.2021 14:44 Ответить
Таварыш два маёры, я спяшаюся вас з гэтым павіншаваць. Зрэшты вы і раней па-беларуску мець зносіны не жадалі. Па дурнасці свайму. Вучыце макшанскі, дыялект эрзянскі з чачэнскім акцэнтам. Дарэчы, куды вы прапалі? Дапамагаеце адкідам чалавецтва прарывацца ў Польшчу?
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10.11.2021 14:29 Ответить
Он всё равно умрёт, так или иначе. Чаушеску тоже думал, что будут жить с женой 100 лет. Румыны с калашниковыми ответили: "Нiт"
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10.11.2021 14:31 Ответить
>обшуками в газеті "Нова Година"

Это с какого языка на какой переводили?

Газета "Новы час" на белорусском означает "Новое время" по-русски, соответственно и по-украински тоже "Новий час"
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10.11.2021 14:33 Ответить
Білоруська мова майже знищена режимом ,взагалі Білорусь мало чим відрізняєтся від росіі ,хіба що бісноватий бацка постійно на телебаченні а так"русский мир".
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10.11.2021 15:09 Ответить
у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, кремль наказав провести анти-білоруський референдум який провели руками проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Луки... Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Так як будь-яка вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Білорусь уже стала такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії. И тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як жахлива бесправна кацапська колонія.
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10.11.2021 15:16 Ответить
Сумно і боляче за білоруську мову.
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10.11.2021 16:56 Ответить
Стопами Сталина. Тот бандуристов расстреливал.
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10.11.2021 17:14 Ответить
те саме було б і в Україні з українською мовою якщо би Януковище продовжував президентствовать. .
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10.11.2021 19:56 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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10.11.2021 21:02 Ответить
 
 