Режим Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка в республике
Режим так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко ликвидировал Общество белорусского языка им. Ф. Скорины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларуская асацыяцыя журналістаў".
Отмечается, что Общество белорусского языка было одной из самых авторитетных общественных организаций в Беларуси, пропагандирующих белорусский язык и культуру.
"Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации ОО Общество белорусского языка имени Ф. Скорины", — сообщила руководитель организации Елена Анисим на своей странице в фейсбуке.
Вероятно, ликвидация организации связана с блокировкой и обысками в газете "Новы Час", которые прошли в конце октября. Организация была учредителем издания.
С 2016 по 2019 год председатель организации Анис был членом Палаты представителей, но это не помогло Обществу белорусского языка и газете "Новы Час" избежать закрытия.
Напомним, 28 октября "Новага Часу" перестал открываться для пользователей в Беларуси и за рубежом, несмотря на то, что редакция не получала предупреждений или другой информации о каких-либо нарушениях или неточностях в публикациях на страницах СМИ и электронной версии издания.
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На Палессі цярпіла сядзіць.
Усё сядзіць і сядзіць,
Проста ён так абвык.
Черенок в его сраке ))
Как известно, нынешние кремлёвские гопники используют такую уловку: вместо 7 ноября выходной - 4 ноября. Но если обратиться к тем событиям, получается, что они дискредитируют себя. Ведь Смута в России произошла после правления придурковатого, злобного, блудливого царька-деспота И. Грозного, похожего по этому поведению на нынешнего обитателя Кремля. И ещё мало кто знает, потому что это скрывается отечественной "историографией", что в то время Московское царство напало на соседние западные княжества, чтобы обложить их данью и с целью пробить выход к Балтийскому морю для получения большей маржи в торговле с европейскими странами. Это была Ливонская война - позорная и самая продолжительная в истории России, длившаяся 25 лет, закончившаяся поражением русских войск. В итоге этой хищнической войны, зачинщиком которой были тогдашние обитатели Кремля, западные районы Московского царства обнищали ещё больше, что и вылилось в повсеместные бунты и в желание более "доброго" царя. Но, как известно, эти мечты оказались тщетны, в Кремле обитание различных подлецов, садистов, извращенцев - это норма, что мы видим до сих пор сквозь века
Это с какого языка на какой переводили?
Газета "Новы час" на белорусском означает "Новое время" по-русски, соответственно и по-украински тоже "Новий час"