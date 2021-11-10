Режим Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови у республіці

Режим так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови ім. Ф. Скорини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларуская асацыяцыя журналістаў".

Зазначається, що Товариство білоруської мови було однією з найавторитетніших громадських організацій у Білорусі, які пропагують білоруську мову та культуру.

"Верховний суд Білорусі прийняв рішення про ліквідацію ГО Товариство білоруської мови імені Ф. Скорини", - повідомила керівник організації Олена Анісім на своїй сторінці у фейсбук.

Ймовірно, ліквідація організації пов'язана з блокуванням та обшуками в газеті "Нова Година", які пройшли наприкінці жовтня. Організація була засновником видання.

З 2016 до 2019 року голова організації Анісім була членом Палати представників, але це не допомогло Товариству білоруської мови та газеті "Новы Час" уникнути закриття.

Нагадаємо, 28 жовтня сайт "Новага Часу" перестав відкриватися для користувачів у Білорусі та за кордоном, не зважаючи на те, що редакція не отримувала попереджень чи іншої інформації про будь-які порушення чи неточності в публікаціях на сторінках ЗМІ та електронної версії видання.

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