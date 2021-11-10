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Режим Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови у республіці

Режим Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови у республіці

Режим так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови ім. Ф. Скорини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларуская асацыяцыя журналістаў".

Зазначається, що Товариство білоруської мови було однією з найавторитетніших громадських організацій у Білорусі, які пропагують білоруську мову та культуру.

"Верховний суд Білорусі прийняв рішення про ліквідацію ГО Товариство білоруської мови імені Ф. Скорини", - повідомила керівник організації Олена Анісім на своїй сторінці у фейсбук.

Ймовірно, ліквідація організації пов'язана з блокуванням та обшуками в газеті "Нова Година", які пройшли наприкінці жовтня. Організація була засновником видання.

З 2016 до 2019 року голова організації Анісім була членом Палати представників, але це не допомогло Товариству білоруської мови та газеті "Новы Час" уникнути закриття.

Нагадаємо, 28 жовтня сайт "Новага Часу" перестав відкриватися для користувачів у Білорусі та за кордоном, не зважаючи на те, що редакція не отримувала попереджень чи іншої інформації про будь-які порушення чи неточності в публікаціях на сторінках ЗМІ та електронної версії видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать тиснути на Лукашенка, допоки режим у Білорусі буде підривати безпеку в Європі і знущатися над людьми, - Держдеп

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) мова (741)


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Топ коментарі
+24
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10.11.2021 13:44
+23
Ну что, сябры, доходились к ментам с цветочками и шариками?
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10.11.2021 13:42
+12
нету уже Белоруси.. есть ЛукашГУЛАГ..
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10.11.2021 13:36
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нету уже Белоруси.. есть ЛукашГУЛАГ..
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10.11.2021 13:36 Відповісти
Вместо Беларуси создается Западный федеральный округ РФ, патаму, чё ето исконна руськая земля.
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10.11.2021 14:27 Відповісти
Лукашеску.
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10.11.2021 13:37 Відповісти
хавайте мирные вы наши
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10.11.2021 13:40 Відповісти
борьба с белорусизацией Белоруси
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10.11.2021 13:40 Відповісти
Ну что, сябры, доходились к ментам с цветочками и шариками?
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10.11.2021 13:42 Відповісти
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10.11.2021 13:44 Відповісти
Забрали у белорусов ридну мову, и кто они теперь? Электорат, население, или целевая аудитория?
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10.11.2021 13:49 Відповісти
Ну в тебе твою рідну руську мову ніхто не забере
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10.11.2021 14:00 Відповісти
Белы бусел ляціць,
На Палессі цярпіла сядзіць.
Усё сядзіць і сядзіць,
Проста ён так абвык.
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10.11.2021 14:34 Відповісти
Cядзіць в автозаке,
Черенок в его сраке ))
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10.11.2021 15:02 Відповісти
московити майбутні
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10.11.2021 14:46 Відповісти
і переверні сьогоденні...
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10.11.2021 16:03 Відповісти
Хєрасє як Лука перед Х…лом прогинається.
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10.11.2021 13:50 Відповісти
Варто сприяти відкриттю в Україні
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10.11.2021 13:50 Відповісти
Окупація.
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10.11.2021 13:54 Відповісти
В них і так мало хто розмовляв на рідній мові.Вся опозиція російськомовна.А це надважливо.
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10.11.2021 13:58 Відповісти
Справу проти Скорини за екстремізм порушили?
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10.11.2021 14:04 Відповісти
Хоть узнал, что было такое общество.Я бы вступил.
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10.11.2021 14:32 Відповісти
поки з Янкою Купала розбираються... розіп,яти хочуть.
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10.11.2021 16:05 Відповісти
"Чаушеску с женой расстреляли через несколько часов, по приговору трибунала, а Мусолини с любовницей после расстрела подвесили за ноги к перекрытиям бензоколонки на площади Лорето. Лицо бывшего диктатора было обезображено до неузнаваемости" Как то плохо кончают рано или поздно почти все диктаторы, кто не очень слушает свой народ!!!
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10.11.2021 14:18 Відповісти
Это не про белорусов.
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10.11.2021 15:01 Відповісти
Цензор.нет, у білоруській мові "час" означає те саме, що і в нас. Тому газета не "Нова година", а "Новий час".
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10.11.2021 14:20 Відповісти
Лукашеску как загнанная в угол крыса в результате своих злодеяний всё больше становится гауляйтером нынешней фашистско-гэбэшной хунты с её ставленником на троне - ботоксным русским фюрером Путлером. Соответственно, по их указанию он и проводит насильственную русификацию.
Как известно, нынешние кремлёвские гопники используют такую уловку: вместо 7 ноября выходной - 4 ноября. Но если обратиться к тем событиям, получается, что они дискредитируют себя. Ведь Смута в России произошла после правления придурковатого, злобного, блудливого царька-деспота И. Грозного, похожего по этому поведению на нынешнего обитателя Кремля. И ещё мало кто знает, потому что это скрывается отечественной "историографией", что в то время Московское царство напало на соседние западные княжества, чтобы обложить их данью и с целью пробить выход к Балтийскому морю для получения большей маржи в торговле с европейскими странами. Это была Ливонская война - позорная и самая продолжительная в истории России, длившаяся 25 лет, закончившаяся поражением русских войск. В итоге этой хищнической войны, зачинщиком которой были тогдашние обитатели Кремля, западные районы Московского царства обнищали ещё больше, что и вылилось в повсеместные бунты и в желание более "доброго" царя. Но, как известно, эти мечты оказались тщетны, в Кремле обитание различных подлецов, садистов, извращенцев - это норма, что мы видим до сих пор сквозь века
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10.11.2021 14:27 Відповісти
У нас как был выходной, так и остался. Мы на эти уловки не клюем.
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10.11.2021 14:33 Відповісти
7 nojabrja ?
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10.11.2021 14:41 Відповісти
Ну да. Мы его отмечаем как свержение ига царизма.
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10.11.2021 14:44 Відповісти
Таварыш два маёры, я спяшаюся вас з гэтым павіншаваць. Зрэшты вы і раней па-беларуску мець зносіны не жадалі. Па дурнасці свайму. Вучыце макшанскі, дыялект эрзянскі з чачэнскім акцэнтам. Дарэчы, куды вы прапалі? Дапамагаеце адкідам чалавецтва прарывацца ў Польшчу?
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10.11.2021 14:29 Відповісти
Он всё равно умрёт, так или иначе. Чаушеску тоже думал, что будут жить с женой 100 лет. Румыны с калашниковыми ответили: "Нiт"
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10.11.2021 14:31 Відповісти
>обшуками в газеті "Нова Година"

Это с какого языка на какой переводили?

Газета "Новы час" на белорусском означает "Новое время" по-русски, соответственно и по-украински тоже "Новий час"
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10.11.2021 14:33 Відповісти
Білоруська мова майже знищена режимом ,взагалі Білорусь мало чим відрізняєтся від росіі ,хіба що бісноватий бацка постійно на телебаченні а так"русский мир".
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10.11.2021 15:09 Відповісти
у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, кремль наказав провести анти-білоруський референдум який провели руками проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Луки... Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Так як будь-яка вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Білорусь уже стала такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії. И тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як жахлива бесправна кацапська колонія.
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10.11.2021 15:16 Відповісти
Сумно і боляче за білоруську мову.
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10.11.2021 16:56 Відповісти
Стопами Сталина. Тот бандуристов расстреливал.
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10.11.2021 17:14 Відповісти
те саме було б і в Україні з українською мовою якщо би Януковище продовжував президентствовать. .
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10.11.2021 19:56 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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10.11.2021 21:02 Відповісти
 
 