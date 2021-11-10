Режим Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови у республіці
Режим так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка ліквідував Товариство білоруської мови ім. Ф. Скорини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларуская асацыяцыя журналістаў".
Зазначається, що Товариство білоруської мови було однією з найавторитетніших громадських організацій у Білорусі, які пропагують білоруську мову та культуру.
"Верховний суд Білорусі прийняв рішення про ліквідацію ГО Товариство білоруської мови імені Ф. Скорини", - повідомила керівник організації Олена Анісім на своїй сторінці у фейсбук.
Ймовірно, ліквідація організації пов'язана з блокуванням та обшуками в газеті "Нова Година", які пройшли наприкінці жовтня. Організація була засновником видання.
З 2016 до 2019 року голова організації Анісім була членом Палати представників, але це не допомогло Товариству білоруської мови та газеті "Новы Час" уникнути закриття.
Нагадаємо, 28 жовтня сайт "Новага Часу" перестав відкриватися для користувачів у Білорусі та за кордоном, не зважаючи на те, що редакція не отримувала попереджень чи іншої інформації про будь-які порушення чи неточності в публікаціях на сторінках ЗМІ та електронної версії видання.
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На Палессі цярпіла сядзіць.
Усё сядзіць і сядзіць,
Проста ён так абвык.
Черенок в его сраке ))
Как известно, нынешние кремлёвские гопники используют такую уловку: вместо 7 ноября выходной - 4 ноября. Но если обратиться к тем событиям, получается, что они дискредитируют себя. Ведь Смута в России произошла после правления придурковатого, злобного, блудливого царька-деспота И. Грозного, похожего по этому поведению на нынешнего обитателя Кремля. И ещё мало кто знает, потому что это скрывается отечественной "историографией", что в то время Московское царство напало на соседние западные княжества, чтобы обложить их данью и с целью пробить выход к Балтийскому морю для получения большей маржи в торговле с европейскими странами. Это была Ливонская война - позорная и самая продолжительная в истории России, длившаяся 25 лет, закончившаяся поражением русских войск. В итоге этой хищнической войны, зачинщиком которой были тогдашние обитатели Кремля, западные районы Московского царства обнищали ещё больше, что и вылилось в повсеместные бунты и в желание более "доброго" царя. Но, как известно, эти мечты оказались тщетны, в Кремле обитание различных подлецов, садистов, извращенцев - это норма, что мы видим до сих пор сквозь века
Это с какого языка на какой переводили?
Газета "Новы час" на белорусском означает "Новое время" по-русски, соответственно и по-украински тоже "Новий час"