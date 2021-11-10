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Кабмин уволил Чечоткина с должности главы ГСЧС

Кабмин уволил Чечоткина с должности главы ГСЧС

Кабинет Министров Украины во время сегодняшнего заседания уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом решении Кабмина сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Уволены: - Чечоткин Николай Александрович с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

По его информации, временное исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возложено на Сергея Крука.

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Автор: 

Кабмин (14025) увольнение (2675) ГСЧС (4954) Чечеткин Николай (111) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+2
работа мечты - накрал и в отставку...
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10.11.2021 13:54
+1
В крым к сыну фсбешнику.Или кто то не знал? Сын предатель остался на службе у кацарылых.
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10.11.2021 13:59
+1
Бочковського вернуть на его место
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10.11.2021 14:01
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Очередной чиновник мультимиллионер без Отчета и Полного Аудита, просто в отставку, на отдых!!!
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10.11.2021 13:51 Ответить
Невже на чомусь "погорів"?
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10.11.2021 13:53 Ответить
работа мечты - накрал и в отставку...
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10.11.2021 13:54 Ответить
В крым к сыну фсбешнику.Или кто то не знал? Сын предатель остался на службе у кацарылых.
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10.11.2021 13:59 Ответить
нарешті)))
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10.11.2021 15:36 Ответить
Бочковського вернуть на его место
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10.11.2021 14:01 Ответить
ага, еще одного зашкваренного назад...
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10.11.2021 14:09 Ответить
Аваковская гвардия поредела.
Шо Парфенюк?
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10.11.2021 14:10 Ответить
Кабмин я обосрал...я Зеля генерал..

Мне Путлер ни по чем

Я Зеля чемпион

КороновиРУСа и чем

Я хуже Путлера ни с чем...

Газа нефти нету ни фуя

Зато в нас пенсия Буйня

Три бакса и Матня...
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10.11.2021 14:36 Ответить
Сенаторе, "хай і в нас, і у Вас все буде гаразд!!!" А у наших ворогів у горлі най пір'я проросте!
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10.11.2021 15:32 Ответить
Чечьотку відплясав, хатинку построяв, бабла наколядував, можна й на відпочинок...
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10.11.2021 14:40 Ответить
- 1 Юлін член....
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10.11.2021 16:02 Ответить
Кажуть шо Зелю Байден хоче призначити начальником Зеле=КАЛомойского офшору та замом начальника ПриватБанку у штаті КолоРадо... Кажуть шо Зеля може стати Губернатором штату Каліфорнія Капець..як люди ростуть...
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10.11.2021 14:47 Ответить
Теряюсь в догадках: Третьякова или Бузумная ???
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10.11.2021 14:56 Ответить
не-а,юзік.... площа покриття велика
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10.11.2021 15:40 Ответить
А что такое, чечётку плохо танцевал?
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10.11.2021 15:03 Ответить
Вальдемаре, щоб степ бити, то тра талан мати...а у "цих" - ні талану,ні розуму...
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10.11.2021 15:36 Ответить
Надпорядний чоловік, хто його знає мої слова підтвердить, хто не знає краще помовчати!
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10.11.2021 15:39 Ответить
Дійсно, попередні, з дозволу сказати, коментатори, густо облили брудом Чечоткіна, не маючи ні найменшої уяви про нього.Я сам рятувальник і про голову служби поганого сказати не можу. Звісно, не святий, але спеціаліст досвідчений і на своєму місці. Замінять його, швидше за все, якимсь кварталівським кадром. Нічого гарного від заміни голови служби ні я, ні колеги не очікуємо.
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10.11.2021 17:08 Ответить
 
 