Кабмин уволил Чечоткина с должности главы ГСЧС
Кабинет Министров Украины во время сегодняшнего заседания уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом решении Кабмина сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Уволены: - Чечоткин Николай Александрович с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.
По его информации, временное исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возложено на Сергея Крука.
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