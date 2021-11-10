Кабмин уволил Чечоткина с должности главы ГСЧС

Кабинет Министров Украины во время сегодняшнего заседания уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом решении Кабмина сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Уволены: - Чечоткин Николай Александрович с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

По его информации, временное исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возложено на Сергея Крука.

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