Кабмін звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС

Кабінет Міністрів України під час сьогоднішнього засідання звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про таке рішення Кабміну повідомив в телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнено: - Чечоткіна Миколу Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

За його інформацією, тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій покладено на Сергія Крука.

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