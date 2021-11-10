Кабмін звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС
Кабінет Міністрів України під час сьогоднішнього засідання звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про таке рішення Кабміну повідомив в телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнено: - Чечоткіна Миколу Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.
За його інформацією, тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій покладено на Сергія Крука.
Топ коментарі
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