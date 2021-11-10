Рябикин о кадровом эксперименте на таможне: После введения тестирования ежемесячно увольняется до 70 человек

С введением тестирования работников на таможне ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек, начиная с июля.

Об этом сообщил экспредседатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин в интервью Бабель, передает Цензор.НЕТ.

Павел Рябикин рассказал, что с июля таможня перешла в формат единого юридического лица.

По его словам, переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону сотрудников, которых по результатам тестирование оказалось около 45%.

"Тестирование показало, что около 45% сотрудников не рекомендовано к работе из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добродетели", — сказал Павел Рябикин.

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Он добавил, что с июля со службы ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек.

При этом Рябикин отметил, что для защиты людей от коррупции сотрудников нужно стимулировать высокой зарплатой, которую планировали повысить втрое — до 30 тысяч гривен (для рядового таможенника). Однако в проекте бюджета повышение фонда оплаты труда запланировано всего на 4%.

Формат единого юридического лица предусматривает, что таможенников переводят в структуру исключительно на контрактной основе. Контракт предусматривает повышение заработной платы и более жесткие механизмы контроля.