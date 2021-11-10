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Рябикин о кадровом эксперименте на таможне: После введения тестирования ежемесячно увольняется до 70 человек

Рябикин о кадровом эксперименте на таможне: После введения тестирования ежемесячно увольняется до 70 человек

С введением тестирования работников на таможне ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек, начиная с июля.

Об этом сообщил экспредседатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин в интервью Бабель, передает Цензор.НЕТ.

Павел Рябикин рассказал, что с июля таможня перешла в формат единого юридического лица.

По его словам, переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону сотрудников, которых по результатам тестирование оказалось около 45%.

"Тестирование показало, что около 45% сотрудников не рекомендовано к работе из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добродетели", — сказал Павел Рябикин.

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Он добавил, что с июля со службы ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек.

При этом Рябикин отметил, что для защиты людей от коррупции сотрудников нужно стимулировать высокой зарплатой, которую планировали повысить втрое — до 30 тысяч гривен (для рядового таможенника). Однако в проекте бюджета повышение фонда оплаты труда запланировано всего на 4%.

Формат единого юридического лица предусматривает, что таможенников переводят в структуру исключительно на контрактной основе. Контракт предусматривает повышение заработной платы и более жесткие механизмы контроля.

Автор: 

таможня (1958) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+5
Скільки ж вас там, якщо стільки людей звільняється щомісця, а про недобор на митниці ніде не чув?
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10.11.2021 14:22
+4
смешные... мой сосед-таможенник за год 2 новые санта фе прикупил на работу ездить. мог бы мерина взять говорит, но решил не палиться)
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10.11.2021 14:24
+3
вся страна - один сплошной кадровый эксперимент , присел на должность - хапнул и ... в тень , потом снова всплыл , очень удобно и комфортно
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10.11.2021 15:01
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Скільки ж вас там, якщо стільки людей звільняється щомісця, а про недобор на митниці ніде не чув?
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10.11.2021 14:22 Ответить
смешные... мой сосед-таможенник за год 2 новые санта фе прикупил на работу ездить. мог бы мерина взять говорит, но решил не палиться)
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10.11.2021 14:24 Ответить
Напомните, сколько начальников таможен и их замов уволилось за последние месяцы.
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10.11.2021 14:26 Ответить
Если в карман уже не влазит, значица увольнять приказано. Нечего бездарям тут делать!
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10.11.2021 14:27 Ответить
Ну правильно. Раз такая текучка - надо успеть хапнуть за более короткий срок. Так и будут по таможням шляться из одной в другую. Слесарями то на завод они все равно не пойдут.
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10.11.2021 14:29 Ответить
Да это и есть численность оперативных подразделений, которые собственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и начисление платежей. Одни жулики и взяточники. А кем вы их заменять собрались? Такими же бестолковыми, но голодными и жадными чертями с улицы?

Старый анекдот.
Дэвид Коперфилд приехал в Украину на гастроли. День ждет вагоны с реквизитом, второй, неделю. Приехал на таможню, ищет свои вагоны. Нашел какого-то инспектора и говорит:
- Я всемирно известный фокусник-иллюзионист Коперфилд! Помогите мне с вагонами.
Инспектор посмотрел на него, как на мусор и заявляет:
- Говно ты, а не иллюзионист. Смотри! Видишь, документы на вагон с кофе?
- Вижу
Инспектор ШАРАХ! печатью по накладной!
- Во! Теперь это зеленый горошек!
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10.11.2021 14:33 Ответить
Перевіртє на детекторі брєхні, і відразу звільниться 96%.
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10.11.2021 14:34 Ответить
Не,скорее он выяснят,кто эти 4 процента,выгонят и наберут нормальных пацанов.
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10.11.2021 15:18 Ответить
Уверен что рябикин этот не один бы тест не сдал )
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10.11.2021 14:42 Ответить
Для стимуляции этих уйобков не з.п. поднимать , а большие срока впендюривать. А то у нас кругом касты . Таможенники ,УЖД , судейские . Некого и на кичу опустить.
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10.11.2021 14:59 Ответить
У вас в Німеччині?
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11.11.2021 04:41 Ответить
Рябикин - человек бени , это он , будучи директором аэропорта Борисполь , не пропускал туда дешёвый Ренэйр и собранием уборщиц отверг название аэропорта имени Мазепы
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10.11.2021 15:00 Ответить
вся страна - один сплошной кадровый эксперимент , присел на должность - хапнул и ... в тень , потом снова всплыл , очень удобно и комфортно
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10.11.2021 15:01 Ответить
Не всё так плохо для воров -таможенников кодлана Коломойского.Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака. /Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов/В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
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10.11.2021 15:09 Ответить
С этими мразями во главе с Зедебилом ничего хорошего в Украине не будет. Тестируй - не тестируй - все это замыливание глаз зелохам. Какой идиот может верить этому паяцу???
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10.11.2021 15:15 Ответить
Така знаюча!!! Коли Ви останнього разу були в Україні?
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11.11.2021 04:43 Ответить
Помиляється, то ротація, на більш "хлібні" місця, ділитися треба.
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10.11.2021 15:20 Ответить
Куда не плюнь кругом Коломойский, даровитый паренек в отличии от другого.
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10.11.2021 15:25 Ответить
Так у нас зе-презедент не имеет ни нужного уровня знаний ни добчесности, лгун, аферист-офшорник, сбежавший призовник и т.д. Но почему то п"дар не увольняется!
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10.11.2021 15:26 Ответить
Увольняются обычные служащие-голота, которые работают с бумажками и базами данных. Те, кто работает с грузами и начальство, те не уволятся никогда с хлебного места
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10.11.2021 15:33 Ответить
30-70 за месяц уволили. 30-70 за месяц набрали.
Но за большие деньги. Ай нраица!
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10.11.2021 16:00 Ответить
Они там вообще считать не умеют?
Например в таможенной службе работают/служат 10 тыс человек. Средний срок службы примерно 20-25 лет. 25х12=300 месяцев. У них в месяц должно уходить примерно 330 человек.
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10.11.2021 16:47 Ответить
Хм,Сеня тільки заїкнувся про приватну англійську компанію на митницю,навів приклад Болгарії,так на нього десь в той час і спустили всіх *собак*.
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10.11.2021 20:09 Ответить
 
 