Рябикин о кадровом эксперименте на таможне: После введения тестирования ежемесячно увольняется до 70 человек
С введением тестирования работников на таможне ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек, начиная с июля.
Об этом сообщил экспредседатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин в интервью Бабель, передает Цензор.НЕТ.
Павел Рябикин рассказал, что с июля таможня перешла в формат единого юридического лица.
По его словам, переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону сотрудников, которых по результатам тестирование оказалось около 45%.
"Тестирование показало, что около 45% сотрудников не рекомендовано к работе из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добродетели", — сказал Павел Рябикин.
Он добавил, что с июля со службы ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек.
При этом Рябикин отметил, что для защиты людей от коррупции сотрудников нужно стимулировать высокой зарплатой, которую планировали повысить втрое — до 30 тысяч гривен (для рядового таможенника). Однако в проекте бюджета повышение фонда оплаты труда запланировано всего на 4%.
Формат единого юридического лица предусматривает, что таможенников переводят в структуру исключительно на контрактной основе. Контракт предусматривает повышение заработной платы и более жесткие механизмы контроля.
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Старый анекдот.
Дэвид Коперфилд приехал в Украину на гастроли. День ждет вагоны с реквизитом, второй, неделю. Приехал на таможню, ищет свои вагоны. Нашел какого-то инспектора и говорит:
- Я всемирно известный фокусник-иллюзионист Коперфилд! Помогите мне с вагонами.
Инспектор посмотрел на него, как на мусор и заявляет:
- Говно ты, а не иллюзионист. Смотри! Видишь, документы на вагон с кофе?
- Вижу
Инспектор ШАРАХ! печатью по накладной!
- Во! Теперь это зеленый горошек!
Но за большие деньги. Ай нраица!
Например в таможенной службе работают/служат 10 тыс человек. Средний срок службы примерно 20-25 лет. 25х12=300 месяцев. У них в месяц должно уходить примерно 330 человек.