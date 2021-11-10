Рябікін про кадровий експеримент на митниці: Після запровадження тестування щомісяця звільняється до 70 осіб

Із запровадженням тестування працівників на митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб, починаючи з липня.

Про це повідомив ексголова Державної митної служби Павло Рябікін в інтерв'ю Бабель, передає Цензор.НЕТ.

Павло Рябікін розповів, що з липня митниця перейшла у формат єдиної юридичної особи.

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За його словами, перехід у формат єдиної юрособи дозволив розпочати перевірки співробітників, які потрапили в сумнівну зону, яких за результатами тестування виявилося близько 45%.

"Тестування показало, що близько 45% співробітників не рекомендовано до роботи через відсутність належного рівня професійних знань чи доброчесності", – сказав Павло Рябікін.

Він додав, що з липня з митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб.

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Разом з тим Рябікін зазначив, що для захисту людей від корупції співробітників потрібно стимулювати високою зарплатою, яку планували підвищити втричі — до 30 тисяч гривень (для пересічного митника). Однак у проєкті бюджету підвищення фонду оплати праці заплановано лише на 4%.

Формат єдиної юридичної особи передбачає, що митників переводять до структури виключно на контрактній основі. Контракт передбачає підвищення заробітної плати та жорсткіші механізми контролю.