УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10382 відвідувача онлайн
Новини
6 468 23

Рябікін про кадровий експеримент на митниці: Після запровадження тестування щомісяця звільняється до 70 осіб

Рябікін про кадровий експеримент на митниці: Після запровадження тестування щомісяця звільняється до 70 осіб

Із запровадженням тестування працівників на митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб, починаючи з липня.

Про це повідомив ексголова Державної митної служби Павло Рябікін в інтерв'ю Бабель, передає Цензор.НЕТ.

Павло Рябікін розповів, що з липня митниця перейшла у формат єдиної юридичної особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Рябікіна міністром стратегічних галузей промисловості

За його словами, перехід у формат єдиної юрособи дозволив розпочати перевірки співробітників, які потрапили в сумнівну зону, яких за результатами тестування виявилося близько 45%.

"Тестування показало, що близько 45% співробітників не рекомендовано до роботи через відсутність належного рівня професійних знань чи доброчесності", – сказав Павло Рябікін.

Він додав, що з липня з митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Демченка в.о. голови Митної служби

Разом з тим Рябікін зазначив, що для захисту людей від корупції співробітників потрібно стимулювати високою зарплатою, яку планували підвищити втричі — до 30 тисяч гривень (для пересічного митника). Однак у проєкті бюджету підвищення фонду оплати праці заплановано лише на 4%.

Формат єдиної юридичної особи передбачає, що митників переводять до структури виключно на контрактній основі. Контракт передбачає підвищення заробітної плати та жорсткіші механізми контролю.

Автор: 

митниця (1871) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Скільки ж вас там, якщо стільки людей звільняється щомісця, а про недобор на митниці ніде не чув?
показати весь коментар
10.11.2021 14:22
+4
смешные... мой сосед-таможенник за год 2 новые санта фе прикупил на работу ездить. мог бы мерина взять говорит, но решил не палиться)
показати весь коментар
10.11.2021 14:24
+3
вся страна - один сплошной кадровый эксперимент , присел на должность - хапнул и ... в тень , потом снова всплыл , очень удобно и комфортно
показати весь коментар
10.11.2021 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки ж вас там, якщо стільки людей звільняється щомісця, а про недобор на митниці ніде не чув?
показати весь коментар
10.11.2021 14:22 Відповісти
смешные... мой сосед-таможенник за год 2 новые санта фе прикупил на работу ездить. мог бы мерина взять говорит, но решил не палиться)
показати весь коментар
10.11.2021 14:24 Відповісти
Напомните, сколько начальников таможен и их замов уволилось за последние месяцы.
показати весь коментар
10.11.2021 14:26 Відповісти
Если в карман уже не влазит, значица увольнять приказано. Нечего бездарям тут делать!
показати весь коментар
10.11.2021 14:27 Відповісти
Ну правильно. Раз такая текучка - надо успеть хапнуть за более короткий срок. Так и будут по таможням шляться из одной в другую. Слесарями то на завод они все равно не пойдут.
показати весь коментар
10.11.2021 14:29 Відповісти
Да это и есть численность оперативных подразделений, которые собственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и начисление платежей. Одни жулики и взяточники. А кем вы их заменять собрались? Такими же бестолковыми, но голодными и жадными чертями с улицы?

Старый анекдот.
Дэвид Коперфилд приехал в Украину на гастроли. День ждет вагоны с реквизитом, второй, неделю. Приехал на таможню, ищет свои вагоны. Нашел какого-то инспектора и говорит:
- Я всемирно известный фокусник-иллюзионист Коперфилд! Помогите мне с вагонами.
Инспектор посмотрел на него, как на мусор и заявляет:
- Говно ты, а не иллюзионист. Смотри! Видишь, документы на вагон с кофе?
- Вижу
Инспектор ШАРАХ! печатью по накладной!
- Во! Теперь это зеленый горошек!
показати весь коментар
10.11.2021 14:33 Відповісти
Перевіртє на детекторі брєхні, і відразу звільниться 96%.
показати весь коментар
10.11.2021 14:34 Відповісти
Не,скорее он выяснят,кто эти 4 процента,выгонят и наберут нормальных пацанов.
показати весь коментар
10.11.2021 15:18 Відповісти
Уверен что рябикин этот не один бы тест не сдал )
показати весь коментар
10.11.2021 14:42 Відповісти
Для стимуляции этих уйобков не з.п. поднимать , а большие срока впендюривать. А то у нас кругом касты . Таможенники ,УЖД , судейские . Некого и на кичу опустить.
показати весь коментар
10.11.2021 14:59 Відповісти
У вас в Німеччині?
показати весь коментар
11.11.2021 04:41 Відповісти
Рябикин - человек бени , это он , будучи директором аэропорта Борисполь , не пропускал туда дешёвый Ренэйр и собранием уборщиц отверг название аэропорта имени Мазепы
показати весь коментар
10.11.2021 15:00 Відповісти
вся страна - один сплошной кадровый эксперимент , присел на должность - хапнул и ... в тень , потом снова всплыл , очень удобно и комфортно
показати весь коментар
10.11.2021 15:01 Відповісти
Не всё так плохо для воров -таможенников кодлана Коломойского.Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака. /Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов/В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
показати весь коментар
10.11.2021 15:09 Відповісти
С этими мразями во главе с Зедебилом ничего хорошего в Украине не будет. Тестируй - не тестируй - все это замыливание глаз зелохам. Какой идиот может верить этому паяцу???
показати весь коментар
10.11.2021 15:15 Відповісти
Така знаюча!!! Коли Ви останнього разу були в Україні?
показати весь коментар
11.11.2021 04:43 Відповісти
Помиляється, то ротація, на більш "хлібні" місця, ділитися треба.
показати весь коментар
10.11.2021 15:20 Відповісти
Куда не плюнь кругом Коломойский, даровитый паренек в отличии от другого.
показати весь коментар
10.11.2021 15:25 Відповісти
Так у нас зе-презедент не имеет ни нужного уровня знаний ни добчесности, лгун, аферист-офшорник, сбежавший призовник и т.д. Но почему то п"дар не увольняется!
показати весь коментар
10.11.2021 15:26 Відповісти
Увольняются обычные служащие-голота, которые работают с бумажками и базами данных. Те, кто работает с грузами и начальство, те не уволятся никогда с хлебного места
показати весь коментар
10.11.2021 15:33 Відповісти
30-70 за месяц уволили. 30-70 за месяц набрали.
Но за большие деньги. Ай нраица!
показати весь коментар
10.11.2021 16:00 Відповісти
Они там вообще считать не умеют?
Например в таможенной службе работают/служат 10 тыс человек. Средний срок службы примерно 20-25 лет. 25х12=300 месяцев. У них в месяц должно уходить примерно 330 человек.
показати весь коментар
10.11.2021 16:47 Відповісти
Хм,Сеня тільки заїкнувся про приватну англійську компанію на митницю,навів приклад Болгарії,так на нього десь в той час і спустили всіх *собак*.
показати весь коментар
10.11.2021 20:09 Відповісти
 
 