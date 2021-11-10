Рябікін про кадровий експеримент на митниці: Після запровадження тестування щомісяця звільняється до 70 осіб
Із запровадженням тестування працівників на митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб, починаючи з липня.
Про це повідомив ексголова Державної митної служби Павло Рябікін в інтерв'ю Бабель, передає Цензор.НЕТ.
Павло Рябікін розповів, що з липня митниця перейшла у формат єдиної юридичної особи.
За його словами, перехід у формат єдиної юрособи дозволив розпочати перевірки співробітників, які потрапили в сумнівну зону, яких за результатами тестування виявилося близько 45%.
"Тестування показало, що близько 45% співробітників не рекомендовано до роботи через відсутність належного рівня професійних знань чи доброчесності", – сказав Павло Рябікін.
Він додав, що з липня з митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб.
Разом з тим Рябікін зазначив, що для захисту людей від корупції співробітників потрібно стимулювати високою зарплатою, яку планували підвищити втричі — до 30 тисяч гривень (для пересічного митника). Однак у проєкті бюджету підвищення фонду оплати праці заплановано лише на 4%.
Формат єдиної юридичної особи передбачає, що митників переводять до структури виключно на контрактній основі. Контракт передбачає підвищення заробітної плати та жорсткіші механізми контролю.
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Старый анекдот.
Дэвид Коперфилд приехал в Украину на гастроли. День ждет вагоны с реквизитом, второй, неделю. Приехал на таможню, ищет свои вагоны. Нашел какого-то инспектора и говорит:
- Я всемирно известный фокусник-иллюзионист Коперфилд! Помогите мне с вагонами.
Инспектор посмотрел на него, как на мусор и заявляет:
- Говно ты, а не иллюзионист. Смотри! Видишь, документы на вагон с кофе?
- Вижу
Инспектор ШАРАХ! печатью по накладной!
- Во! Теперь это зеленый горошек!
Но за большие деньги. Ай нраица!
Например в таможенной службе работают/служат 10 тыс человек. Средний срок службы примерно 20-25 лет. 25х12=300 месяцев. У них в месяц должно уходить примерно 330 человек.