Веерные отключения электроэнергии не планируются, - Шмыгаль
Кабинет министров не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Что касается запасов газа. Его объем в газохранилищах абсолютно достаточен. В случае необходимости "Нафтогаз" имеет ликвидность, чтобы обеспечить дополнительный импорт. Есть собственная добыча. Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям", - отметил премьер.
В то же время глава правительства отметил, что ситуация в сфере электроэнергетики "действительно непростая".
"В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля", - добавил Шмыгаль.
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бо віялові, вєєрниє не зовсім вдало описує цей процес
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019''....
И что, где эти "решения"??? Брешет, как дышит....
Про це заявив під час сьогоднішнього відеозвернення міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
«Черкаська ТЕЦ» опалює 65% помешкань Черкас.
- Ситуація як в Україні загалом, так і тут у нас - критична. Вугілля бракує. Те, яке було завезене для Черкаської ТЕЦ із Польщі, має не ту калорійність, через що ми спостерігаємо в нашому місті викиди і постійний недогрів. Але ми працюємо над цим питанням і контролюємо ситуацію. На жаль, прямого впливу на Черкаську ТЕЦ міська влада не має, - сказав Анатолій Бондаренко. - Але ми максимально допомагатимемо ТЕЦ вийти із скрутної ситуації. Звернулися до профільного міністерства з проханням допомогти вугіллям марки «антрацит». Я розумію, що є незручності, є недогрів. Але така ситуація, на жаль, в державі.
Що ж до комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго», всі його споживачі отримають теплоносій належної якості.
- Максимальні кошти, які буде потрібно виділити теплопостачальникам, ми виділимо, - пообіцяв Бондаренко.
Крім того, він повідомив, що міська влада попросила про збільшення ліміту газу для потреб населення, і в разі ускладнення ситуації місто розпломбує газові котельні, щоб опалювати ними місто.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97124-bondarenko-rozpoviv-jak-spravi-z-vugilljam-na-cherkaskij-tets-i-zvidki-v-cherkasah-vikidi-ta-nedogriv
Новый район ,какие еще работы?
м. Осокорки .
занавес, а что если это произойдет
Планируются зонтичные и вентиляторные отключения.
Харків , сьогодні енергетик теж отримав телефонограму з рему про можливі відключення...
Запасайтесь герераторами та паливом до них, - Порох
P.S.
Цікаво в Коломойсвького вже є свічний завод
"Веерные отключения", это механизм для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ аварий и коллапса в электросети.
Его вообще-то всегда надо иметь разработанным "на всякий случай".
А как этот КабМин "разрабатывал" планы по борьбе с Ковидом мы все видели.
Та зачем "далеко ходить"?
Этот КабМин даже собственную "Програму Уряду" НЕ СМОГ РАЗРАБОТАТЬ!
веером на этих проводах.