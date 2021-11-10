Веерные отключения электроэнергии не планируются, - Шмыгаль

Кабинет министров не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Что касается запасов газа. Его объем в газохранилищах абсолютно достаточен. В случае необходимости "Нафтогаз" имеет ликвидность, чтобы обеспечить дополнительный импорт. Есть собственная добыча. Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям", - отметил премьер.

В то же время глава правительства отметил, что ситуация в сфере электроэнергетики "действительно непростая".

"В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля", - добавил Шмыгаль.

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