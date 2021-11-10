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Віялові відключення електроенергії не плануються, - Шмигаль

Віялові відключення електроенергії не плануються, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не розробляє жодних планів стосовно віялових відключень електроенергії.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Стосовно запасів газу. Його обсяг у газосховищах абсолютно достатній. У разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. Стосовно ситуації з електроенергією ще раз підкреслю, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень", - зазначив прем'єр.

Водночас глава уряду зауважив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно є непростою".

"Насамперед це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - додав Шмигаль.

Також читайте: Іноземці в Україні зможуть користуватися електронними послугами, - Шмигаль

Автор: 

електроенергія (6184) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+30
значит будут.. ):
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10.11.2021 14:30
+15
Не планируется?! Это как, они будут внеплановые?
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10.11.2021 14:30
+12
первое что пришло сразу в голову)
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10.11.2021 14:38
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значит будут.. ):
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10.11.2021 14:30 Відповісти
первое что пришло сразу в голову)
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10.11.2021 14:38 Відповісти
с языка снял
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10.11.2021 14:42 Відповісти
с хера гончаренкиного слизал
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10.11.2021 15:35 Відповісти
лише назвуть іншим, більш притаманним словом...
бо віялові, вєєрниє не зовсім вдало описує цей процес
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10.11.2021 15:28 Відповісти
В Одессе уже 3 дня отключают...по району. С 6 утра до 8 вечера. Уже есть график до конца месяца. Мой дом отключают уже 2ой раз.а так выходит через день. Лечат типа ремонт. Ну как зебилы, Порох барыга?
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10.11.2021 16:12 Відповісти
Канєшна барига! А чо він на п'ять років наперед бабла і енергії не заготовив, га?
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10.11.2021 16:20 Відповісти
А ....
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10.11.2021 16:43 Відповісти
Тіко незаплановані, а хаотичні.
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10.11.2021 16:19 Відповісти
Не планируется?! Это как, они будут внеплановые?
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10.11.2021 14:30 Відповісти
Та ні,будуть просто відключення
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10.11.2021 15:36 Відповісти
Таки да. Аварийные автоматической защитой.
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10.11.2021 16:32 Відповісти
Погуглите сайт Украина блэкаут
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10.11.2021 16:14 Відповісти
взагалі: а як можна запланувати аварійні вимкнення автоматикою - адже саме через це наступають віялові!
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10.11.2021 14:31 Відповісти
обычная игра слов... - веерных не будет...но аварийные ...возможны (когда автоматика сама решает отключаться ей или нет... а не шмыгаль)))
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10.11.2021 15:52 Відповісти
привселюдная экзекуция Шмыгалей и прочих зебилов пока тоже не планируется... Но это не значит, что ее не будет=)
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10.11.2021 14:32 Відповісти
А планування до зими планувалося? Ідіоти.
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10.11.2021 14:32 Відповісти
Планувалося. просто вугілля закупити забули.
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10.11.2021 14:44 Відповісти
Ніт, програми Велике зимування не було.
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10.11.2021 16:26 Відповісти
Денис, че так вяло, надо сказать, пока Я премьер не дождетесь.
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10.11.2021 14:32 Відповісти
в'ялим Келдишем зроблений.
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10.11.2021 16:28 Відповісти
Из цикла 2019 года "Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019''....
И что, где эти "решения"??? Брешет, как дышит....
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10.11.2021 14:33 Відповісти
Порошенко вкрав
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10.11.2021 16:28 Відповісти
не плануються, але вже проводяться
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10.11.2021 14:34 Відповісти
а можно подробней?
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10.11.2021 14:38 Відповісти
дома батареи еле еле теплые, у дочки в коледже отключили свет и практически отопление
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10.11.2021 14:53 Відповісти
а город?
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10.11.2021 14:57 Відповісти
Черкаси
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10.11.2021 15:13 Відповісти
считай соседи) у нас вот щас тоже в центре города гоняю в офисе бензогенератор. какой то ремонт якобы до вечера. это Кропивницкий
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10.11.2021 15:14 Відповісти
неделю назад наша ТЕЦ какой то фигней топила, все машины во дворе после ночи в саже были, я свою еле отмыл
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10.11.2021 15:19 Відповісти
Мда, тяжко у тебя в московии.
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10.11.2021 15:07 Відповісти
Черкаси вже в московії ? телепень чи бовдур ?
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10.11.2021 15:15 Відповісти
Борг заплати. За электроенергію.
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10.11.2021 15:19 Відповісти
точно бовдур, я пишу що у КОЛІДЖІ доньки світло та опалення вимкнули, читати навчись
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10.11.2021 15:21 Відповісти
Ситуація із постачанням на державні ТЕЦ вугілля марки «А» (антрацитового) в Україні доволі складна. Це відбивається і на стані справ на державному підприємстві «Черкаська ТЕЦ», яке перебуває в оренді ВАТ «Черкаське Хімволокно».



Про це заявив під час сьогоднішнього відеозвернення міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

«Черкаська ТЕЦ» опалює 65% помешкань Черкас.

- Ситуація як в Україні загалом, так і тут у нас - критична. Вугілля бракує. Те, яке було завезене для Черкаської ТЕЦ із Польщі, має не ту калорійність, через що ми спостерігаємо в нашому місті викиди і постійний недогрів. Але ми працюємо над цим питанням і контролюємо ситуацію. На жаль, прямого впливу на Черкаську ТЕЦ міська влада не має, - сказав Анатолій Бондаренко. - Але ми максимально допомагатимемо ТЕЦ вийти із скрутної ситуації. Звернулися до профільного міністерства з проханням допомогти вугіллям марки «антрацит». Я розумію, що є незручності, є недогрів. Але така ситуація, на жаль, в державі.

Що ж до комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго», всі його споживачі отримають теплоносій належної якості.

- Максимальні кошти, які буде потрібно виділити теплопостачальникам, ми виділимо, - пообіцяв Бондаренко.

Крім того, він повідомив, що міська влада попросила про збільшення ліміту газу для потреб населення, і в разі ускладнення ситуації місто розпломбує газові котельні, щоб опалювати ними місто.

https://procherk.info/news/7-cherkassy/97124-bondarenko-rozpoviv-jak-spravi-z-vugilljam-na-cherkaskij-tets-i-zvidki-v-cherkasah-vikidi-ta-nedogriv
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10.11.2021 15:29 Відповісти
здається Черкаси не єдине таке місто в державі
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10.11.2021 15:36 Відповісти
все сказал?)
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10.11.2021 15:15 Відповісти
Вінниця - раз, або двічі на добу на кілька годин відключають. Такі відключення проводять приблизно раз на три дні. Вчора ще газу в цілому мікрорайоні не було, приблизно упродовж 5 годин.
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10.11.2021 15:37 Відповісти
угу, отож. еще весной наши зеленые расказывали как они готовы интегрироваться в енергосистему ЕС, а щас просят с протянутой у луки електричества, бо сами стали с енергопрофицитной дефицитной державой. романтика ж
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10.11.2021 15:48 Відповісти
Шмыргаль,опять врешь? Как про невидимые инвестиции?
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10.11.2021 14:37 Відповісти
Пам'ятаю в середині 90-х, коли мешкав у Криму, майже кожен вечір на 4 години вимикали світло. Таке собі задоволення.
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10.11.2021 14:39 Відповісти
я еще помню веерные декабря 14-го. когда нам предрекли "хохлы без нас замерзнут". Ну такое конечно удовольствие. Тогда слава богу прошли кризис за меньше месяца, а потом кабмины Гройсмана и Яценюка вместе с президентом дошли от веерных до енергонезависимости
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10.11.2021 15:17 Відповісти
А вже графіки відключень вивісили..
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10.11.2021 14:46 Відповісти
Шо, опять?!
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10.11.2021 14:46 Відповісти
Закупівлі е/е в білорусі та росії не планується - уряд місяць тому.
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10.11.2021 14:47 Відповісти
как то настораживает не плануется, раньще были заявления "не будет"!!
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10.11.2021 14:49 Відповісти
такого поняття як віялові відключення немає. є графіки погодинних відключень, графіки обмеження електроенергії, графіки обмеження потужності, графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень, графіки аварійного частотного регулювання. наче нічого не забув. в автоматі заведені тільки АЧР, інші по команді диспетчера. ось така х*ня малята.
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Добре, Шмигалю. Зрозумів. Дизель-генератор собі вже встановив. В Африці це необхідна штука. А ми рухаємось якраз в їх напрямку, судячи з того, що відбувається.
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10.11.2021 14:55 Відповісти
Как обычно, зима наступит не планово, а ВНЕЗАПНО!!!
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10.11.2021 15:01 Відповісти
І пухнастий північний звірок так само може прийти до енергосистеми і в парі з Дідом Морозом.
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10.11.2021 15:16 Відповісти
Ключові слово ахметовського менеджера "не плануються", а будуть?
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10.11.2021 15:05 Відповісти
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10.11.2021 15:06 Відповісти
А что там с атомной енергией? совсем кранты?
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10.11.2021 15:06 Відповісти
Ну-да ,ну-да. Сегодня пришло смс . 12 ноября отключение с 9-00 до 16 00. Якобы ремонтные работы.
Новый район ,какие еще работы?

м. Осокорки .
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10.11.2021 15:09 Відповісти
Не планируются. Они внезапно будут
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10.11.2021 15:11 Відповісти
Так не плануються чи таки дійсно не будуть?
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10.11.2021 15:14 Відповісти
будут... но не планируются... типа сюрпризиком ))))
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10.11.2021 15:54 Відповісти
Можуть і новорічно_різдвяними подарунками порадувати своїх лоханутих виборців.
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10.11.2021 17:11 Відповісти
ню ню знаем, проходили..... будут
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10.11.2021 15:27 Відповісти
Уже идут.
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10.11.2021 15:29 Відповісти
Просто вынуждены отключать, хотя может и не планируются.
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10.11.2021 15:29 Відповісти
когда тепла не станет все включат обогреватели, и кирдык вашим обещаниям
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10.11.2021 15:30 Відповісти
Что бы планировать надобно что то иметь, а на ...рен им мозги забивать, куда то вырулим, а нет, спишем на кого то, сосед то рядом и не один.
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10.11.2021 15:30 Відповісти
будут не веерные а конвейерные, или массовые...
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10.11.2021 15:31 Відповісти
Ну... казлы зеленые официально признали, что таки будут отключения.
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10.11.2021 15:31 Відповісти
а теплую зиму они не планировали случайно
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10.11.2021 15:32 Відповісти
Говорили, балакали - сіли та й заплакали!
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10.11.2021 15:33 Відповісти
не планируются.-Пипец нечаянно нагрянет когда его совсем не ждёшь
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10.11.2021 15:33 Відповісти
Угу,вы,зегниды,сейчас это ремонтными работами называете
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10.11.2021 15:33 Відповісти
Дякуємо за турботу
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10.11.2021 15:36 Відповісти
>Кабинет министров не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии

занавес, а что если это произойдет
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10.11.2021 15:43 Відповісти
Веерные отключения электроэнергии не планируются
Планируются зонтичные и вентиляторные отключения.
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10.11.2021 15:55 Відповісти
писить козел, - тільки вчора до міськради (Одеська область) надійшов лист-попередження з Києва про можливі "веерные атключения"... Сьогодні вже підготували бензиновий генератор ...
Харків , сьогодні енергетик теж отримав телефонограму з рему про можливі відключення...
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10.11.2021 16:05 Відповісти
Віялові відключення електроенергії не плануються, - Шмигаль
Запасайтесь герераторами та паливом до них, - Порох
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10.11.2021 16:24 Відповісти
Вирубайте все, а то путін нападе, -Юля
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10.11.2021 16:27 Відповісти
Це ж без електрики і ;Сватів; не подивишся...
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10.11.2021 16:25 Відповісти
Вийди на Банкову, до Кабміну, або до Верховної Зради - там їх багато розплодилось.
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10.11.2021 16:30 Відповісти
Коли чуєш такі заяви уряду,то чомусь так і тягне бігти та закупити якомога більше свічок. Поки вони ще є в продажу...
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10.11.2021 16:36 Відповісти
Треба купляти свічки, поки на них ціни не взлетіли.

P.S.
Цікаво в Коломойсвького вже є свічний завод
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10.11.2021 16:36 Відповісти
Шмыгалю поверить - себя нае@ать, а себя нае@ать невозможно.
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Веерные отключения уже были. а центральное отопление ещё не включили.
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Веерных отключений не планируют, будут тотальные внеплановые.
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10.11.2021 18:02 Відповісти
Чергова брехня Шмигаля.В нас вже два рази на протязі неповного місяця відключали е/е на 6-8 годин,правда попередження було в звязку ніби то з ремонтними роботами.Львівщина.
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10.11.2021 18:04 Відповісти
Верю, я ему ВЕРЮ!!!
"Веерные отключения", это механизм для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ аварий и коллапса в электросети.
Его вообще-то всегда надо иметь разработанным "на всякий случай".
А как этот КабМин "разрабатывал" планы по борьбе с Ковидом мы все видели.
Та зачем "далеко ходить"?
Этот КабМин даже собственную "Програму Уряду" НЕ СМОГ РАЗРАБОТАТЬ!
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10.11.2021 18:47 Відповісти
мне кажется,что уже пора развешивать зеленых поросячих обсосков
веером на этих проводах.
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10.11.2021 21:03 Відповісти
А коли таке було,щоб відомі відключення- планувати?!!
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11.11.2021 00:11 Відповісти
 
 