Віялові відключення електроенергії не плануються, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не розробляє жодних планів стосовно віялових відключень електроенергії.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Стосовно запасів газу. Його обсяг у газосховищах абсолютно достатній. У разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. Стосовно ситуації з електроенергією ще раз підкреслю, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень", - зазначив прем'єр.

Водночас глава уряду зауважив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно є непростою".

"Насамперед це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - додав Шмигаль.

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