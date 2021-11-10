Віялові відключення електроенергії не плануються, - Шмигаль
Кабінет Міністрів не розробляє жодних планів стосовно віялових відключень електроенергії.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
"Стосовно запасів газу. Його обсяг у газосховищах абсолютно достатній. У разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. Стосовно ситуації з електроенергією ще раз підкреслю, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень", - зазначив прем'єр.
Водночас глава уряду зауважив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно є непростою".
"Насамперед це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - додав Шмигаль.
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бо віялові, вєєрниє не зовсім вдало описує цей процес
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019''....
И что, где эти "решения"??? Брешет, как дышит....
Про це заявив під час сьогоднішнього відеозвернення міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
«Черкаська ТЕЦ» опалює 65% помешкань Черкас.
- Ситуація як в Україні загалом, так і тут у нас - критична. Вугілля бракує. Те, яке було завезене для Черкаської ТЕЦ із Польщі, має не ту калорійність, через що ми спостерігаємо в нашому місті викиди і постійний недогрів. Але ми працюємо над цим питанням і контролюємо ситуацію. На жаль, прямого впливу на Черкаську ТЕЦ міська влада не має, - сказав Анатолій Бондаренко. - Але ми максимально допомагатимемо ТЕЦ вийти із скрутної ситуації. Звернулися до профільного міністерства з проханням допомогти вугіллям марки «антрацит». Я розумію, що є незручності, є недогрів. Але така ситуація, на жаль, в державі.
Що ж до комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго», всі його споживачі отримають теплоносій належної якості.
- Максимальні кошти, які буде потрібно виділити теплопостачальникам, ми виділимо, - пообіцяв Бондаренко.
Крім того, він повідомив, що міська влада попросила про збільшення ліміту газу для потреб населення, і в разі ускладнення ситуації місто розпломбує газові котельні, щоб опалювати ними місто.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97124-bondarenko-rozpoviv-jak-spravi-z-vugilljam-na-cherkaskij-tets-i-zvidki-v-cherkasah-vikidi-ta-nedogriv
Новый район ,какие еще работы?
м. Осокорки .
занавес, а что если это произойдет
Планируются зонтичные и вентиляторные отключения.
Харків , сьогодні енергетик теж отримав телефонограму з рему про можливі відключення...
Запасайтесь герераторами та паливом до них, - Порох
P.S.
Цікаво в Коломойсвького вже є свічний завод
"Веерные отключения", это механизм для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ аварий и коллапса в электросети.
Его вообще-то всегда надо иметь разработанным "на всякий случай".
А как этот КабМин "разрабатывал" планы по борьбе с Ковидом мы все видели.
Та зачем "далеко ходить"?
Этот КабМин даже собственную "Програму Уряду" НЕ СМОГ РАЗРАБОТАТЬ!
веером на этих проводах.