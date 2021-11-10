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Іноземці в Україні зможуть користуватися електронними послугами, - Шмигаль

Іноземці в Україні зможуть користуватися електронними послугами, - Шмигаль

В Дії відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому в Дії відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання. Це працюватиме за аналогією до електронного паспорту, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця", - пояснив голова уряду.

За словами Шмигаля, такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави.

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Автор: 

іноземець (388) Шмигаль Денис (4563) Дія (1119)


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А если данные сольют - ну шо ж бывает
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10.11.2021 14:18 Відповісти
А що там можна злити? Існує якась секретна інформація в інформаційну епоху???
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10.11.2021 20:12 Відповісти
А для того, вони мають відкрити рахунок в українському банку, аби авторизуватись? Цікаво, хто ініціював таку новацію?
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10.11.2021 14:19 Відповісти
Так це ж добре. Чи ні?
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10.11.2021 20:13 Відповісти
Це правильно.

Можна буде легко вирахувати всіх хто переховується від закону. Тай частині прихожан рпц прийдеться бігти далі.
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10.11.2021 20:15 Відповісти
 
 