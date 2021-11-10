Іноземці в Україні зможуть користуватися електронними послугами, - Шмигаль

В Дії відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому в Дії відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання. Це працюватиме за аналогією до електронного паспорту, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця", - пояснив голова уряду.

За словами Шмигаля, такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави.

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