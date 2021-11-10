На Буковине демонтируют и построят новый мост через реку Прут, - ОГА

На Глиницком мосту через реку Прут, являющимся частью дороги Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены с подъездом к станции Вадул-Сирет, начался демонтаж старой конструкции.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Старый мост был в предаварийном состоянии, узкий и устаревший. На новом мосту проезжая часть будет расширена до 13,7 м, в тротуары с обеих сторон – до 1,8 м. Общая протяженность с подходами увеличится до 347 м.

В рамках президентской программы "Большая стройка" старое мостовое сооружение уже демонтировано на 65%. К работе привлечена спецтехника, в частности, повышенной грузоподъемности.

"Согласно проекту предусмотрены: полная замена мостового полотна с устройством монолитной железобетонной плиты проезжей части; обустройство современных деформационных швов; гидроизоляция; защитный слой асфальтобетона и верхний слой ЩМА; обустройство дренажной системы; укрепление конусов береговых опор и полностью возобновление подходов к мостовому сооружению", - говорится в сообщении ОГА.

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На мосту также смонтируют новое барьерное и перильное ограждение, современное автоматическое освещение, тротуарную зону. На время работ организован объезд.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в этом году обновить и построить по программе "Большая стройка" 245 мостов в Украине.