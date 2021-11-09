Пролетарский мост ремонтируют в Луганской области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Луганской области до конца 2021 года собираются открыть первую полосу Пролетарского моста, объединяющего дороги между Северодонецком и Лисичанском.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook опубликовал видео дорожно-мостовых работ, передает Цензор.НЕТ.
В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас ремонтируют 2/3 моста, где усилили пролетные строения и уложили монолитную плиту основания, отремонтировали бетонные опоры, проложили гидроизоляцию и т.д.
"Ремонтируют полосы моста поочередно, чтобы движение не прекращалось, потому что этот путь важен для обоих городов. Первая полоса будет готова уже к концу 2021 года, завершение всех работ планируется в 2022 году", - сообщил Гайдай.
Стоимость реконструкции Пролетарского моста составляет 120 млн гривен.
Раньше мост признавали среди самых изношенных в области. По словам местных жителей, было видно, как аварийное строение шаталось во время движения транспорта. Вместе с мостом ремонтируют дорогу.
Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей стране будут отремонтированы и построены 6500 км автомобильных дорог и 245 мостов и путепроводов.
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