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Пролетарский мост ремонтируют в Луганской области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луганской области до конца 2021 года собираются открыть первую полосу Пролетарского моста, объединяющего дороги между Северодонецком и Лисичанском.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook опубликовал видео дорожно-мостовых работ, передает Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас ремонтируют 2/3 моста, где усилили пролетные строения и уложили монолитную плиту основания, отремонтировали бетонные опоры, проложили гидроизоляцию и т.д.

"Ремонтируют полосы моста поочередно, чтобы движение не прекращалось, потому что этот путь важен для обоих городов. Первая полоса будет готова уже к концу 2021 года, завершение всех работ планируется в 2022 году", - сообщил Гайдай.

Стоимость реконструкции Пролетарского моста составляет 120 млн гривен.

Раньше мост признавали среди самых изношенных в области. По словам местных жителей, было видно, как аварийное строение шаталось во время движения транспорта. Вместе с мостом ремонтируют дорогу.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей стране будут отремонтированы и построены 6500 км автомобильных дорог и 245 мостов и путепроводов.

Также смотрите: Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор. ФОТО

Пролетарский мост ремонтируют в Луганской области, - ОГА 01
Пролетарский мост ремонтируют в Луганской области, - ОГА 02
Пролетарский мост ремонтируют в Луганской области, - ОГА 03

Автор: 

мост (1027) Большая стройка (728) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+3
Пролетарський-це мабуть для пролітаючих...
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09.11.2021 09:36
+3
Велике крадівництво.
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09.11.2021 09:36
+1
Что не так,тошнотик?
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09.11.2021 10:18
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Пролетарський-це мабуть для пролітаючих...
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09.11.2021 09:36 Ответить
Невгадав.
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09.11.2021 10:33 Ответить
там по ходу три пролета
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09.11.2021 11:34 Ответить
А поруч томашівська траса в край аварійному стані!!! Альо влада!!!))))

https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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09.11.2021 13:17 Ответить
Велике крадівництво.
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09.11.2021 09:36 Ответить
Что не так,тошнотик?
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09.11.2021 10:18 Ответить
Ти не розумієш української і читаєш язичну версію. №4
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09.11.2021 10:23 Ответить
Я не розумію таких,як ти,недоумків і плаксіїв,яким пофіг,що відбувається в країні,і які тільки й шукають привід поскиглити.От,що не так тобі,цо ремонтується міст?
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09.11.2021 10:52 Ответить
Назва мосту ріже вуха
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09.11.2021 12:07 Ответить
название моста следует срочно сменить.
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09.11.2021 12:24 Ответить
пролетарий значит трудовой народ.
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09.11.2021 15:23 Ответить
 
 