Пролетарський міст ремонтують на Луганщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Луганській області до кінця 2021 року збираються відкрити першу смугу Пролетарського мосту, який поєднує дороги між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook опублікував відео дорожньо-мостових робіт, інформує Цензор.НЕТ.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" зараз ремонтують 2/3 мосту, де посилили прогонові будови та влаштували монолітну плиту основи, відремонтували бетонні опори, проклали гідроізоляцію тощо.
"Ремонтують смуги мосту почергово, аби рух не припинявся, бо цей шлях є важливим для обох міст. Перша смуга буде готова вже до кінця 2021 року, завершення всіх робіт планується у 2022 році", - повідомив Гайдай.
Вартість реконструкції Пролетарського мосту становить 120 млн гривень.
Раніше міст визнавали серед найбільш зношених в області. За словами місцевих жителів, було видно, як аварійна будова хиталась під час руху транспорту. Разом з мостом ремонтують дорогу.
Нагадаємо, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій країні буде відремонтовано і побудовано 6 500 км автомобільних доріг та 245 мостів і шляхопроводів.
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