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Пролетарський міст ремонтують на Луганщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луганській області до кінця 2021 року збираються відкрити першу смугу Пролетарського мосту, який поєднує дороги між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook опублікував відео дорожньо-мостових робіт, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" зараз ремонтують 2/3 мосту, де посилили прогонові будови та влаштували монолітну плиту основи, відремонтували бетонні опори, проклали гідроізоляцію тощо.

"Ремонтують смуги мосту почергово, аби рух не припинявся, бо цей шлях є важливим для обох міст. Перша смуга буде готова вже до кінця 2021 року, завершення всіх робіт планується у 2022 році", - повідомив Гайдай.

Вартість реконструкції Пролетарського мосту становить 120 млн гривень.

Раніше міст визнавали серед найбільш зношених в області. За словами місцевих жителів, було видно, як аварійна будова хиталась під час руху транспорту. Разом з мостом ремонтують дорогу.

Нагадаємо, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій країні буде відремонтовано і побудовано 6 500 км автомобільних доріг та 245 мостів і шляхопроводів.

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Пролетарський міст ремонтують на Луганщині, - ОДА 01
Пролетарський міст ремонтують на Луганщині, - ОДА 02
Пролетарський міст ремонтують на Луганщині, - ОДА 03

Автор: 

міст (1231) Велике будівництво (741) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+3
Пролетарський-це мабуть для пролітаючих...
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09.11.2021 09:36
+3
Велике крадівництво.
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09.11.2021 09:36
+1
Что не так,тошнотик?
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09.11.2021 10:18
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Пролетарський-це мабуть для пролітаючих...
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09.11.2021 09:36 Відповісти
Невгадав.
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09.11.2021 10:33 Відповісти
там по ходу три пролета
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09.11.2021 11:34 Відповісти
А поруч томашівська траса в край аварійному стані!!! Альо влада!!!))))

https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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09.11.2021 13:17 Відповісти
Велике крадівництво.
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09.11.2021 09:36 Відповісти
Что не так,тошнотик?
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09.11.2021 10:18 Відповісти
Ти не розумієш української і читаєш язичну версію. №4
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09.11.2021 10:23 Відповісти
Я не розумію таких,як ти,недоумків і плаксіїв,яким пофіг,що відбувається в країні,і які тільки й шукають привід поскиглити.От,що не так тобі,цо ремонтується міст?
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09.11.2021 10:52 Відповісти
Назва мосту ріже вуха
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09.11.2021 12:07 Відповісти
название моста следует срочно сменить.
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09.11.2021 12:24 Відповісти
пролетарий значит трудовой народ.
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09.11.2021 15:23 Відповісти
 
 