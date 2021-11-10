На Буковинi демонтують та зведуть новий міст через річку Прут, - ОДА

На Глиницькому мосту через рiчку Прут, який є частиною дороги Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до станції Вадул-Сірет, розпочався демонтаж старої конструкції.

Про це повiдомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Старий мiст був у передаварійному станi, вузький та застарiлий. На новому мосту проїжджа частина буде розширена до 13,7 м, в тротуари по обидва боки - до 1,8 м. Загальна протяжність з підходами збільшиться до 347 м.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" стара мостова споруда вже демонтована на 65%. До роботи залучена спецтехніка, зокрема підвищеної вантажопідйомності.

"Згідно з проєктом передбачено: повну заміну мостового полотна з улаштуванням монолітної залізобетонної плити проїзної частини; влаштування сучасних деформаційних швів; гідроізоляцію; захисний шар асфальтобетону та верхній шар ЩМА; влаштування дренажної системи; укріплення конусів берегових опор і повністю відновлення підходів до мостової споруди", - йдеться у повідомленні ОДА.

На мосту також змонтують нове бар’єрне та перильне огородження, сучасне автоматичне освітлення, тротуарну зону. На час робіт організовано об'їзд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани цього року оновити та збудувати за програмою "Велике будівництво" 245 мостів в Україні.

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