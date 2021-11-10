Россия может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму". В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина готова быстро и жестко реагировать на "энергетический терроризм" со стороны России.

"В случае необходимости, если будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

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