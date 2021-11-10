Россия может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, - Данилов
В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму". В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.
Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина готова быстро и жестко реагировать на "энергетический терроризм" со стороны России.
"В случае необходимости, если будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.
Топ комментарии
+10 Ahmed Nunji
показать весь комментарий10.11.2021 17:17
+9 крик душі
показать весь комментарий10.11.2021 17:18
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий10.11.2021 17:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
А торгуйці з московітами та їх посередниками чим тоді займаються?
Часом не економічним тероризмом і державної зрадою? Напевно підтримкою економіки тієї сторони.
Якась з цьго Данілова недоколихана баба Ванга вийшла.
Особливо викликає небезпеку, як вони реагувати збираються. Коксу втягнуть на пару з зелєю?
Є лише один метод - усіх без винятку зебобіків та їх шісток витягувати на РНБО і на поліграфі у прямому етері перевіряти на кого воно працює та скільки вкрало. Нєлеквідним повна конфіскація та довічна профффесія "розміновувач" терріторії. Хоч в останній раз попрацюють на державу.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288825167858175?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·
Секретарь СНБО Данилов сказал, что у власти есть план борьбы с российским «энергетическим терроризмом» в этот отопительный сезон.
Даже страшно представить, какого качества «этот план»…
Маріє, Маріє, тебе ....буть!!
Марія махає ...ракою теж закричала, киш киш киш киш.
-відключемо електрику пісіанерам, школам та дітсадкам
Хай пісіонери збираються разом у кінотеатрах та дивляться цілодобово 95 квартал та Сватів!!
Будуть сміятися (над собою) тож зігріються
чтобы сейчас с умным видом не трещали эти ...вот эти "деятели" все это пустословие и лапшевесие чтобы оправдать свои проё** и зашквары... и даже вредительство...
не только ***** виноват в пустых угольных складах на ТЭЦ или отключенных блоках АЭС или неработающих кислородных заводах или миллиардных долгах при пустом бюджете...
Про что он вообще? Ведь газ не покупается а РФ, электроэнергия тоже, уголь тоже вроде… Так о чем речь то?