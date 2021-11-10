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Россия может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, - Данилов

Россия может прибегнуть к

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму". В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина готова быстро и жестко реагировать на "энергетический терроризм" со стороны России.

"В случае необходимости, если будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95402) СНБО (4430) энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+10
Так готові, що почали імпортувати електроанергії з білорусі і кацапстана.
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10.11.2021 17:17
+9
А зробити "жорстко" тим зеленим довбням, хто не закупили вчасно газ і вугіля, не хоче Данілов ?
Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
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10.11.2021 17:18
+8
А хто винний, що ви проспали у літку ?
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10.11.2021 17:19
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Так готові, що почали імпортувати електроанергії з білорусі і кацапстана.
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10.11.2021 17:17 Ответить
А зробити "жорстко" тим зеленим довбням, хто не закупили вчасно газ і вугіля, не хоче Данілов ?
Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
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10.11.2021 17:18 Ответить
А то шо, не сможешь пасьянс розложить ?
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10.11.2021 18:03 Ответить
шапито а не рнбо.... бездари
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10.11.2021 17:18 Ответить
А хто винний, що ви проспали у літку ?
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10.11.2021 17:19 Ответить
летом они боролись с коболевым...не до газа было
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10.11.2021 17:25 Ответить
А зиму забули без кацапського газу? Про те що хай хохли замерзнуть. Таке вже було.... нажаль не так давно. Комусь треба прочитати хоч десь новітню історію України. Бо таке враження, що вони тільки но тут з'явилися.
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10.11.2021 17:19 Ответить
А яка це готовність? Штани знімати? Вже побачили готовність до енергозабеспечення.
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10.11.2021 17:20 Ответить
Стратег...
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10.11.2021 17:21 Ответить
А что за 7 лет мы так и не подготовились к разрыву с енергетическими отношениями с врагом?
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10.11.2021 17:23 Ответить
Ну почему... готовимся. Достаточно хорошо.
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10.11.2021 18:04 Ответить
Енергетичний тероризм проти України влаштувало не *****,а "наш" Зелений Йолоп.
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10.11.2021 17:23 Ответить
будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни

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10.11.2021 17:25 Ответить
Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Авидокажите!
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10.11.2021 17:26 Ответить
Починаючи з 2014 року можна було повністю перебудувати енергетичний сектор зробивши його самодостатнім і створити декілька ядерних засобів ураження основних центрів **********...
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10.11.2021 17:36 Ответить
И как помогут несколько ракет в энергокризисе, я уже молчу что в случае их применения от Украины ничего вообще не останется.
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10.11.2021 21:52 Ответить
Так. Але від Москви, Пітера, Новосибірська і Владивостока теж нічого не лишиться. А це означає що ********* як країна припинить своє існування назавжди - там більше не має міст в яких взагалі існує якесь цивілізоване життя. Хоч якась відплата... А ще можливо заткнуться з своїми регулярними дегенеративними ядерними погрозами. Кацапам дуже хочеться вважати що всі країни існують тільки тому що ... ***** це дозволив...
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11.11.2021 00:08 Ответить
Ба, подивіться на цього прозрілого. На краплених картах нагадав.
А торгуйці з московітами та їх посередниками чим тоді займаються?
Часом не економічним тероризмом і державної зрадою? Напевно підтримкою економіки тієї сторони.
Якась з цьго Данілова недоколихана баба Ванга вийшла.
Особливо викликає небезпеку, як вони реагувати збираються. Коксу втягнуть на пару з зелєю?

Є лише один метод - усіх без винятку зебобіків та їх шісток витягувати на РНБО і на поліграфі у прямому етері перевіряти на кого воно працює та скільки вкрало. Нєлеквідним повна конфіскація та довічна профффесія "розміновувач" терріторії. Хоч в останній раз попрацюють на державу.
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10.11.2021 17:38 Ответить
Так це відбувається десятиріччями...
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10.11.2021 17:39 Ответить
кризу в енергетиці організувало зебидло.
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10.11.2021 17:40 Ответить
Це влада ЗЕ створила енергетичну кризу в країні разом з РНЕКП і Герусом разом взяті.
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10.11.2021 17:40 Ответить
Криза йде семимильними кроками. То скільки годин за рік в тебе не було електрики?
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10.11.2021 18:05 Ответить
Та що ти кажеш, не може бути!!!
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10.11.2021 17:41 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288825167858175?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·



Секретарь СНБО Данилов сказал, что у власти есть план борьбы с российским «энергетическим терроризмом» в этот отопительный сезон.

Даже страшно представить, какого качества «этот план»…
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10.11.2021 18:06 Ответить
це ти передав нам послання від моні. тож передай від нас йому. якби воно не розпродало дешевий газ літом та закупило його ще більше, якби заготовило вугілля літом, то ...ралиб ми на їхній шантаж. а ви зробили це РАЗОМ, через ...раку щоб дати кремлю козирі для шантажу. і якраз рнбо мало все це передбачити аби в ньому були розумні патріоти а не свиноморді сепари
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10.11.2021 18:06 Ответить
Іван побачив ща на городі хтось прилаштувався до заду його дружини і кричить.
Маріє, Маріє, тебе ....буть!!
Марія махає ...ракою теж закричала, киш киш киш киш.
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10.11.2021 18:13 Ответить
Навіщо нам росія, це ви "зелені" довели країну до такого стану. При Порошенко ми електроенергію продавали і заробляли гроші, а при нормальному мальчіку, який відкосив від служби 4 рази, бо навіщо йому рискувати своїм життям, коли і в Києві барани 73% непогано стелять і годують, залізли в ярмо. Білорусь, а фактично росія, дає нам електроенергію, а за які домовленності? Що ми маємо їм віддати, чи що непотрітне купити, трактори, тролейбуси, автобуси і МАЗи?
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10.11.2021 18:22 Ответить
Водночас в Україні готові до відповідного сценарію:
-відключемо електрику пісіанерам, школам та дітсадкам
Хай пісіонери збираються разом у кінотеатрах та дивляться цілодобово 95 квартал та Сватів!!
Будуть сміятися (над собою) тож зігріються
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10.11.2021 18:29 Ответить
Так, і в ці кінотеатри заганяти всіх баранів 73%, їм буде також корисно. Ще все попереду, бо за газ потрібно платити, а це звінтить ціни і тоді будуть ржать всі. Бачили оченята, що купували - жріть і не обляпайтеся.
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10.11.2021 18:35 Ответить
Не можна нікуди. Локдаун. Дома лежи і жуй сіно.
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10.11.2021 20:01 Ответить
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10.11.2021 19:37 Ответить
Данилов сегодня дежурный по зеленому бреду? Рабсея с 2008 года "энергетическим терроризмом занимается.
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10.11.2021 21:39 Ответить
даже не хочется обсуждать очевидные вещи с теми, кто слеп, глух и брехлив...
чтобы сейчас с умным видом не трещали эти ...вот эти "деятели" все это пустословие и лапшевесие чтобы оправдать свои проё** и зашквары... и даже вредительство...
не только ***** виноват в пустых угольных складах на ТЭЦ или отключенных блоках АЭС или неработающих кислородных заводах или миллиардных долгах при пустом бюджете...
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10.11.2021 21:41 Ответить
Мавзолейный крематорий создан был чтобы гадить на шарике Земном и мешать жить цивилизованному обществу...
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10.11.2021 21:46 Ответить
Жаловаться на сокращение поставок энергии со стороны агрессора может только идиот. Сколько прошло лет а у нас все еще огромная зависимость практически по всему, уголь, газ, ГСМ, ядерное топливо, автогаз. Все это могут перекрыть в любой момент.
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10.11.2021 21:48 Ответить
ЛЭП взорвут?
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10.11.2021 21:51 Ответить
Казахстану РАБссия запретила поставлять уголь в Украину...,а это значит кремлевские шакалы наехали на казахов по полному тарифу...вЫвод?Украина справится...,бывало и не так тяжело в этой жизни...,выживет ли кремлевский Вермахт по примеру СССра дохлого августа 1991 года...очень сильно сомневаюсь...ОЧЕНЬ...
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10.11.2021 21:52 Ответить
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10.11.2021 22:00 Ответить
Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму"Источник:

Про что он вообще? Ведь газ не покупается а РФ, электроэнергия тоже, уголь тоже вроде… Так о чем речь то?
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10.11.2021 22:05 Ответить
Дебилов пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят СВАТЫ нашего зепрезедента.
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10.11.2021 22:41 Ответить
"...будут приняты соответствующие решения быстро и жестко в интересах нашей страны", - это что, жестко очередных "сватов" им не продадите????
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10.11.2021 23:26 Ответить
"Свати" Зєлєнкаго це щось як "Ліпєцкая фабріка" Пєті...
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11.11.2021 00:16 Ответить
Спочатку до енергетичного тероризму в Україні вдалися, а далі лука може просто повторити за нами, бо бачить, що можна
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11.11.2021 06:39 Ответить
Давно надо было готовить разрыв всех связей с неадекватными соседями.
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11.11.2021 09:07 Ответить
 
 