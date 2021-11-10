УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини
5 730 44

Росія може вдатися до "енергетичного тероризму" щодо України, - Данілов

Росія може вдатися до

В Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму". Водночас в Україні готові до відповідного сценарію.

Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна готова швидко й жорстко реагувати у разі "енергетичного тероризму" з боку Росії.

"У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складана ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.

Читайте також: Якщо Україна просить аварійну допомогу в Білорусі, то не можна говорити, що ми готові до опалювального сезону, - нардепка "Голосу" Совсун

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64984) РНБО (2278) енергетика (2581) електроенергія (6184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Так готові, що почали імпортувати електроанергії з білорусі і кацапстана.
показати весь коментар
10.11.2021 17:17
+9
А зробити "жорстко" тим зеленим довбням, хто не закупили вчасно газ і вугіля, не хоче Данілов ?
Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
показати весь коментар
10.11.2021 17:18
+8
А хто винний, що ви проспали у літку ?
показати весь коментар
10.11.2021 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так готові, що почали імпортувати електроанергії з білорусі і кацапстана.
показати весь коментар
10.11.2021 17:17 Відповісти
А зробити "жорстко" тим зеленим довбням, хто не закупили вчасно газ і вугіля, не хоче Данілов ?
Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
показати весь коментар
10.11.2021 17:18 Відповісти
А то шо, не сможешь пасьянс розложить ?
показати весь коментар
10.11.2021 18:03 Відповісти
шапито а не рнбо.... бездари
показати весь коментар
10.11.2021 17:18 Відповісти
А хто винний, що ви проспали у літку ?
показати весь коментар
10.11.2021 17:19 Відповісти
летом они боролись с коболевым...не до газа было
показати весь коментар
10.11.2021 17:25 Відповісти
А зиму забули без кацапського газу? Про те що хай хохли замерзнуть. Таке вже було.... нажаль не так давно. Комусь треба прочитати хоч десь новітню історію України. Бо таке враження, що вони тільки но тут з'явилися.
показати весь коментар
10.11.2021 17:19 Відповісти
А яка це готовність? Штани знімати? Вже побачили готовність до енергозабеспечення.
показати весь коментар
10.11.2021 17:20 Відповісти
Стратег...
показати весь коментар
10.11.2021 17:21 Відповісти
А что за 7 лет мы так и не подготовились к разрыву с енергетическими отношениями с врагом?
показати весь коментар
10.11.2021 17:23 Відповісти
Ну почему... готовимся. Достаточно хорошо.
показати весь коментар
10.11.2021 18:04 Відповісти
Енергетичний тероризм проти України влаштувало не *****,а "наш" Зелений Йолоп.
показати весь коментар
10.11.2021 17:23 Відповісти
будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни

показати весь коментар
10.11.2021 17:25 Відповісти
Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Авидокажите!
показати весь коментар
10.11.2021 17:26 Відповісти
Починаючи з 2014 року можна було повністю перебудувати енергетичний сектор зробивши його самодостатнім і створити декілька ядерних засобів ураження основних центрів **********...
показати весь коментар
10.11.2021 17:36 Відповісти
И как помогут несколько ракет в энергокризисе, я уже молчу что в случае их применения от Украины ничего вообще не останется.
показати весь коментар
10.11.2021 21:52 Відповісти
Так. Але від Москви, Пітера, Новосибірська і Владивостока теж нічого не лишиться. А це означає що ********* як країна припинить своє існування назавжди - там більше не має міст в яких взагалі існує якесь цивілізоване життя. Хоч якась відплата... А ще можливо заткнуться з своїми регулярними дегенеративними ядерними погрозами. Кацапам дуже хочеться вважати що всі країни існують тільки тому що ... ***** це дозволив...
показати весь коментар
11.11.2021 00:08 Відповісти
Ба, подивіться на цього прозрілого. На краплених картах нагадав.
А торгуйці з московітами та їх посередниками чим тоді займаються?
Часом не економічним тероризмом і державної зрадою? Напевно підтримкою економіки тієї сторони.
Якась з цьго Данілова недоколихана баба Ванга вийшла.
Особливо викликає небезпеку, як вони реагувати збираються. Коксу втягнуть на пару з зелєю?

Є лише один метод - усіх без винятку зебобіків та їх шісток витягувати на РНБО і на поліграфі у прямому етері перевіряти на кого воно працює та скільки вкрало. Нєлеквідним повна конфіскація та довічна профффесія "розміновувач" терріторії. Хоч в останній раз попрацюють на державу.
показати весь коментар
10.11.2021 17:38 Відповісти
Так це відбувається десятиріччями...
показати весь коментар
10.11.2021 17:39 Відповісти
кризу в енергетиці організувало зебидло.
показати весь коментар
10.11.2021 17:40 Відповісти
Це влада ЗЕ створила енергетичну кризу в країні разом з РНЕКП і Герусом разом взяті.
показати весь коментар
10.11.2021 17:40 Відповісти
Криза йде семимильними кроками. То скільки годин за рік в тебе не було електрики?
показати весь коментар
10.11.2021 18:05 Відповісти
Та що ти кажеш, не може бути!!!
показати весь коментар
10.11.2021 17:41 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288825167858175?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·



Секретарь СНБО Данилов сказал, что у власти есть план борьбы с российским «энергетическим терроризмом» в этот отопительный сезон.

Даже страшно представить, какого качества «этот план»…
показати весь коментар
10.11.2021 18:06 Відповісти
це ти передав нам послання від моні. тож передай від нас йому. якби воно не розпродало дешевий газ літом та закупило його ще більше, якби заготовило вугілля літом, то ...ралиб ми на їхній шантаж. а ви зробили це РАЗОМ, через ...раку щоб дати кремлю козирі для шантажу. і якраз рнбо мало все це передбачити аби в ньому були розумні патріоти а не свиноморді сепари
показати весь коментар
10.11.2021 18:06 Відповісти
Іван побачив ща на городі хтось прилаштувався до заду його дружини і кричить.
Маріє, Маріє, тебе ....буть!!
Марія махає ...ракою теж закричала, киш киш киш киш.
показати весь коментар
10.11.2021 18:13 Відповісти
Навіщо нам росія, це ви "зелені" довели країну до такого стану. При Порошенко ми електроенергію продавали і заробляли гроші, а при нормальному мальчіку, який відкосив від служби 4 рази, бо навіщо йому рискувати своїм життям, коли і в Києві барани 73% непогано стелять і годують, залізли в ярмо. Білорусь, а фактично росія, дає нам електроенергію, а за які домовленності? Що ми маємо їм віддати, чи що непотрітне купити, трактори, тролейбуси, автобуси і МАЗи?
показати весь коментар
10.11.2021 18:22 Відповісти
Водночас в Україні готові до відповідного сценарію:
-відключемо електрику пісіанерам, школам та дітсадкам
Хай пісіонери збираються разом у кінотеатрах та дивляться цілодобово 95 квартал та Сватів!!
Будуть сміятися (над собою) тож зігріються
показати весь коментар
10.11.2021 18:29 Відповісти
Так, і в ці кінотеатри заганяти всіх баранів 73%, їм буде також корисно. Ще все попереду, бо за газ потрібно платити, а це звінтить ціни і тоді будуть ржать всі. Бачили оченята, що купували - жріть і не обляпайтеся.
показати весь коментар
10.11.2021 18:35 Відповісти
Не можна нікуди. Локдаун. Дома лежи і жуй сіно.
показати весь коментар
10.11.2021 20:01 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 19:37 Відповісти
Данилов сегодня дежурный по зеленому бреду? Рабсея с 2008 года "энергетическим терроризмом занимается.
показати весь коментар
10.11.2021 21:39 Відповісти
даже не хочется обсуждать очевидные вещи с теми, кто слеп, глух и брехлив...
чтобы сейчас с умным видом не трещали эти ...вот эти "деятели" все это пустословие и лапшевесие чтобы оправдать свои проё** и зашквары... и даже вредительство...
не только ***** виноват в пустых угольных складах на ТЭЦ или отключенных блоках АЭС или неработающих кислородных заводах или миллиардных долгах при пустом бюджете...
показати весь коментар
10.11.2021 21:41 Відповісти
Мавзолейный крематорий создан был чтобы гадить на шарике Земном и мешать жить цивилизованному обществу...
показати весь коментар
10.11.2021 21:46 Відповісти
Жаловаться на сокращение поставок энергии со стороны агрессора может только идиот. Сколько прошло лет а у нас все еще огромная зависимость практически по всему, уголь, газ, ГСМ, ядерное топливо, автогаз. Все это могут перекрыть в любой момент.
показати весь коментар
10.11.2021 21:48 Відповісти
ЛЭП взорвут?
показати весь коментар
10.11.2021 21:51 Відповісти
Казахстану РАБссия запретила поставлять уголь в Украину...,а это значит кремлевские шакалы наехали на казахов по полному тарифу...вЫвод?Украина справится...,бывало и не так тяжело в этой жизни...,выживет ли кремлевский Вермахт по примеру СССра дохлого августа 1991 года...очень сильно сомневаюсь...ОЧЕНЬ...
показати весь коментар
10.11.2021 21:52 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму"Источник:

Про что он вообще? Ведь газ не покупается а РФ, электроэнергия тоже, уголь тоже вроде… Так о чем речь то?
показати весь коментар
10.11.2021 22:05 Відповісти
Дебилов пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят СВАТЫ нашего зепрезедента.
показати весь коментар
10.11.2021 22:41 Відповісти
"...будут приняты соответствующие решения быстро и жестко в интересах нашей страны", - это что, жестко очередных "сватов" им не продадите????
показати весь коментар
10.11.2021 23:26 Відповісти
"Свати" Зєлєнкаго це щось як "Ліпєцкая фабріка" Пєті...
показати весь коментар
11.11.2021 00:16 Відповісти
Спочатку до енергетичного тероризму в Україні вдалися, а далі лука може просто повторити за нами, бо бачить, що можна
показати весь коментар
11.11.2021 06:39 Відповісти
Давно надо было готовить разрыв всех связей с неадекватными соседями.
показати весь коментар
11.11.2021 09:07 Відповісти
 
 