Росія може вдатися до "енергетичного тероризму" щодо України, - Данілов
В Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму". Водночас в Україні готові до відповідного сценарію.
Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна готова швидко й жорстко реагувати у разі "енергетичного тероризму" з боку Росії.
"У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складана ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+10 Ahmed Nunji
показати весь коментар10.11.2021 17:17
+9 крик душі
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+8 Ksenia VB
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Ви вже показали за 2.5 роки на шо ваш шапітолій здатен
А торгуйці з московітами та їх посередниками чим тоді займаються?
Часом не економічним тероризмом і державної зрадою? Напевно підтримкою економіки тієї сторони.
Якась з цьго Данілова недоколихана баба Ванга вийшла.
Особливо викликає небезпеку, як вони реагувати збираються. Коксу втягнуть на пару з зелєю?
Є лише один метод - усіх без винятку зебобіків та їх шісток витягувати на РНБО і на поліграфі у прямому етері перевіряти на кого воно працює та скільки вкрало. Нєлеквідним повна конфіскація та довічна профффесія "розміновувач" терріторії. Хоч в останній раз попрацюють на державу.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288825167858175?__cft__[0]=AZUczo_BLixGxmZ08_kYmfhVHaIr44Seg0g-iKJ0AMcsz-98HwyqGGFsAzlwXfm8ZxDchGWHfDPcNDJ-GO-YJLuGMBifTPQ7RAH71Cif9AmUximrzSHWfizB_2llGOgQFts&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·
Секретарь СНБО Данилов сказал, что у власти есть план борьбы с российским «энергетическим терроризмом» в этот отопительный сезон.
Даже страшно представить, какого качества «этот план»…
Маріє, Маріє, тебе ....буть!!
Марія махає ...ракою теж закричала, киш киш киш киш.
-відключемо електрику пісіанерам, школам та дітсадкам
Хай пісіонери збираються разом у кінотеатрах та дивляться цілодобово 95 квартал та Сватів!!
Будуть сміятися (над собою) тож зігріються
чтобы сейчас с умным видом не трещали эти ...вот эти "деятели" все это пустословие и лапшевесие чтобы оправдать свои проё** и зашквары... и даже вредительство...
не только ***** виноват в пустых угольных складах на ТЭЦ или отключенных блоках АЭС или неработающих кислородных заводах или миллиардных долгах при пустом бюджете...
Про что он вообще? Ведь газ не покупается а РФ, электроэнергия тоже, уголь тоже вроде… Так о чем речь то?