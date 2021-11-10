Росія може вдатися до "енергетичного тероризму" щодо України, - Данілов

В Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму". Водночас в Україні готові до відповідного сценарію.

Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна готова швидко й жорстко реагувати у разі "енергетичного тероризму" з боку Росії.

"У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складана ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.

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