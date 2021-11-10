Лукашенко открыл небо Беларуси для регулярных полетов стратегической бомбардировочной авиации РФ
Военно-политическое руководство Беларуси открыло воздушное пространство страны для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ. Это решение начало действовать сегодня, 10 ноября 2021, сообщили в Минобороны Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Россияне сразу же воспользовались решением, принятым сегодня силовиками режима Лукашенко, и осуществили пролет над территорией Беларуси двух бомбардировщиков Ту-22М3, которые шли в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ.
Белорусские военные заявили, что такой полет являлся частью тренировок сил и средств Объединенной системы противовоздушной обороны России и Беларуси. И также – что это "адекватные меры реагирования на обстановку, складывающуюся на земле и в воздухе".
Также немаловажная деталь – Минобороны Беларуси заявляет, что к этому моменту российские стратегические бомбардировщики "с циклической регулярностью" выполняли полеты в воздушном пространстве Беларуси, и теперь такие мероприятия будут регулярными.
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перевіряв системи пво україни..
тоді стався випадок з терміновим поверненням рейсу белавіа до борисполя, буцім-то на борту був якийсь кримінальний авторитет...
є в ютуб переговори з екіпажем, який не розумів ні причини повернення ні того, що могли б і збити замість бомбардувальника
настільки все було тривожно..
потім рейс полетів до мінська петлею через брест
И пятнадцать минут это с большим запасом.
При чем здесь стратегический бомбардировщик? Или это все,что ты знаешь о боевой авиации?
Також були в Узині під Білою Церквою, і у Стрию на Львівщині.
Загальне керівництво здійснювалося зі Смоленська, - там був штаб Повітряної армії.
Американцам это точно не надо.
цілий народ тоне у кацапському лайні