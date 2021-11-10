Лукашенко открыл небо Беларуси для регулярных полетов стратегической бомбардировочной авиации РФ

Военно-политическое руководство Беларуси открыло воздушное пространство страны для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ. Это решение начало действовать сегодня, 10 ноября 2021, сообщили в Минобороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Россияне сразу же воспользовались решением, принятым сегодня силовиками режима Лукашенко, и осуществили пролет над территорией Беларуси двух бомбардировщиков Ту-22М3, которые шли в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ.

Белорусские военные заявили, что такой полет являлся частью тренировок сил и средств Объединенной системы противовоздушной обороны России и Беларуси. И также – что это "адекватные меры реагирования на обстановку, складывающуюся на земле и в воздухе".

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Также немаловажная деталь – Минобороны Беларуси заявляет, что к этому моменту российские стратегические бомбардировщики "с циклической регулярностью" выполняли полеты в воздушном пространстве Беларуси, и теперь такие мероприятия будут регулярными.