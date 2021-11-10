ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского миллиардера Галантерника, – ЦПК
Высший антикоррупционный суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.
"Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, нанесшей ущерб общине объемом более 558 миллионов гривен. В этом деле фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов", – говорится в сообщении.
Галантерник находится вне Украины. Прокурор рассказал на заседании, что в 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году Галантерник был за пределами Украины 56 дней.
Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья, отметили в ЦПК.
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Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?
Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
зиц-зе-председателем и поставлен.
Ленка говорила: "Это хороший проект"
галантерейный, харьковский, адидаский, чугуевский, балцемовский, триполоский, семпятский, кончитовский, щасливский, непопальский, попальский, поползский. добронравский, скифский, монгольский, плоский, китайский, японский
РЮЗГЕ!!!
@gladenkoa
·
https://twitter.com/gladenkoa/status/1458480057467478019 2 ч
А контрабантисти знають про це? )
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InfoResist
@InfoResist
· 2 ч
Баканов заявил, что деятельность контрабандистов почти остановлена https://inforesist.org