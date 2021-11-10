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ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского миллиардера Галантерника, – ЦПК

ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского миллиардера Галантерника, – ЦПК
Фото: forbes.ua

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

"Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, нанесшей ущерб общине объемом более 558 миллионов гривен. В этом деле фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов", – говорится в сообщении.

Галантерник находится вне Украины. Прокурор рассказал на заседании, что в 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году Галантерник был за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья, отметили в ЦПК.

Читайте также: Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в международный розыск: Подозревают в создании преступной организации

Автор: 

арест (10454) Антикоррупционный суд (1206) Центр противодействия коррупции (247) Галантерник Владимир (15)


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Топ комментарии
+21
Галантерейник - заочник,
Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?

Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
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10.11.2021 19:10
+15
Заочно
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10.11.2021 19:09
+12
он ещё и отсидит заочно в Лондонском особняке..
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10.11.2021 19:10
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Заочно
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10.11.2021 19:09 Ответить
Реально смешно. Вот раньше преступную власть Януковича всю наказали, за героев Небесной сотни все уже ответили...да что там все - памятник слету построили Небесной сотне.
Не то, что сейчас
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10.11.2021 19:20 Ответить
😂😅🤣 - когда меня нет дома , пусть они меня даже бьют ! ЗеУБЛЮДКИ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ ,мертвечук на вилле прохлаждаетс
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10.11.2021 20:39 Ответить
Пєтя то Медведчука просто знищив.
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11.11.2021 05:14 Ответить
он ещё и отсидит заочно в Лондонском особняке..
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10.11.2021 19:10 Ответить
Галантерейник - заочник,
Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?

Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
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10.11.2021 19:10 Ответить
та вова и сядет, всему свое время. для этого зиц- зе-председателем и поставлен.
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10.11.2021 19:48 Ответить


Ленка говорила: "Это хороший проект"
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10.11.2021 19:56 Ответить
Заочно заарештували - це як????? Нові "перли" зеленої юстиції...
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10.11.2021 19:12 Ответить
Перлы старые . Одесский анекдот : Изя, о вас уже два раза нехорошо говорили!"- "Ой, Моня, когда меня нет, то можете меня даже бить!" Похоже?
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10.11.2021 20:56 Ответить
)))
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10.11.2021 19:15 Ответить
Как там дела у Бени?
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10.11.2021 19:22 Ответить
арештуйте його недвігу, очно , і цей щур швидко з'явиться...
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10.11.2021 19:19 Ответить
вы наверно зебуин ? Дело в том,что это спектакль для бедных 🤢🐸🤡73%🐏🐑🐐 С такими миллиардами купит и перепродаст всех , кто его заочно арестовывает
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10.11.2021 20:46 Ответить
Майно його заарештуйте!
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10.11.2021 19:22 Ответить
Це все одно, що облизувати сало через скло
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10.11.2021 19:24 Ответить
потрібно труху трусити- той знає де його співласник Одеси
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10.11.2021 19:30 Ответить
В Англии. И дальше что?
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10.11.2021 20:58 Ответить
Ще ж не весна панове, отже й садити зарано)) "Спортивна риболовля" продовжується,ЗЕлена послідна муха не дасть збрехати)
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10.11.2021 19:38 Ответить
А по другому врагов народа в Украине арестовыватьне умеют. Только заочно. Это же не патриоты, и не участники АТО.
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10.11.2021 19:38 Ответить
Цікаво, скільки за сім з половиною років караюча українська Феміда встигла заарештувати заочно?
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10.11.2021 20:06 Ответить
Умеют. Домашний арест. "Личное обязательство". Звери!
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10.11.2021 20:59 Ответить
просто мода пошла на "заочное" )))
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10.11.2021 19:39 Ответить
21 век! В собственности у феодалов города! Области! Страна!
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10.11.2021 19:41 Ответить
заочно арестовали - и есть о чем отчитаться, и не не опасно. надо еще приловчиться расстреливать по скайпу или спец.функции в "многостраждальную" "Дiю" добавить.
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10.11.2021 19:45 Ответить
Да, расстрелять заочно - это-таки будет тот ещё лайфхак от зельцмана. Может мы и идиота зелю нах отправим... Заочно.
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10.11.2021 19:57 Ответить
красуня
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10.11.2021 20:06 Ответить
это тот самый, за которого Саакашвили и Зеленский говорили что он хороший ..?
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10.11.2021 19:50 Ответить
кликухи прямо в точку
галантерейный, харьковский, адидаский, чугуевский, балцемовский, триполоский, семпятский, кончитовский, щасливский, непопальский, попальский, поползский. добронравский, скифский, монгольский, плоский, китайский, японский
РЮЗГЕ!!!
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10.11.2021 20:54 Ответить
А что ж маланский не написал? Стесняешься что ли?
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10.11.2021 21:34 Ответить
будь ласка: юдский
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10.11.2021 21:44 Ответить
Галантерник злякався-теж заочно...
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10.11.2021 21:12 Ответить
Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa

·
https://twitter.com/gladenkoa/status/1458480057467478019 2 ч



А контрабантисти знають про це? )

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InfoResist


@InfoResist

· 2 ч

Баканов заявил, что деятельность контрабандистов почти остановлена https://inforesist.org
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10.11.2021 21:26 Ответить
Скоро будет пиф-паф я тебя убил!
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10.11.2021 21:30 Ответить
есть кино про еврея, шо трусливо прятался от пуль и получил героя как единствений виживший
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10.11.2021 21:58 Ответить
Прочитав заголовок теми голосом Остапа Бендера
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10.11.2021 22:50 Ответить
а на фейс уважно дивився?

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11.11.2021 00:48 Ответить
Не бачу ніде інформації про роботу Етичної комісії судової системи. Вони почали працювати?
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11.11.2021 08:44 Ответить
 
 