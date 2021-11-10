ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского миллиардера Галантерника, – ЦПК

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

"Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, нанесшей ущерб общине объемом более 558 миллионов гривен. В этом деле фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов", – говорится в сообщении.

Галантерник находится вне Украины. Прокурор рассказал на заседании, что в 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году Галантерник был за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья, отметили в ЦПК.

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