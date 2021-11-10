ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського мільярдера Галантерника, – ЦПК
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне досудове розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".
Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов", – йдеться у повідомленні.
Галантерник перебуває поза межами України. Прокурор розповів на засіданні, що у 2017 році його не було в Україні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цьогоріч Галантерник був поза межами України 56 днів.
Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я, зазначили у ЦПК.
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Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?
Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
зиц-зе-председателем и поставлен.
Ленка говорила: "Это хороший проект"
галантерейный, харьковский, адидаский, чугуевский, балцемовский, триполоский, семпятский, кончитовский, щасливский, непопальский, попальский, поползский. добронравский, скифский, монгольский, плоский, китайский, японский
РЮЗГЕ!!!
@gladenkoa
·
https://twitter.com/gladenkoa/status/1458480057467478019 2 ч
А контрабантисти знають про це? )
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InfoResist
@InfoResist
· 2 ч
Баканов заявил, что деятельность контрабандистов почти остановлена https://inforesist.org