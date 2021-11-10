ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського мільярдера Галантерника, – ЦПК

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне досудове розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов", – йдеться у повідомленні.

Галантерник перебуває поза межами України. Прокурор розповів на засіданні, що у 2017 році його не було в Україні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цьогоріч Галантерник був поза межами України 56 днів.

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Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я, зазначили у ЦПК.