УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9611 відвідувач онлайн
Новини
9 050 46

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського мільярдера Галантерника, – ЦПК

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського мільярдера Галантерника, – ЦПК
Фото: forbes.ua

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне досудове розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов", – йдеться у повідомленні.

Галантерник перебуває поза межами України. Прокурор розповів на засіданні, що у 2017 році його не було в Україні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цьогоріч Галантерник був поза межами України 56 днів.

Читайте: Одеського бізнесмена Галантерника оголошено в міжнародний розшук: Підозрюють у створенні злочинної організації

Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я, зазначили у ЦПК.

Автор: 

арешт (2520) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Центр протидії корупції (265) Галантерник Володимир (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Галантерейник - заочник,
Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?

Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
показати весь коментар
10.11.2021 19:10
+15
Заочно
показати весь коментар
10.11.2021 19:09
+12
он ещё и отсидит заочно в Лондонском особняке..
показати весь коментар
10.11.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заочно
показати весь коментар
10.11.2021 19:09 Відповісти
Реально смешно. Вот раньше преступную власть Януковича всю наказали, за героев Небесной сотни все уже ответили...да что там все - памятник слету построили Небесной сотне.
Не то, что сейчас
показати весь коментар
10.11.2021 19:20 Відповісти
😂😅🤣 - когда меня нет дома , пусть они меня даже бьют ! ЗеУБЛЮДКИ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ ,мертвечук на вилле прохлаждаетс
показати весь коментар
10.11.2021 20:39 Відповісти
Пєтя то Медведчука просто знищив.
показати весь коментар
11.11.2021 05:14 Відповісти
он ещё и отсидит заочно в Лондонском особняке..
показати весь коментар
10.11.2021 19:10 Відповісти
Галантерейник - заочник,
Медведчук - вечерник,
........................ - стационарник?

Вова, куку, кто в стационар наконец сядет ?
опять волонтерам, добробатовцам и генералам отдуваться ?
показати весь коментар
10.11.2021 19:10 Відповісти
та вова и сядет, всему свое время. для этого зиц- зе-председателем и поставлен.
показати весь коментар
10.11.2021 19:48 Відповісти


Ленка говорила: "Это хороший проект"
показати весь коментар
10.11.2021 19:56 Відповісти
Заочно заарештували - це як????? Нові "перли" зеленої юстиції...
показати весь коментар
10.11.2021 19:12 Відповісти
Перлы старые . Одесский анекдот : Изя, о вас уже два раза нехорошо говорили!"- "Ой, Моня, когда меня нет, то можете меня даже бить!" Похоже?
показати весь коментар
10.11.2021 20:56 Відповісти
)))
показати весь коментар
10.11.2021 19:15 Відповісти
Как там дела у Бени?
показати весь коментар
10.11.2021 19:22 Відповісти
арештуйте його недвігу, очно , і цей щур швидко з'явиться...
показати весь коментар
10.11.2021 19:19 Відповісти
вы наверно зебуин ? Дело в том,что это спектакль для бедных 🤢🐸🤡73%🐏🐑🐐 С такими миллиардами купит и перепродаст всех , кто его заочно арестовывает
показати весь коментар
10.11.2021 20:46 Відповісти
Майно його заарештуйте!
показати весь коментар
10.11.2021 19:22 Відповісти
Це все одно, що облизувати сало через скло
показати весь коментар
10.11.2021 19:24 Відповісти
потрібно труху трусити- той знає де його співласник Одеси
показати весь коментар
10.11.2021 19:30 Відповісти
В Англии. И дальше что?
показати весь коментар
10.11.2021 20:58 Відповісти
Ще ж не весна панове, отже й садити зарано)) "Спортивна риболовля" продовжується,ЗЕлена послідна муха не дасть збрехати)
показати весь коментар
10.11.2021 19:38 Відповісти
А по другому врагов народа в Украине арестовыватьне умеют. Только заочно. Это же не патриоты, и не участники АТО.
показати весь коментар
10.11.2021 19:38 Відповісти
Цікаво, скільки за сім з половиною років караюча українська Феміда встигла заарештувати заочно?
показати весь коментар
10.11.2021 20:06 Відповісти
Умеют. Домашний арест. "Личное обязательство". Звери!
показати весь коментар
10.11.2021 20:59 Відповісти
просто мода пошла на "заочное" )))
показати весь коментар
10.11.2021 19:39 Відповісти
21 век! В собственности у феодалов города! Области! Страна!
показати весь коментар
10.11.2021 19:41 Відповісти
заочно арестовали - и есть о чем отчитаться, и не не опасно. надо еще приловчиться расстреливать по скайпу или спец.функции в "многостраждальную" "Дiю" добавить.
показати весь коментар
10.11.2021 19:45 Відповісти
Да, расстрелять заочно - это-таки будет тот ещё лайфхак от зельцмана. Может мы и идиота зелю нах отправим... Заочно.
показати весь коментар
10.11.2021 19:57 Відповісти
красуня
показати весь коментар
10.11.2021 20:06 Відповісти
это тот самый, за которого Саакашвили и Зеленский говорили что он хороший ..?
показати весь коментар
10.11.2021 19:50 Відповісти
кликухи прямо в точку
галантерейный, харьковский, адидаский, чугуевский, балцемовский, триполоский, семпятский, кончитовский, щасливский, непопальский, попальский, поползский. добронравский, скифский, монгольский, плоский, китайский, японский
РЮЗГЕ!!!
показати весь коментар
10.11.2021 20:54 Відповісти
А что ж маланский не написал? Стесняешься что ли?
показати весь коментар
10.11.2021 21:34 Відповісти
будь ласка: юдский
показати весь коментар
10.11.2021 21:44 Відповісти
Галантерник злякався-теж заочно...
показати весь коментар
10.11.2021 21:12 Відповісти
Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa

·
https://twitter.com/gladenkoa/status/1458480057467478019 2 ч



А контрабантисти знають про це? )

Цитировать твит

InfoResist


@InfoResist

· 2 ч

Баканов заявил, что деятельность контрабандистов почти остановлена https://inforesist.org
показати весь коментар
10.11.2021 21:26 Відповісти
Скоро будет пиф-паф я тебя убил!
показати весь коментар
10.11.2021 21:30 Відповісти
есть кино про еврея, шо трусливо прятался от пуль и получил героя как единствений виживший
показати весь коментар
10.11.2021 21:58 Відповісти
Прочитав заголовок теми голосом Остапа Бендера
показати весь коментар
10.11.2021 22:50 Відповісти
а на фейс уважно дивився?

показати весь коментар
11.11.2021 00:48 Відповісти
Не бачу ніде інформації про роботу Етичної комісії судової системи. Вони почали працювати?
показати весь коментар
11.11.2021 08:44 Відповісти
 
 