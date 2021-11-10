Зеленский призвал СМИ "не кошмарить зрителей" новостями об энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил журналистов в манипуляциях по энергетической безопасности.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война, манипуляции несут не меньшую угрозу. Государству важно, чтобы в жилищах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры", – сказал он.

Зеленский считает, что телезрителям сейчас тяжело "из-за ковида, войны и многого другого".

"Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников. Что мы все замерзнем в темноте и без воды", – призвал президент.

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