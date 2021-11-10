УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4165 відвідувачів онлайн
Новини
8 712 93

Зеленський закликав ЗМІ "не кошмарити глядачів" новинами про енергетику

Зеленський закликав ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звинуватив журналістів у маніпуляціях щодо енергетичної безпеки.

Про це голова держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Енергетична бепека – не менш чутлива тема, ніж війна, маніпуляції несуть не меншу загрозу. Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, але й чесні телевізори", – сказав він.

Зеленський вважає, що телеглядачам зараз важко "через ковід, війну та багато іншого".

"Не треба кошмарити їх прогнозами і інсайдами з дуже "надійних" джерел. Що ми всі замерзнемо у темряві і без води", – закликав президент.

Також читайте: Зеленський – олігархам: "Коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період"

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) свобода слова (390) ЗМІ (1357) енергетика (2581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Т.е. ЗЕ призвал СМИ врать.
показати весь коментар
10.11.2021 21:56
+38
показати весь коментар
10.11.2021 21:57
+36
правильно!
треба 24/7 співати осану ЗеЛоху Офшорному..
Бо не можна казати зебілам що в енергетиці - ковний колапс: вугілля - нема, газа - мало, а всі гроші замість закупівлі - пішли в офшори зеленского та Ко...
"Тут можна хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
показати весь коментар
10.11.2021 21:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То шо, вже бігти купляти буржуйку і ручку до лопати для народних слуг?
показати весь коментар
10.11.2021 21:56 Відповісти
сім ЗЄля- бім , шухри мухри , ЗЄбаран-барабан-амінь! - вова поколдував й прикрив зверненням до ЗМІ (читаємо до олігархів) прихід зимового ЗЕпесця!!! УРА ТАВАРІЩІ!
показати весь коментар
11.11.2021 02:27 Відповісти
Державі важливо, аби в оселях громадян були .... чесні телевізори

вспомнила Мальвина Моника за честный телевизор, когда ретинг грохнулся
брехати на Г+Г треба було менше!
показати весь коментар
11.11.2021 02:50 Відповісти
Т.е. ЗЕ призвал СМИ врать.
показати весь коментар
10.11.2021 21:56 Відповісти
24 канал та Україна став вести дуже агресивно до слуг. Ну а 5 канал, Прямий та Експрессо як завжди такі обьєктивні.
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
не скигли, зепіл, посмокчи рошенку, вона вкусна
показати весь коментар
10.11.2021 23:22 Відповісти
нехай соплю зелену пожу
показати весь коментар
11.11.2021 01:11 Відповісти
Вовочка з задоволенням смокче у Валеріча
показати весь коментар
11.11.2021 07:28 Відповісти
Пропозиція: а може дивитися на ЗМІ, рівновіддалені від наших політичних сил? Наприклад, для мене авторитетом є Радіо Свобода! Чому? Бо їхній власник - не олігарх, а уряд США, Радіо Свобода напряму фінансує Держдеп з 1949 року!
показати весь коментар
11.11.2021 01:22 Відповісти
так Офшори ЗЕ-ленського розкрили "Схеми"

Зрада !
Знову Порох!
показати весь коментар
11.11.2021 02:52 Відповісти
Хай думають. що Порох, а на ділі це може бути привітом від американських партнерів...
показати весь коментар
11.11.2021 11:52 Відповісти
Зе посадили в " теплу ванну" ,, і він навіть не підозрює що відбуваться в країні . Він думає що склади забиті вугіллям , газу повно і ціна його 3 коп ,, а бацька і ***** імпортують електрику з України .. .
показати весь коментар
10.11.2021 22:24 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
А які телеканали працюють на Зєлю?
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
Г+Г
показати весь коментар
10.11.2021 22:12 Відповісти
донедавна ще й канали ахмєтки, пінчука не чіпали бубочку, а співали дифірамби. але ж життя швидко змінюється....
показати весь коментар
11.11.2021 01:12 Відповісти
правильно!
треба 24/7 співати осану ЗеЛоху Офшорному..
Бо не можна казати зебілам що в енергетиці - ковний колапс: вугілля - нема, газа - мало, а всі гроші замість закупівлі - пішли в офшори зеленского та Ко...
"Тут можна хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
"... але й чесні телевізори", - сказав він."

одразу пригадується брехня з квартал95 та цензура від ОП(Г)...
та як сказала його пресс-секретарка:
"Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує….... а іноді й відчитував артистів."
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
А кошмарити цінами на цибулю і борщовим набором можна було?
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
Нужно було! Без цього менше двбйбв би кукурікало про апшори і тп...
показати весь коментар
10.11.2021 21:59 Відповісти
Не кошмарить про енергетику,не кошмарить про ********** війська на кордоні...Тіко співать про найвеличнішого
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
Вугілля нема, електроенергію купуємо у ворогів, але розповідати це - НІЗЯ.
показати весь коментар
10.11.2021 21:58 Відповісти
"Телевізори" мають відійти у історію заради світлого майбутнього України.
показати весь коментар
10.11.2021 21:58 Відповісти
Теперь точно сметут все свечки с прилавков. Кому повезет достанет керосин.
показати весь коментар
10.11.2021 21:59 Відповісти
Тре брати свічки як найтовщі і якомога довші! Усіляким "узеленським" будуть замість пляшки, наче у московитів від чеченів
показати весь коментар
10.11.2021 22:53 Відповісти
ТАТЫШОООО??!

А как же беспощадные выступления квартала?

А как же искрометная борьба с барыгами?

Т.е. когда ты, паскуда, это делал, то это хорошо, а когда против тебя - это плохо?
показати весь коментар
10.11.2021 21:59 Відповісти
Ето другоє,ви нє понімаєтє...
показати весь коментар
10.11.2021 22:01 Відповісти
Я так зрозумів, що наркєта випадково та невчасно вивели з наркотичної коми, розбекалось воно щось з переляку
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
Пізно всрався клоун: медійний бумеранг повертається.
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
Ну, оно совсем без памяти, если плетёт про честные телевизоры, оно ж к власти пришло на телевранье
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
Ні, гнида косоворотчата, кошмар це якраз те слово яке характеризує те що ти наробило в енергетиці. Вугілля нема, газу нема, енергоатом збитковий
показати весь коментар
10.11.2021 22:02 Відповісти
с какого угла на ночь глядя он вышел то молчал а это ночные сказки на ночь от вовы
показати весь коментар
10.11.2021 22:03 Відповісти
телеглядачам зараз важко...усталі ат вайни...
показати весь коментар
10.11.2021 22:03 Відповісти
вова, давай, пздуй нхй и навсегда. чьмо.
показати весь коментар
10.11.2021 22:03 Відповісти
ой, він сам знає, що далеко не відбіжить, не встигне на землю обітовану...
показати весь коментар
11.11.2021 00:44 Відповісти
Паскуда криворожская, в Одессе второй день на полсуток вырубают свет под предлогом "планового ремонта". Я понимаю, что одесситы в большинстве зебилы и должны теперь получить по полной, но я за тебя паскуду не голосовал. Зебилы, когда сметать начнете своего господина?
показати весь коментар
10.11.2021 22:04 Відповісти
ДАЙТЄ ЄМУ ІСЧО 100 ДНЄЙ!!!
показати весь коментар
11.11.2021 01:16 Відповісти
Я одессит ,и я за пороха. А свет ,так и да отключают .С 7 утра до 8 вечера. Через день.
показати весь коментар
11.11.2021 08:22 Відповісти
я не знаю какой ты одессит и где отключают свет,в приморском не отключают.
показати весь коментар
11.11.2021 10:13 Відповісти
ЗМІ повинні кошмарити глядачів тільки Ковідом, щоб усі боялися та з дурня Зеленского не насміхалися.
показати весь коментар
10.11.2021 22:05 Відповісти
Шоб ты пропал под новый год
показати весь коментар
10.11.2021 22:05 Відповісти
Та нормальні, чесні журналісти нічим не спекулюють. Вони просто за брехню, подібну до цієї - морально іпуть зебілів в прямому ефірі.
показати весь коментар
10.11.2021 22:06 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 22:07 Відповісти
та ще й на Майдані, з димком..... від шин
показати весь коментар
11.11.2021 02:54 Відповісти
Два с половиной года преЗЕден а ссытся от Пороха
показати весь коментар
10.11.2021 22:13 Відповісти
Я с вас удивляюсь. Нам сем лет некоторые имбицылы рассказывали что нужно переходить с АЕС на *зельоныю енергетику* и с ДВС на електромобили, при етом оказывается Украина на сегодняшний день не может обойтись без поставок енергии с вражеских нам стран. Хочется спросить Ахметовских имбицилов, а в какую дырку совать зарядку для миллионов електромобилей потребляющих кстати в 3-5 раз больше енергии чем среднестатистический дом?
показати весь коментар
10.11.2021 22:18 Відповісти
Ну, нормальные люди понимают что вся "зелёная" энергетика нифига не зелёная, если разобраться и что всё это фикция и заработок бабла за счёт лоббирования через правительства развитых и не очень стран.
показати весь коментар
10.11.2021 22:23 Відповісти
Зарядні станції є.
показати весь коментар
10.11.2021 22:57 Відповісти
А зарядные станции от воздуха подпитаны? Или ты предлагаешь жилой массив отключить ради зарядной станции на которой будет заряжаться от силы 50 автомобилей, каждый потребляющий минимум по 32А (если медленная зарядка)? А остальные 10 миллионов автомобилей где заряжать?
показати весь коментар
11.11.2021 00:13 Відповісти
За 200 метрів від мене зарядка і нікого не відмикають.
показати весь коментар
11.11.2021 00:21 Відповісти
Які 32А? Повільна зарядка - це від домашніх 220 вольт, вдома 5А! Один електромобіль для повної зарядки жере від 40 до 100 кіловат-годин електрики! Порівняно з заводами Донбасу, які до 2014 жрали електрику, як не в себе, це МІЗЕР!
показати весь коментар
11.11.2021 01:30 Відповісти
Пане, ви не в темі, навіть найкрутіша Тесла має батарею на 100 кВт/год і цього вистачає на 550 км... А 550 км середньостатистичний водій проїжджає ну може за 2 тижні... Тобто Тесла жере 200 кВт/год на місяць. Я в однокімнатній квартирі в 200 кіловат в місяць не вкладаюся, а ви про будинок говорите!

І так, зелену енергетику ніхто НІКОЛИ не називав заміною АЕС, її називали заміною ТЕС! І тут я згоден, бо при Кучмі нам вистачало енергії АЕС і ГЕС, а ТЕС використовували лише для балансування! Так блін, при Кучмі Донбас зі своїми заводами жрав електрику по повній, ну і Крим ще. І тоді вистачало, чому зараз не вистачає?
показати весь коментар
11.11.2021 01:28 Відповісти
Ага рассказывай мне. Чего то мой сосед купивший Теслу платил $2000 взятки в Киевобленерго чтобы ему к стандартной выделяемой в нашем районе мощности 16А на домовладение ( а в многих селах вообще дают только 3кВт на дом), добавили еще 32А только для зарядки машины. И ето медленная зарядка считается, 8 часов заряжается минимум. Со своих 16А будешь неделю ее заряжать и больше не включишь ни чайник ни холодильник.
показати весь коментар
11.11.2021 01:40 Відповісти
Так більше амперів збільшує ШВИДКІСТЬ зарядки, але не кількість потрачених кіловат-годин! Ти що у школі пробухав уроки фізики? Кількість потрачених кіловат-годин що при 5А, що при 16А, що 32А залишається ОДНАКОВОЮ і залежить від ємності батареї електромобіля!

І так, для більшої сили струму не має значення, скільки у нас електростанцій зараз працює, важлива лише якість проводки, щоб вона це витримала і не згоріла!
показати весь коментар
11.11.2021 10:02 Відповісти
Одиниця потужності - це кіловат, а не кіловат-година! Кіловат-година - це одиниця вимірювання спожитої енергії!
показати весь коментар
11.11.2021 11:51 Відповісти
Им некогда кошмаритб энергетикой, ты же им сказал кошмарить коронавирусом, они в этом деле преуспели. Там только один коронавирус, даже если репортаж про дтп, обязательно надпись о том что надо привиться.
показати весь коментар
10.11.2021 22:21 Відповісти
Новина про енергетику, то фото має бути про енергетику.

А не оце ... ще й кілька підряд, блін.
показати весь коментар
10.11.2021 22:41 Відповісти
Шось воно сьогодні розбазікалось.
показати весь коментар
10.11.2021 22:49 Відповісти
Заспокойтесь, всьо харашо.
показати весь коментар
10.11.2021 22:54 Відповісти
"Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, але й чесні телевізори", - сказав він". - Тоді нехай сам перестане постійно брехати.
показати весь коментар
10.11.2021 22:56 Відповісти
Поясніть, хто-небудь чему зеуйобку, що глядачам , просто, ХОЛОДНО.
показати весь коментар
10.11.2021 22:58 Відповісти
Як на мене, то ЗМІ "кошмарять глядачів" лише одним - самим Зєлєнскім. Це справді якийсь кошмар. І чим далі - тим гірший.
показати весь коментар
10.11.2021 23:00 Відповісти
чесні телевізори

Істинно клоун.
показати весь коментар
10.11.2021 23:01 Відповісти
Работать нужно нормально а не призывать СМИ замалчивать ситуацию в стране чтоб у Зели не падал рейтинг.
показати весь коментар
10.11.2021 23:02 Відповісти
Дав наказ не говорити про важливе. Воно розуміє, що це цензура чи ні. В Януковича таких наказів не було.
показати весь коментар
10.11.2021 23:04 Відповісти
Жил, был актёр.
Купался в лучах софитов и аплодисментах.
Много и тяжело работал, хорошо зарабатывал и "шалил по офшорам", переживал и радовался, развлекался в меру фантазий и не попадал в громкие аморальные скандалы... дружил с олигархами и ди-джеями.
И сыграл он как то роль президента своей страны, и опять всем понравилось... А потом (много нецензурных слов) "переклинило" и актёра, и зрителей...
И через пару лет страна уже начала понимать, что Голобородько и Зеленский, как говорят в Одессе - "две большие разницы"...
А мог бы по прежнему заниматься любимым делом...
А сейчас его судьбу решают другие люди и ни кто ему не завидует и не восхищается как раньше....
показати весь коментар
10.11.2021 23:24 Відповісти
хто "тяжєло работав"???? дорожки кокаїнові втягувати- це важка робота? мале, гівнисте, наркозалежне, тупе, мстиве, гундосе, брехливе, ліниве *******....
показати весь коментар
11.11.2021 01:21 Відповісти
У ЗЕ!, кажись, кокс закончился. Пусть знает, что я ему факи в монитор тыкаю за отэти его высеры. Ещё пусть жёсткую цензуру введёт. Дебилоид
показати весь коментар
10.11.2021 23:47 Відповісти
Пусть знает, что я ему факи в монитор тыкаю
Та це таке. Ему как гинекологу до....
Осмелюсь подсказать. Вот если взять портрет и колоть иголками. А лучше вязаную из зелёных ниток куклу.
показати весь коментар
11.11.2021 00:04 Відповісти
Результат гарантируете?
показати весь коментар
11.11.2021 00:34 Відповісти
але спробувати варто....
показати весь коментар
11.11.2021 01:25 Відповісти
Издать указ его величества : крутить по всем каналам Квартал -95 и Сватов с утром до вечера!
показати весь коментар
11.11.2021 00:13 Відповісти
"Кошмарить ЭТИМИ новостями ЗЕбилов буду Я!" - доколе, доколе! вы собираетесь отбирать у меня самые хайповые темы - отметил законно избранный ЗЕ.
показати весь коментар
11.11.2021 01:24 Відповісти
Коломойский vs Ахметов. Чем завершится информатака на Зеленского

Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021-442067
показати весь коментар
11.11.2021 02:46 Відповісти
...вау, как это по европейски, даже не, а европейскиевропейскиевропейски, (ещё бы, для трогательности момента в жопку журналистам чмокнул-бы)
показати весь коментар
11.11.2021 04:58 Відповісти
Даьі щось не подобежться??? Як накерували те і отримуйте. А страждати від такого керування будуть прості люди. 2 термін?? Да ти перший добуть.
показати весь коментар
11.11.2021 06:59 Відповісти
Мне кажется что он будет первый в истории президент, которого посадят. Какой там второй срок ? Тут главное до конца первого дожить.
показати весь коментар
11.11.2021 07:21 Відповісти
сначала надо парашенку посадить
показати весь коментар
11.11.2021 09:16 Відповісти
У нас нет традиции сажать президентов, да и высоких чиновников.
показати весь коментар
11.11.2021 09:19 Відповісти
Ну когда-то надо начинать. Тем более что дел себе наш офшорный Нелох Оманский насобирал уже воз и маленькую тележку ...
показати весь коментар
12.11.2021 01:33 Відповісти
А вдруг тут будет прецедент ? Януковича, Порошенка не посадили, ну хоть дайте "я не клоуна" посадим. Надо же народу расслабится.
показати весь коментар
12.11.2021 17:03 Відповісти
Я только за. Вопрос за исполнителями. Где они?
показати весь коментар
12.11.2021 17:25 Відповісти
Закликаю ЗЕро зав'язувати з "важкими" наркотиками)
показати весь коментар
11.11.2021 09:22 Відповісти
пусть почувствует себя гнида в шкуре Порошенко когда на него сколько грязи лилось
показати весь коментар
11.11.2021 09:27 Відповісти
Або "чесні" телевізори, або відключимо електрику - попередив зеПридент.
показати весь коментар
11.11.2021 09:33 Відповісти
Українців чекає холодна, темна та довга зима



© ZN.UA

«Жодних доручень РНБО з розробки будь-яких https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shmihal-sprostuvav-informatsiju-pro-doruchennja-rnbo-shchodo-vijalovoho-vidkljuchennja-***************.html графіків віялових відключень електроенергії не було . Їх немає», - сказав прем'єр Денис Шмигаль 5 листопада під час години запитань до уряду. В «Укренерго» підтримали прем'єра, повідомивши, що «обмеження споживання електроенергії вводити не збирається». Влада переконує нас, що їй вирішувати, чи будуть в Україні віялові відключення, але вимикач давно в руках Ріната Ахметова стараннями того ж таки Шмигаля.

На 1 листопада запаси вугілля у країні становили близько 630 тис. тонн. На 8 листопада - 479 тис. Відчули динаміку? А зазвичай наша місячна потреба - 1,5-2 млн тонн. І Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля для проходження зими.


Експерти почали бити на сполох ще влітку. Але в уряді ніхто не квапився із розв'язанням цих проблем і не пояснював, що нестача вугілля в основному стосується державних запасів. І якщо вся українська теплогенерація виробляє близько 35% електроенергії, то державні ТЕС - десь 15%, яких у нас може не бути цієї зими.

Україна та її енергоринок опинилися в заручниках у Ріната Ахметова та його компанії ДТЕК, яка наразі є власницею 70% запасів усього енергетичного вугілля в країні та цілком логічно витрачатиме своє вугілля для роботи своїх же ТЕС (див. рис.). Ну і для шантажу, звісно.

https://zn.ua/ukr/economic-security/blekaut-vladi.html

ZN.UA

Згадайте 2 листопада, коли при відносно теплій погоді, 11 працюючих атомних енергоблоках і непоганому запасі газу Україна запросила аварійну допомогу в https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajina-zaprosila-avarijnu-dopomohu-dlja-balansuvannja-enerhosistemi-u-bilorusi.html 500 МВт електроенергії у https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajina-zaprosila-avarijnu-dopomohu-dlja-balansuvannja-enerhosistemi-u-bilorusi.html Білорусі та ще https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/slovachchina-postavit-ukrajini-avarijnu-enerhodopomohu.html 100 МВт у https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/slovachchina-postavit-ukrajini-avarijnu-enerhodopomohu.html Словаччини . Чому? Через одночасний аварійний ремонт одразу трьох енергоблоків ДТЕК і неспроможність державної генерації взяти на себе навантаження. Що ж буде, якщо ДТЕК відключить не три енергоблоки, а одинадцять, як було минулої зими? А якщо вона робитиме це регулярно? Навряд чи тоді ми справимося без віялових відключень. Адже вугілля у держави закінчується швидко, а купити його вже ніде, - усі можливі поставки законтрактовано на пів року наперед.

Звісно, напередодні енергокризи нам почали розказувати, що ось-ось і https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-tsentrenerho-rozpovili-jak-virishuvatimut-problemu-nestachi-vuhillja.html держава привезе вугілля з Польщі, Казахстану, Білорусі, США . Аж 1,5 млн тонн, тобто мінімальне місячне споживання. До кінця листопада. У грудні. У січні. Просте запитання: чому раніше не завезли? Чому влітку, коли вже було зрозуміло, що з вугіллям біда, у «Центренерго» лише годували всіх такими ж обіцянками про майбутні поставки з Неверленду та Смарагдового міста? І їм нічого не було ані від міністра енергетики, ані від прем'єра-енергетика. Правду кажучи, купити вугілля зараз вони не зможуть, точно не 1,5 млн тонн, та й ті нас не рятують.


Ахметов натомість, окрім того, що контролює видобуток левової частки вугілля в Україні, ще й зафрахтував усе можливе і неможливе на міжнародних ринках і ділитися своїм вугіллям із державою не планує. Кілька тижнів тому в ОП відбувалася розмова на підвищених тонах, представники олігарха хотіли підвищення граничних цін не електроенергію, Зеленський відмовив, пригрозивши, що «удавить» монополіста, якщо він шантажуватиме гаранта. Вочевидь навіть тоді ще він не усвідомлював, що Шмигаль і компанія давно накинули зашморг на шию державної генерації.

Теоретично і принаймні частково нас могли б урятувати не аварійні, а систематичні поставки електроенергії із сусідньої Білорусі, якби не одне велике «але» - це все ж таки Білорусь. Увесь процес організації цього імпорту був непрозорим, а ледь розпочавшись, поставки https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html опинилися під https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html загрозою https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html скасування . За інформацією ZN.UA, компанія «ТЕТ Груп» Віталія Бутенка, у минулому колишнього генерального директора ахметовського «Д.Трейдінгу», погодила із білоруською стороною імпорт обсягів електроенергії, співставних із 5% усього нашого ринку, і здійснюватиме ці поставки, попри загрози припинення імпорту. Ймовірно, до них приєднається іще один посередник - «Електро Ком'юніті». Та, на жаль, поки що стабільними поставки із Білорусі точно не назвеш. При цьому без них ми опалювального сезону не проходимо точно, а з цими поставками - ризикуємо не пройти.


Альтернативний варіант від Міненерго - переводити ТЕС на газ. По-перше, це дорого. Для переведення вугільних ТЕС на газ нам необхідно додатково принаймні 2-3 млрд кубометрів газу. При цьому ціни на світових ринках знову почали наближатися до 1000 дол. за тисячу кубометрів, а НАК «Нафтогаз України» не готова купувати газ дорожче за 700 дол. за тисячу кубометрів. По-друге, як і вугілля, його не так уже й просто купити, трохи раніше про це треба було б піклуватися. По-третє, заміна вугілля на газ насправді не стане для нас порятунком. І от чому.

Якщо дуже спростити технічні деталі, той обсяг газу, який ми можемо щоденно піднімати зі сховищ, залежить від сукупного об'єму у цих сховищах. Наприклад, нині там 18 млрд кубометрів палива, тож на день ми можемо вибрати 180 млн кубометрів, якщо там буде 12 млрд, то 120 млн, якщо 6 млрд, то 60 млн кубометрів. За будь-яких умов 50 млн кубометрів у щоденному споживанні - це буде газ власного видобутку, решта - імпорт. Зараз, коли ми можемо брати зі сховищ по 180 млн кубометрів, нам стільки не треба. Взагалі допоки середньодобова температура тримається вище нуля, нам достатньо 120 млн. Інша справа традиційно найхолодніші лютий-березень, коли у сховищах уже буде не 18-17, а 6-7 млрд кубометрів газу, відповідно, і вибирати щодня ми зможемо 60-70 млн, а холодна погода вимагатиме від нас щодня витрачати не 60, і не 120, а 220-240 млн кубометрів. Що ми будемо робити? Теоретично мали б замінити газ на вугілля, але, ой, у нас же дефіцит вугілля і ми його замінюємо газом.

Простіше кажучи, не так у нас і багато того газу, щоб спалювати його замість вугілля. Про ціну взагалі промовчимо.

Інший варіант вирішення проблеми «газозаміщення» ще гірший - вкрасти «з труби», бо РФ лише чекає приводу розірвати транзитний контракт із Україною. Але не тільки транзит нам важливий у цій історії.

Цього року РФ «висушила» Європу: трансформувавши свій трейдинг, взявши контроль над біржовими
показати весь коментар
11.11.2021 09:45 Відповісти
А можно не бла бла а четко по фактам.... цифры.... фамилии.... факты....
А то уже твой пиз-ж тупо надоел....
показати весь коментар
11.11.2021 15:47 Відповісти
верно сказал.
показати весь коментар
13.11.2021 12:34 Відповісти
 
 