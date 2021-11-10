Зеленський закликав ЗМІ "не кошмарити глядачів" новинами про енергетику
Президент України Володимир Зеленський звинуватив журналістів у маніпуляціях щодо енергетичної безпеки.
Про це голова держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Енергетична бепека – не менш чутлива тема, ніж війна, маніпуляції несуть не меншу загрозу. Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, але й чесні телевізори", – сказав він.
Зеленський вважає, що телеглядачам зараз важко "через ковід, війну та багато іншого".
"Не треба кошмарити їх прогнозами і інсайдами з дуже "надійних" джерел. Що ми всі замерзнемо у темряві і без води", – закликав президент.
Топ коментарі
+50 Герхард
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+36 Scorpman Y
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вспомнила
МальвинаМоника за честный телевизор, когда ретинг грохнулся
брехати на Г+Г треба було менше!
Зрада !
Знову Порох!
треба 24/7 співати осану ЗеЛоху Офшорному..
Бо не можна казати зебілам що в енергетиці - ковний колапс: вугілля - нема, газа - мало, а всі гроші замість закупівлі - пішли в офшори зеленского та Ко...
"Тут можна хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
одразу пригадується брехня з квартал95 та цензура від ОП(Г)...
та як сказала його пресс-секретарка:
"Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує….... а іноді й відчитував артистів."
А как же беспощадные выступления квартала?
А как же искрометная борьба с барыгами?
Т.е. когда ты, паскуда, это делал, то это хорошо, а когда против тебя - это плохо?
І так, зелену енергетику ніхто НІКОЛИ не називав заміною АЕС, її називали заміною ТЕС! І тут я згоден, бо при Кучмі нам вистачало енергії АЕС і ГЕС, а ТЕС використовували лише для балансування! Так блін, при Кучмі Донбас зі своїми заводами жрав електрику по повній, ну і Крим ще. І тоді вистачало, чому зараз не вистачає?
І так, для більшої сили струму не має значення, скільки у нас електростанцій зараз працює, важлива лише якість проводки, щоб вона це витримала і не згоріла!
А не оце ... ще й кілька підряд, блін.
Істинно клоун.
Купался в лучах софитов и аплодисментах.
Много и тяжело работал, хорошо зарабатывал и "шалил по офшорам", переживал и радовался, развлекался в меру фантазий и не попадал в громкие аморальные скандалы... дружил с олигархами и ди-джеями.
И сыграл он как то роль президента своей страны, и опять всем понравилось... А потом (много нецензурных слов) "переклинило" и актёра, и зрителей...
И через пару лет страна уже начала понимать, что Голобородько и Зеленский, как говорят в Одессе - "две большие разницы"...
А мог бы по прежнему заниматься любимым делом...
А сейчас его судьбу решают другие люди и ни кто ему не завидует и не восхищается как раньше....
Та це таке. Ему как гинекологу до....
Осмелюсь подсказать. Вот если взять портрет и колоть иголками. А лучше вязаную из зелёных ниток куклу.
Глядя на последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели..
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-vs-ahmetov-chim-zavershitsya-informataka-na-zelenskogo-07112021-442067
© ZN.UA
«Жодних доручень РНБО з розробки будь-яких https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shmihal-sprostuvav-informatsiju-pro-doruchennja-rnbo-shchodo-vijalovoho-vidkljuchennja-***************.html графіків віялових відключень електроенергії не було . Їх немає», - сказав прем'єр Денис Шмигаль 5 листопада під час години запитань до уряду. В «Укренерго» підтримали прем'єра, повідомивши, що «обмеження споживання електроенергії вводити не збирається». Влада переконує нас, що їй вирішувати, чи будуть в Україні віялові відключення, але вимикач давно в руках Ріната Ахметова стараннями того ж таки Шмигаля.
На 1 листопада запаси вугілля у країні становили близько 630 тис. тонн. На 8 листопада - 479 тис. Відчули динаміку? А зазвичай наша місячна потреба - 1,5-2 млн тонн. І Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля для проходження зими.
Експерти почали бити на сполох ще влітку. Але в уряді ніхто не квапився із розв'язанням цих проблем і не пояснював, що нестача вугілля в основному стосується державних запасів. І якщо вся українська теплогенерація виробляє близько 35% електроенергії, то державні ТЕС - десь 15%, яких у нас може не бути цієї зими.
Україна та її енергоринок опинилися в заручниках у Ріната Ахметова та його компанії ДТЕК, яка наразі є власницею 70% запасів усього енергетичного вугілля в країні та цілком логічно витрачатиме своє вугілля для роботи своїх же ТЕС (див. рис.). Ну і для шантажу, звісно.
https://zn.ua/ukr/economic-security/blekaut-vladi.html
ZN.UA
Згадайте 2 листопада, коли при відносно теплій погоді, 11 працюючих атомних енергоблоках і непоганому запасі газу Україна запросила аварійну допомогу в https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajina-zaprosila-avarijnu-dopomohu-dlja-balansuvannja-enerhosistemi-u-bilorusi.html 500 МВт електроенергії у https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajina-zaprosila-avarijnu-dopomohu-dlja-balansuvannja-enerhosistemi-u-bilorusi.html Білорусі та ще https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/slovachchina-postavit-ukrajini-avarijnu-enerhodopomohu.html 100 МВт у https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/slovachchina-postavit-ukrajini-avarijnu-enerhodopomohu.html Словаччини . Чому? Через одночасний аварійний ремонт одразу трьох енергоблоків ДТЕК і неспроможність державної генерації взяти на себе навантаження. Що ж буде, якщо ДТЕК відключить не три енергоблоки, а одинадцять, як було минулої зими? А якщо вона робитиме це регулярно? Навряд чи тоді ми справимося без віялових відключень. Адже вугілля у держави закінчується швидко, а купити його вже ніде, - усі можливі поставки законтрактовано на пів року наперед.
Звісно, напередодні енергокризи нам почали розказувати, що ось-ось і https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-tsentrenerho-rozpovili-jak-virishuvatimut-problemu-nestachi-vuhillja.html держава привезе вугілля з Польщі, Казахстану, Білорусі, США . Аж 1,5 млн тонн, тобто мінімальне місячне споживання. До кінця листопада. У грудні. У січні. Просте запитання: чому раніше не завезли? Чому влітку, коли вже було зрозуміло, що з вугіллям біда, у «Центренерго» лише годували всіх такими ж обіцянками про майбутні поставки з Неверленду та Смарагдового міста? І їм нічого не було ані від міністра енергетики, ані від прем'єра-енергетика. Правду кажучи, купити вугілля зараз вони не зможуть, точно не 1,5 млн тонн, та й ті нас не рятують.
Ахметов натомість, окрім того, що контролює видобуток левової частки вугілля в Україні, ще й зафрахтував усе можливе і неможливе на міжнародних ринках і ділитися своїм вугіллям із державою не планує. Кілька тижнів тому в ОП відбувалася розмова на підвищених тонах, представники олігарха хотіли підвищення граничних цін не електроенергію, Зеленський відмовив, пригрозивши, що «удавить» монополіста, якщо він шантажуватиме гаранта. Вочевидь навіть тоді ще він не усвідомлював, що Шмигаль і компанія давно накинули зашморг на шию державної генерації.
Теоретично і принаймні частково нас могли б урятувати не аварійні, а систематичні поставки електроенергії із сусідньої Білорусі, якби не одне велике «але» - це все ж таки Білорусь. Увесь процес організації цього імпорту був непрозорим, а ледь розпочавшись, поставки https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html опинилися під https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html загрозою https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/operatori-enerhorinku-otrimali-z-bilorusi-dokument-pro-zupinennja-postachannja-***************-zmi.html скасування . За інформацією ZN.UA, компанія «ТЕТ Груп» Віталія Бутенка, у минулому колишнього генерального директора ахметовського «Д.Трейдінгу», погодила із білоруською стороною імпорт обсягів електроенергії, співставних із 5% усього нашого ринку, і здійснюватиме ці поставки, попри загрози припинення імпорту. Ймовірно, до них приєднається іще один посередник - «Електро Ком'юніті». Та, на жаль, поки що стабільними поставки із Білорусі точно не назвеш. При цьому без них ми опалювального сезону не проходимо точно, а з цими поставками - ризикуємо не пройти.
Альтернативний варіант від Міненерго - переводити ТЕС на газ. По-перше, це дорого. Для переведення вугільних ТЕС на газ нам необхідно додатково принаймні 2-3 млрд кубометрів газу. При цьому ціни на світових ринках знову почали наближатися до 1000 дол. за тисячу кубометрів, а НАК «Нафтогаз України» не готова купувати газ дорожче за 700 дол. за тисячу кубометрів. По-друге, як і вугілля, його не так уже й просто купити, трохи раніше про це треба було б піклуватися. По-третє, заміна вугілля на газ насправді не стане для нас порятунком. І от чому.
Якщо дуже спростити технічні деталі, той обсяг газу, який ми можемо щоденно піднімати зі сховищ, залежить від сукупного об'єму у цих сховищах. Наприклад, нині там 18 млрд кубометрів палива, тож на день ми можемо вибрати 180 млн кубометрів, якщо там буде 12 млрд, то 120 млн, якщо 6 млрд, то 60 млн кубометрів. За будь-яких умов 50 млн кубометрів у щоденному споживанні - це буде газ власного видобутку, решта - імпорт. Зараз, коли ми можемо брати зі сховищ по 180 млн кубометрів, нам стільки не треба. Взагалі допоки середньодобова температура тримається вище нуля, нам достатньо 120 млн. Інша справа традиційно найхолодніші лютий-березень, коли у сховищах уже буде не 18-17, а 6-7 млрд кубометрів газу, відповідно, і вибирати щодня ми зможемо 60-70 млн, а холодна погода вимагатиме від нас щодня витрачати не 60, і не 120, а 220-240 млн кубометрів. Що ми будемо робити? Теоретично мали б замінити газ на вугілля, але, ой, у нас же дефіцит вугілля і ми його замінюємо газом.
Простіше кажучи, не так у нас і багато того газу, щоб спалювати його замість вугілля. Про ціну взагалі промовчимо.
Інший варіант вирішення проблеми «газозаміщення» ще гірший - вкрасти «з труби», бо РФ лише чекає приводу розірвати транзитний контракт із Україною. Але не тільки транзит нам важливий у цій історії.
Цього року РФ «висушила» Європу: трансформувавши свій трейдинг, взявши контроль над біржовими
А то уже твой пиз-ж тупо надоел....