Зеленський закликав ЗМІ "не кошмарити глядачів" новинами про енергетику

Президент України Володимир Зеленський звинуватив журналістів у маніпуляціях щодо енергетичної безпеки.

Про це голова держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Енергетична бепека – не менш чутлива тема, ніж війна, маніпуляції несуть не меншу загрозу. Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, але й чесні телевізори", – сказав він.

Зеленський вважає, що телеглядачам зараз важко "через ковід, війну та багато іншого".

"Не треба кошмарити їх прогнозами і інсайдами з дуже "надійних" джерел. Що ми всі замерзнемо у темряві і без води", – закликав президент.

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