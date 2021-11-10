"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", - Атрошенко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание по НАТО.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу – четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", – подчеркнул мэр Чернигова.
"А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров - того же НАТО, ООН, ОБСЕ - реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", - подытожил Атрошенко.
Ранее сообщалось, что Атрошенко эмоционально высказался по поводу вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие Альянса, в то время как Россия "творит на Донбассе, что хочет".
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Политикой зовется с давних пор."
Тимур Шаов "Наш союз"
Есть город. Укреплённый, с высокой крепостной стеной, готовый выдержать осаду. С городом граничит, скажем так небогатый посёлок, с не очень то воинственным населением (любящим весёлые Т.В передачи) Прут варвары. На какое то время посёлок их может сдержать.
Вопрос. Целесообразно ли городу перед наступлением варваров демонтировать крепостную стену и принять бой перед посёлком?
А ПОТОМ В ЕС!
Наши хлопцы гинут потому что такие как Атроха в 2013-14 г. Организовывали и оплачивали титушек на антимайдан в Чернигове. А потом такие как он перекрасились в "патриотив" и продолжали пилить бюджет, продолжая быть совком и бандюком в душе