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"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", - Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание по НАТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу – четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", – подчеркнул мэр Чернигова.

"А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров - того же НАТО, ООН, ОБСЕ - реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", - подытожил Атрошенко.

Ранее сообщалось, что Атрошенко эмоционально высказался по поводу вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие Альянса, в то время как Россия "творит на Донбассе, что хочет".

Читайте также: Мэр Чернигова Атрошенко: Вступление в НАТО – фигня. ВИДЕО

Автор: 

Чернигов (884) членство в НАТО (1507) членство в ЕС (1001) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+18
В повітрі перевзувся, гнида гордонська.
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10.11.2021 22:08
+14
Насамперед Україні треба в НАТО ,а от з ЄС все набагато складніше ...
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10.11.2021 22:20
+7
Абсолютно правильно. НАТО це безпека. Всі країни Східної Європи спочатку вступали в НАТО.
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10.11.2021 22:25
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В повітрі перевзувся, гнида гордонська.
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10.11.2021 22:08 Ответить
"Искусство быть немножко хитрожопей
Политикой зовется с давних пор."

Тимур Шаов "Наш союз"
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10.11.2021 23:11 Ответить
У нас в Конституції написано про прагнення України стати членом НАТО?На кого РФ напала....?- на Україну!!!У нього клепка є? І чи напала б РФ якби Україна була в НАТО?Гнати його треба фекальною мітлою..! Де ДБР,СБУ, ВР, ОП, що він морозить...?!
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10.11.2021 23:15 Ответить
коли він справжній? чи може прозрів? чи чогось злякався?
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10.11.2021 22:10 Ответить
Воно ссыкливе ховалося все жития за продажну поліцію Чернігова, згадайте Сталіна то це убоге падло
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10.11.2021 22:17 Ответить
Боюсь спросить, а Сталін теж ховалося за продажну поліцію Чернігова?
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10.11.2021 22:58 Ответить
Коли в 2013 збирав тітушок на антимайдан- був справжній. А натягнути вишиванку й прикинутись патріотом кожен може, он іллюша кива навіть в ато побував
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10.11.2021 23:15 Ответить
та перестаньте. насправді на емоціях людина може справді неправильно висловитися. Я коли почула, що він ляпнув, понаписувала шо він пальнутий. Але може й справді просто говорити не вміє.. Хоч це дивно
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10.11.2021 22:14 Ответить
Під наркотою мабуть був, поліція відкат закинула?
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10.11.2021 22:17 Ответить
А титулек на антимайдан в Чернигове он тоже с похмелья организовывал?
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10.11.2021 23:13 Ответить
Це ворог України.
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10.11.2021 22:14 Ответить
Насамперед Україні треба в НАТО ,а от з ЄС все набагато складніше ...
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10.11.2021 22:20 Ответить
Абсолютно правильно. НАТО це безпека. Всі країни Східної Європи спочатку вступали в НАТО.
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10.11.2021 22:25 Ответить
Задача по стратегии.
Есть город. Укреплённый, с высокой крепостной стеной, готовый выдержать осаду. С городом граничит, скажем так небогатый посёлок, с не очень то воинственным населением (любящим весёлые Т.В передачи) Прут варвары. На какое то время посёлок их может сдержать.
Вопрос. Целесообразно ли городу перед наступлением варваров демонтировать крепостную стену и принять бой перед посёлком?
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10.11.2021 23:07 Ответить
К стати Черниговский князь почему-то так и сделал когда монголы подошли в 1239 г.
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10.11.2021 23:12 Ответить
Всіляке гавкотіння будь-кого, хто при будь-якій владі, про "якийсь не такий ЄС", і про НАТО, шо ніби-то фігня, треба викорінювати негайно, потужним пендалем.
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10.11.2021 22:29 Ответить
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В НАТО!
А ПОТОМ В ЕС!
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10.11.2021 22:30 Ответить
Чтобы не делать таких тупых высеров Атрошенко, мэрам надо заниматься городским хозяйством, а не лезть туда, куда им совершенно не надо. Тем более во время войны
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10.11.2021 22:39 Ответить
Украине надо в НАТО, а не в ЕС.
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10.11.2021 22:58 Ответить
Снова переобулся на лету как обычно.
Наши хлопцы гинут потому что такие как Атроха в 2013-14 г. Организовывали и оплачивали титушек на антимайдан в Чернигове. А потом такие как он перекрасились в "патриотив" и продолжали пилить бюджет, продолжая быть совком и бандюком в душе
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10.11.2021 23:10 Ответить
шмаль отпустила
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11.11.2021 00:36 Ответить
Видать в Чернигов не успели вазелин подвезти в нужном объеме, уж сильно быстро он стал на путь истинный...
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10.11.2021 23:24 Ответить
Есть великолепная старая украинская сказка---*Фарбованый лыс*---это про этого.
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10.11.2021 23:24 Ответить
І.Франко.
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10.11.2021 23:31 Ответить
Та спасибо что напомнили. Я на какой то момент подумал когда вспомнил из давнего детства что И. Глебова басня. Но на всякий случай только название указал и что сказка.
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10.11.2021 23:57 Ответить
Мэр какой то дебиловатый сам спекулирует и совковские лозунги с трибуны распостраняет т.е. сам же и спекулирует а потом стрелы переводит. Хитрый и латентный ватник..
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10.11.2021 23:34 Ответить
Хвіст завиляв собакою.
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11.11.2021 00:35 Ответить
Він звичайний пристосуванець і жлоб 😡
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11.11.2021 00:37 Ответить
... настоящий государственник, за такими людями будущее Украины
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11.11.2021 05:00 Ответить
Морда лица не внушает доверия. По своему не малому опыту жизни могу предположить , что хоть и оправдывается , за Рашу , за Путина готов отдать все. Не хочу с утра матюкаться, но как по мне, .....не хороший человек
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11.11.2021 07:10 Ответить
Это другое! Мы не правильно его поняли !
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11.11.2021 07:58 Ответить
ото вступитe в ЄС потiм вжe Данилов нe зможe послати нiмцiв за пропозицiєю розмiстити бiжeнцiв в Украiнi
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11.11.2021 08:59 Ответить
 
 