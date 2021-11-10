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Мэр Чернигова Атрошенко: Вступление в НАТО – фигня. ВИДЕО

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО "фигней", а саму организацию "совершенно неэффективным клубом", также раскритиковав Альянс за то, что "бомбили Югославию".

Об этом он заявил на заседании Черниговского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот сегодня мы говорим о НАТО – что нам нужно вступить в НАТО там... Да фигня это все! Это – абсолютно неэффективный, как неоднократно свидетельствовалось, какой-то там, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала или Америка (США, страна основательница-НАТО. – Ред.), или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – сказал Атрошенко.

Мэр Чернигова упомянул также об операциях НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, допустив, что таким образом Альянс пытался "установить демократию".

Читайте также: Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но только на его условиях, - экс-генсек Альянса Робертсон

"Другие точки – где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, провела что-то, выборы там, референдум... Что, какие действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии если не прямой, то опосредованной, России. Какие действия НАТО? Эффективности – нет", – добавил он.


Автор: 

НАТО (9980) Чернигов (884) членство в НАТО (1511) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+54
жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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10.11.2021 18:56
+54
Вроде и мэр а дурак ...
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10.11.2021 18:58
+40
бо обрався дураками.
безмізкими равликами
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10.11.2021 18:59
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НАТО в хату.
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10.11.2021 21:09 Ответить
мер атрошенко-повна фігня...
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10.11.2021 21:10 Ответить
Ой, наш хвалиться родинними зв'язками із тейпом Кадирова і прямо каже що мріє про ссср. І нічого.
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10.11.2021 21:12 Ответить
СОГЛАСЕН- ФИГНЯ
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10.11.2021 21:15 Ответить
тамбовский петух!
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10.11.2021 21:19 Ответить
А почему черниговские мусора активно пропогандирубт население выехать в Россию, что мало наворовали с сером выродком?
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10.11.2021 21:29 Ответить
Идиот.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.11.2021 21:30 Ответить
Мер Чернігова -фігня
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11.11.2021 09:14 Ответить
Его дело благоустрий и канализация, а не геополитика.
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10.11.2021 21:35 Ответить
Очередной черт тупой
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10.11.2021 21:44 Ответить
до 14-го на это смотрели сквозь пальцы, а сейчас только «на палю»
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10.11.2021 21:50 Ответить
Так ніхто нас туди і не бере). Як мінімум поки в нас військові дії на Сході. А значить - ще довго.
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10.11.2021 21:51 Ответить
какие избиратели такой и мер, ну а чё
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10.11.2021 21:57 Ответить
Я багато спілкувався як з сербами , так з японцями .

Й жодного разу я не чув від них жодного поганого слова про США . Більше того , мене запевняли , що значна більшість в їх країнах готова підтримати в ступ в НАТО чи будь який інший військовий союз з США ...

Зато відомі бомбардування при кожному зручному випадку завжди згадують усякі софкоїди , ********* та латінос .
Й таке обличчя роблять нібито , це саме їх родичів ті бомби повбивали .

Ці лицеміри забули , що як від США жодної бобми не впало на їх країни .

А японці , до речі, звинувачують в тому геноциді саме війскову диктатуру , яка тоді була в їх країні . Властно кажучи , їх тоді й стратили за військові злочини . Згадують йще , як їх злочинці "вигадали" килимні бомбардування й що тоді зтерли через ці бомби кілька кварталів Шанхая вбивши до пів мілійона жителів за 4 години . Й це було 1933 році . Як вирізали цілі маленькі міста в Китаї й Кореї . На кожному острові , що захопили залишили злочини .

Японці стверждують , що мешкаці Хіросіми й Нагасакі пожертвали своїмі життями заради майбутнього Японії й таким чином рятували до 10 млн. від військових дій на 5 островах Японії .

Хочу лише нагадати , що при штурмі одного Берліна загиноло до 1 млн. з обох сторін . О це ціна за бажання бути єдиними , хто "браль Берлин" ...
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10.11.2021 22:19 Ответить
НАТО бомбившая Белград-делала это аккуратно чтобы жилые дома не были затронуты. Я знаю поому что партнер отца по бизнесу сразу после окончания войны поехал в Белград и поселился в Хилтон(или другая извесная сеть ,не помню)-прямо в центре города. Говорит жилые дома никто не бомбил,бомбили только военную инфраструктуру Милошевича
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11.11.2021 17:45 Ответить
для НАТО воевать на сегодня - это нажимать на кнопки и джойстики управления роботами. В штыковую ходить не будут. Если да врага за два-три дня не дойдет, задействуют более мощные силы
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10.11.2021 22:20 Ответить
Никто не будет воевать с Рашкой, будут до последнего сочувствовать.НАТО не находит решение против гибридной войны.Лиш бы не трогали их.Если раньше я мог сказать что участие в НАТО - что-то решает, то сейчас НАТО точно ничего не сделает.Проверят на Польской и Прибалтийской границах - и вот вам НАТО.
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11.11.2021 00:42 Ответить
ups, mudrij norodec opjatj vibral dostoinogo dzjenteljmena v rukovoditelia mestnoi zhizni, te zhe grabli, tot zhe mudrij narod
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10.11.2021 22:24 Ответить
А чого зразу ватник.А чим він не правий.Ось Литва наприклад член НАТО і я сумніваюсь якщо козломорді відіжмуть кусок у них території,НАТО рипнеться,як завжди санкції і стурбованість.
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10.11.2021 22:26 Ответить
Згоден з вами! Але народ тут не для того коментує, треба сразу "сепар", "ватник", "нато сила".Сама зараз така ситуація з кордонами НАТО - будуть турбуватись, але зброю не застосують.Толерантність і т.д. треба згоду, треба консультації.
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11.11.2021 00:46 Ответить
Тупа базарна баба! Позорисько, Чернігів!
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10.11.2021 22:33 Ответить
Його водій керує Чернігова всі знають
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10.11.2021 22:53 Ответить
вы трошки, я бы сказал кааапец как остали от жизни - "керуючий водій" дааавно не мер, а тот мер чей был этот водій давно умер
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11.11.2021 08:57 Ответить
скажіть мені, що його обрали люди, а не макаки!
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10.11.2021 22:39 Ответить
У нього клепка є? У нас в Конституції написано про прагнення України стати членом НАТО? І чи напала б РФ якби Україна була в НАТО? Де ДБР, ВР, ОП, що він морозить...?!
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10.11.2021 23:10 Ответить
What?
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11.11.2021 01:58 Ответить
Мер Чернігова Атрошенко: гандон
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10.11.2021 23:02 Ответить
.... причём уже штопанный - вскрылась консерва кремлёвская раньше времени
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10.11.2021 23:23 Ответить
Гордон?
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11.11.2021 15:04 Ответить
Шановне товариство, особливо громадяни м. Чернігів! Вам не здається, що ви на посаду мера міста обрали жертву аборта? А особисто для цієї мразоти хочу сказати (мабуть для нього зрозумілою кацапською мовою) є такий вислів який до тебе підходить і я радив би його повісити на дверях кабінету: редкостной души ********. А краще збирай манатки та туда за поребрик, там на тебе вже давно чекають. Ти падло недоношене не маєш права займати цю посаду. Я так думаю, що в м. Чернігові знайдуться українці які тебе на кіл посадять.
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10.11.2021 23:44 Ответить
Ні не здається, 70% обрали, робить свою справу, Чернігв в то 5 кращих міст для життя, ще щось панове?
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11.11.2021 00:37 Ответить
не говорите плиз чухни
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11.11.2021 08:57 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238552/mikitas_mera_chernigova_atroshenko_schital_tovarischem_no_on_za_15_mln_perepisal_na_sebya_moyi_aktiv
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10.11.2021 23:52 Ответить
https://www.0462.ua/news/2976534/kolisnij-nardep-maksim-mikitas-pro-mera-cernigova-atrosenko-stav-odnim-z-osnovnih-ucasnikiv-kradizki-grosej-ukrbuda
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10.11.2021 23:53 Ответить
Під суд , тварюку , і негайно 😠
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11.11.2021 00:28 Ответить
Вот и проявилось нутро гаденыша из рыгов! Московит , Чернигов под ударом! Это чмо вроде , как хозяйственник, но запроданець!
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11.11.2021 04:16 Ответить
Перший клас у школі - фігня у порівнянні з першим курсом інституту (училища, коледжу, універу, академії).

Але без школи до ВНЗ ніяк не потрапиш...
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11.11.2021 05:24 Ответить
да єтот поц просто дурак...
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11.11.2021 06:20 Ответить
эфект данинга-крюгера на лицо. человек, имеющий немного денег и власти, решил, что он разбирается в геополитике и повторяет дословно мантры росийской пропаганды предназначеной для охлоса
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11.11.2021 07:18 Ответить
Денег больше чем у Маска, а мозгов не буду судить, все видно и так
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11.11.2021 15:03 Ответить
мер не политик а зав хоз. его выбирали дороги ремонтировать а не про нато рассказывать)))) вот дороги он делает на отлично. а про нато не обращайте внимания, скучно ему в мерии, решил в политику поиграть
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11.11.2021 07:27 Ответить
Он прав, как это не прискорбно. В НАТО нас не берут, равно как в ЕС. США ГЛАВНЫЙ член НАТО, ангилчане 2. Помогли они нам ощутимо? НЕТ.
Возьмем историю. Помните как немцы напали на Польшу? Сильно помогли англичане? утопали первым делом. Затем податнулся савицкий сатанинский саюз РВАТЬ Польшу дальше окупировать-"асвабаждать".
НО, несмотря на это, несмотря на ФЕНОМЕНАЛЬНУЮ помощь союза немцам на протяжении десятков лет немцам США помогали союзу.
У нас есть Будапештский меморандум. Да это бОмага, которой даже зад не вытрешь, бомага без обязательств ВООБЩЕ и ДАЖЕ без обязательств хотя бы НЕ применять ЯО против Украины. НО помощи НЕТ, подписанты с нашей стороны, а также их сообщники НЕ получили пожизненные заключения за измену родине. США и геи с британии НЕ помогают по факту ничем. Так по мелочи делают видимость.
ЕС. Помните как еврейчик яйценюх носился как дурак со ступой про то что подписали такую то часть с ЕС, затем еще. Может все же есть ПОЛНЫЙ СПИСОК требований, после которых нас сразу берут в ЕС? НЕТ его, он бесконечен.
А хотеть и могти - разные вещи. Планы без денег просто мечта.
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11.11.2021 08:15 Ответить
Тогда получается что следует сложить лапки и сдаться путину который нас сразу же втащит в свою тюрьму для народов т.е. московию?,сказали четко двери для нас открыты стоит только в нее войти,а вот чтобы войти нужно желание ,а этого желания у держащих власть не очень то много.Говорить говорят но их явно тянет туда в путинскую расею.
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11.11.2021 17:28 Ответить
АУ СБУ ВЫ ГДЕ??? В КРЕСЛЕ СИДИТ МИКРОБА КОТОРАЯ НАГОВОРИЛА НА ПОЖИЗНЕННОЕ ...ВЫВЕДИТЕ ЭТОГО ЧЕРТА ИЗ ЗАЛА...ГДЕ БАКАНОВ ...ПОЗВОНИТЕ БАКАНОВУ...
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11.11.2021 08:43 Ответить
Оно наворовало и может откупиться не от одного суда и СБУ, затем и воровали ибо знало какое оно падло
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11.11.2021 15:02 Ответить
Черговий адепт Рашки...
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11.11.2021 08:47 Ответить
Твоє діло, займатись гімном та паром, а не лізти в стратегію держави, кожна жаба підводний човен.
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11.11.2021 10:14 Ответить
Ватан
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11.11.2021 10:32 Ответить
фiгня у тебе в головi, недолуге. в тебе кругом вже лад? займайся, придурку, комуналкою!

вступ до НАТО прописаний у Конституції, даунi, i не тобi, завгосп, це офiцiйно

обговорювати .
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11.11.2021 17:17 Ответить
Скорее всего сам антрощенко является фигней,если не хватает мозгов то не суйся туда куда не следует.
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11.11.2021 17:22 Ответить
Я не понимаю как госчиновник вобше может вести деятельность против Конституции и законов Украины? Сложи полномочия мера и тогда как НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ лицо можещь агитировать против НАТО. Но пока ты работаешь в госслужбе-ты ОБЯЗАН выполнять законы. Если в законе напмсв=анно что Украина идет в НАТО-ты должен всячески содействовать этому. А иначе-сложи аолномочия и агитируй против сколько хочешь
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11.11.2021 17:36 Ответить
Мер не госчиновник.
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11.11.2021 17:49 Ответить
Я имел вв иду не только госчиновников но всех кто работает на государство и получает зарплату именно от государства а не от частного бизнеса. Какая-бы независомая не была-бы местная власть,ее деятельность не может ПРОТИВОРЕЧИТЬ конституции в которой написанно что Украина идет в НАТО. Если Мер любого города против Констиуции-значит он должен сидеть в тюрьме за госизмену. Если Мер выражает хоть какое-то несогласие с законами страны-он должен оставить должность МЕРА идти на выборы в ВР и уже как депутат менять соотв законодательство. А иначе Украина будет не страной а территорией населенной различными бандами,кланами. Хочешь критиковать законы-иди в оппозицию. Нельзя быть в оппозиции и занимать при этом должность МЕРА. В США даже если Сенатру или Меру не нравится закон-он всеравно его ВЫПОЛНЯЕТ. Для того ты и работаешь в госструктурах-чтобы выполнять закон а не для саботажа этого закона
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11.11.2021 19:59 Ответить
Гарний мер, можливо найкращий в Україні, але в політику йому краще не лізти.
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11.11.2021 17:48 Ответить
Быстро тапки меняет...
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11.11.2021 17:56 Ответить
воно людину збило насмерть і йому нічого не було, бо завжди біля корита терся,- бизнесмер хренов
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11.11.2021 18:22 Ответить
Вступление в НАТО - фигня. А
Мэр Чернигова Атрошенко - м**ак.
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11.11.2021 19:30 Ответить
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