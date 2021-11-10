Мэр Чернигова Атрошенко: Вступление в НАТО – фигня. ВИДЕО

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО "фигней", а саму организацию "совершенно неэффективным клубом", также раскритиковав Альянс за то, что "бомбили Югославию".

Об этом он заявил на заседании Черниговского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот сегодня мы говорим о НАТО – что нам нужно вступить в НАТО там... Да фигня это все! Это – абсолютно неэффективный, как неоднократно свидетельствовалось, какой-то там, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала или Америка (США, страна основательница-НАТО. – Ред.), или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – сказал Атрошенко.

Мэр Чернигова упомянул также об операциях НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, допустив, что таким образом Альянс пытался "установить демократию".

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"Другие точки – где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, провела что-то, выборы там, референдум... Что, какие действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии если не прямой, то опосредованной, России. Какие действия НАТО? Эффективности – нет", – добавил он.



