Мэр Чернигова Атрошенко: Вступление в НАТО – фигня. ВИДЕО
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО "фигней", а саму организацию "совершенно неэффективным клубом", также раскритиковав Альянс за то, что "бомбили Югославию".
Об этом он заявил на заседании Черниговского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот сегодня мы говорим о НАТО – что нам нужно вступить в НАТО там... Да фигня это все! Это – абсолютно неэффективный, как неоднократно свидетельствовалось, какой-то там, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала или Америка (США, страна основательница-НАТО. – Ред.), или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – сказал Атрошенко.
Мэр Чернигова упомянул также об операциях НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, допустив, что таким образом Альянс пытался "установить демократию".
"Другие точки – где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, провела что-то, выборы там, референдум... Что, какие действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии если не прямой, то опосредованной, России. Какие действия НАТО? Эффективности – нет", – добавил он.
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Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Й жодного разу я не чув від них жодного поганого слова про США . Більше того , мене запевняли , що значна більшість в їх країнах готова підтримати в ступ в НАТО чи будь який інший військовий союз з США ...
Зато відомі бомбардування при кожному зручному випадку завжди згадують усякі софкоїди , ********* та латінос .
Й таке обличчя роблять нібито , це саме їх родичів ті бомби повбивали .
Ці лицеміри забули , що як від США жодної бобми не впало на їх країни .
А японці , до речі, звинувачують в тому геноциді саме війскову диктатуру , яка тоді була в їх країні . Властно кажучи , їх тоді й стратили за військові злочини . Згадують йще , як їх злочинці "вигадали" килимні бомбардування й що тоді зтерли через ці бомби кілька кварталів Шанхая вбивши до пів мілійона жителів за 4 години . Й це було 1933 році . Як вирізали цілі маленькі міста в Китаї й Кореї . На кожному острові , що захопили залишили злочини .
Японці стверждують , що мешкаці Хіросіми й Нагасакі пожертвали своїмі життями заради майбутнього Японії й таким чином рятували до 10 млн. від військових дій на 5 островах Японії .
Хочу лише нагадати , що при штурмі одного Берліна загиноло до 1 млн. з обох сторін . О це ціна за бажання бути єдиними , хто "браль Берлин" ...
Але без школи до ВНЗ ніяк не потрапиш...
Возьмем историю. Помните как немцы напали на Польшу? Сильно помогли англичане? утопали первым делом. Затем податнулся савицкий сатанинский саюз РВАТЬ Польшу дальше окупировать-"асвабаждать".
НО, несмотря на это, несмотря на ФЕНОМЕНАЛЬНУЮ помощь союза немцам на протяжении десятков лет немцам США помогали союзу.
У нас есть Будапештский меморандум. Да это бОмага, которой даже зад не вытрешь, бомага без обязательств ВООБЩЕ и ДАЖЕ без обязательств хотя бы НЕ применять ЯО против Украины. НО помощи НЕТ, подписанты с нашей стороны, а также их сообщники НЕ получили пожизненные заключения за измену родине. США и геи с британии НЕ помогают по факту ничем. Так по мелочи делают видимость.
ЕС. Помните как еврейчик яйценюх носился как дурак со ступой про то что подписали такую то часть с ЕС, затем еще. Может все же есть ПОЛНЫЙ СПИСОК требований, после которых нас сразу берут в ЕС? НЕТ его, он бесконечен.
А хотеть и могти - разные вещи. Планы без денег просто мечта.
вступ до НАТО прописаний у Конституції, даунi, i не тобi, завгосп, це офiцiйно
обговорювати .
Мэр Чернигова Атрошенко - м**ак.